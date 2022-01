Mediji na njemačkom: Đoković je i žrtva

„Zašto sam tako bijesan na Novaka Đokovića" – naslov komentara na portalu najčitanijeg njemačkog tabloida Bild-Zeitunga dovoljno kaže o intenzitetu (dijelom i vrlo emotivne) rasprave koja se i u Njemačkoj povela oko sudbine možda i najboljeg tenisača u povijesti. Reporter Bilda se pita: „Što Novak Đoković uopće misli da je on?" Bijes novinara je, kako on kaže, činjenica da se Đoković „pravi važnim". Izuzeće za Đokovića i mogućnost da on nastupi na turniru u Melbourneu on smatra „velikom pljuskom" milijunima Australaca koji su bili pogođeni drakonskim korona-restrikcijama, i dodaje da se mnoge obitelji nisu mjesecima viđale.

Ali to nije sve, dopisnik Bilda nastavlja: „Veze su (zbog restrikcija, nap. red.) uništene. Pa i moja. Do ožujka 2020., do korone, bio sam u vezi s jednim Australcem, živio je u Sidneyu i bio ljubav mog života. I onda je došao lockdown", piše reporter njemačkog tabloida, te zaključuje: „Korona je uništila moju ljubavnu sreću i sad se pojavi Đoković (koji ne želi otkriti je li cijepljen) i drzne se nastupati na Australian Openu?!"

Aerodrom u Melbourneu

Kako će Đoković ostati zapamćen?

Minhenski list Süddeutsche Zeitung (SZ) u komentaru objavljenom već i prije odluke australskih vlasti piše kako će ponašanje Novaka Đokovića u idućim danima biti presudno za sliku o njemu u sportskoj povijesti: „Samo kao grandiozni teniski virtuoz, što je on bez ikakve sumnje, ili kao osoba čiji horizont seže i izvan bijelih linija između kojih je zaradio svoje bogatstvo?"

SZ dodaje: „Za 34-godišnjeg Srbina sad postoji samo još jedna opcija da pokaže stvarnu veličinu: Đoković mora reći svijetu zbog čega je dobio izuzeće. Samo tako on može otkloniti sumnju da je zbog njega napravljen ustupak samo zato što je on bogat i poznat."

Slično argumentira i njemački magazin Der Spiegel, koji piše da bi Đoković najviše mogao doprinijeti rasvjetljavanju okolnosti ovog slučaja transparentom prezentacijom detalja: „Ali ako to bude radio onako kako je postupao po pitanju je li cijepljen ili ne, o čemu je mjesecima pričao samo nebuloze, onda se s njegove strane ne može puno očekivati."

Svjetski sport trenutno ima problem, smatra hamburški magazin: „Đoković, zvijezda američkog footballa Aaron Rodgers, jedno vrijeme i Bayernov profesionalac Joshua Kimmich, s njihovim eskapadama po pitanju cijepljenja, to su ljudi koji se nalaze na naslovnicama, oni dobivaju medijsku pažnju. A sama činjenica da se sport u ovim vremenima ponaša razumno, da većina sportašica i sportaša brižno poštuje sve higijenske mjere, da ogromna većina slijedi poziv na cijepljenje – sve to su zasjenili prominentni pojedinačni slučajevi, koji propagiraju ono suprotno. A sport dozvoljava da mu se to događa."

„Počinitelj i žrtva"

Đoković nakon pobjede na Australian Openu 2021.

Švicarski info-portal Watson.ch piše da „Đoković šteti svjetskom tenisu – ali on nije samo počinitelj, već je i žrtva". Novak Đoković je žrtva političkih igara, smatra Watson: „Već i prije njega su u Australiju ušli sportašice i sportaši koji su također bili oslobođeni obveze cijepljenja. Nameće se sumnja da se na primjeru Đokovića htjelo demonstrirati odlučnost." Watson podsjeća da australski premijer Scott Morrison trenutno uživa relativno malo podršku birača, te da se u svibnju održavaju parlamentarni izbori: „U njegovom odlučnom djelovanju protiv Đokovića je možda shvatio da mu se nudi šansa da tako ubere aplauz svojih zemljaka i vrati povjerenje u njegovu politiku."

Đoković je junak u Srbiji, a u inozemstvu je negativac, dodaje Watson. Švicarski portal smatra da je za to dijelom kriv i sam Đoković. Podsjeća se na seriju turnira Adria-Tour koju je on organizirao u ljeto 2020., i koja je morala biti prekinuta nakon više slučajeva zaraze koronavirusom i koja je „u Hrvatskoj izazvala malu državnu krizu".

