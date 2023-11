Medicina i znanost u službi nacističkih zločina

Objavljen je detaljni izvještaj o medicinskim zločinima tijekom nacionalsocijalizma i njihovim učincima do danas. To bi trebalo senzibilizirati i današnje liječnike.

"Često je iznenađujuće koliko je ograničeno znanje o zločinima nacista u u današnjoj medicinskoj zajednici, osim možda nejasne ideje o eksperimentima Josefa Mengelea u Auschwitzu", kaže Herwig Czech s Medicinskog fakulteta u Beču.

Iz tog razloga su Czech i njegovi kolege prije tri godine predložili glavnom uredniku stručnog časopisa "The Lancet" osnivanje komisije koja bi proširila ta saznanja i izvukla pouke za budućnost.

Komisija sastavlja detaljni izvještaj

Ta je komisija predstavila veoma iscrpno izvješće o počinjenim nedjelima. Istraživači nisu samo prikupili povijesne dokaze o medicinskim zločinima pod nacionalsocijalizmom, već također vrlo jasno pokazuju kako te zločine nisu počinili samo pojedinci i da neki od njih i danas imaju utjecaj.

Današnji liječnici su možda još jedino čuli za Josefa Mengelea (2. s lijeva, u društvu zapovjednika Auschwitza i Birkenaua, Ali takvih kao što je bio on je bilo mnogo više. Foto: AP

Izvještaj detaljno opisuje kako su liječnici i zdravstveni stručnjaci pomogli u izradi takozvanih "zakona o obaveznoj sterilizaciji" i aktivno sudjelovali u prisilnoj sterilizaciji više od 350.000 ljudi koji su prema nacističkim rasnim zakonima ocjenjeni kao "genetski manje vrijedni".

Mnoge osobe koje su sterilizirane imale su nakon toga ozbiljne fizičke i psihičke probleme, a mnogi su i preminuli tijekom zahvata. Najmanje 230.000 ljudi s mentalnim, kognitivnim i drugim fizičkim problemima ubijeno je u takozvanim "programima eutanazije" u Njemačkoj i na okupiranim područjima tijekom Drugog svjetskog rata. Deseci tisuća osoba su bili zlostavljani i korišteni kao "pokusni kunići" u koncentracionim logorima.

Eugenika kao opravdanje

Nacionalsocijalistička rasna teorija poslužila je kao pseudo-znanstveno opravdanje za te zločine. Osnova ove "rasne higijene" bila je eugenika, proučavanje navodno "dobrih" genetskih osobina. Eugenika se temelji na teoriji evolucije koju je britanski prirodoslovac Charles Darwin objavio sredinom 19. stoljeća. Prema njoj u procesu prirodne selekcije opstaju samo najsposobniji primjerci, dok ostali nestaju.

Po takvoj kvazi-znanosti, ljudi su se dijelili na genetski "vrijedne" i "nevrijedne" - a u drugu skupinu bi dolazili uglavnom svi osim samih nacista. I to iako je dovoljno samo pogledati jednog Hitlera ili Himlera pa da je tu teško vidjeti neke osobine "arijske rase". Foto: dpa/picture-alliance

Eugeničari su ovu prirodnu selekciju prenijeli i na ljudska društva. U skladu s tim, treba promicati reprodukciju ljudi s navodno "dobrim genetskim sklopom", ali i spriječiti reprodukciju ljudi s navodno "lošim genima" koje se smatra tek teretom za društvo.

Ekonomske i socijalne poteškoće

U Njemačkoj i drugim zemljama, eugenika se razvila u znanost koja je postala društveno prihvatljiva svim strankama, klasama te također u istraživanju i medicini - i uzrokovala je strašnu patnju.

Početkom 20. stoljeća te su ideje naišle na posebno plodno tlo u Njemačkoj. Masovna nezaposlenost otjerala je milijune ljudi u bijedu, kriminal se dramatično povećao, bolesti su se širile, a smrtnost je bila vrlo visoka. Na temelju eugenike, za ovu bijedu okrivljena je "inferiorna biološka supstanca".

Samo drastične eugeničke mjere poput prisilne sterilizacije ili ubijanja “nedostojnog života” mogle su zaustaviti nadolazeće propadanje društva. Tako se smatralo. Također se govorilo da je premalo novca, hrane i "životnog prostora” da bi se podijelio s "nedostojnim životom”.

Istina je i da prisilnu sterilizaciju "manje genetski vrijednih" pa i eutanaziju nisu tada provodili samo u Njemačkoj, nego i u čitavom nizu zemalja Europe i čak pojedinim sjedinjenim državama Amerike. Ali takve masovne likvidacije su teško breme njemačke medicine. Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb

Nacionalističko rasno ludilo

Osobito za naciste, eugenika je služila kao opravdanje za njihovo rasističko ludilo. S jedne strane promicali su odgoj takozvane "čiste arijske djece", a s druge strane su težili uništiti navodno "nevrijedne živote" prisilnom sterilizacijom, eutanazijom ili sustavnim likvidacijama. U svemu tome su aktivno sudjelovali i znanstvenici i liječnici.

Izvještaj koji je sad predstavljen se poziva na 878 izvora i najopsežniji je izvještaj o ovim zločinima do sada, piše "The Lancet". On bilježi razvoj medicinskih istraživanja u doba nacizma i portretira pojedine počinitelje, ali i pojedinačne žrtve i zatočene liječnike koji su svoje suzatvorenike liječili u najtežim uvjetima kao što su koncentracioni logori.

Tragovi do danas

Unatoč intenzivnoj istrazi, mnogi počinitelji i pomagači nakon rata nisu odgovarali za počinjena zlodjela ili je dugo vremena prošlo prije toga. A prema izvještaju, saznanja koje su prikupili nacisti često se koristi da upoće nije jasno da iza toga stoji neviđen zločin. Na primjer se anatomski atlas austrijskog liječnika Eduarda Pernkopfa i danas koristi zbog izuzetne detaljnosti, makar je taj zadrti nacist koristio i tijela osoba koji su pogubljeni u vrijeme nacizma.

I danas se zapravo koriste mnoga saznanja tih neljudskih eksperimenata - u anatomiji, infektologiji i u drugim medicinskim područjima. Dužnost nam je barem sjetiti se onih koji su za to platili najvišu cijenu. Foto: picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch

Druga namjera ovog istraživanja je senzibilizirati medicinske stručnjake o tome odakle dolazi medicinsko znanje koje se prenosi. "Studenti medicine, istraživači i zdravstveni djelatnici trebali bi znati gdje - i od koga - dolaze temelji medicinskog znanja; oni to duguju žrtvama nacizma", kaže Shmuel Pinchas Reis s Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu koji je i dopredsjednik ove komisije.

Izvlačenje pouka za budućnost

Autori svoj izvještaj vide kao prvi korak i žele sva saznanja objaviti na internetu. "Nacistički medicinski zločini su među najekstremnijim i dobro dokumentiranim primjerima medicinske upletenosti u kršenja ljudskih prava u povijesti", rekla je Sabine Hildebrandt s Harvardske medicinske škole u Bostonu. Utoliko smatra kako "moramo proučavati najgoru povijest čovječanstva kako bismo prepoznali i suprotstavili se sličnim uzorcima u sadašnjosti."

