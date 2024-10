Malo pljeska i puno vjetra u prsa ministru gospodarstva

O najnovijoj inicijativi njemačkog saveznog ministra gospodarstva Robert Habeck se žustro raspravljalo još i prije nego što je predstavljena. Sam ministar gospodarstva to naziva "doprinosom raspravi”. Dokument na 14 stranica koji je kružio večer prije naslovljen je "Update za gospodarstvo". U njemu Habeck (Zeleni) opisuje kako se, po njegovom mišljenju, njemačko gospodarstvo može izvesti iz krize.

Prije svega, opisuje zašto je stanje takvo i tko je za to odgovoran: Putinov napad na njemačku opskrbu energijom, američki ekonomski protekcionizam, agresivna kineska industrijska politika i prethodne njemačke vlade koje su godinama činile premalo u borbi protiv svega toga. Habeckov doprinos prvenstveno je opis situacije, koji je dopunjen s nekoliko ideja za poduzimanje mjera za izlazak iz sadašnjeg stanja.

"Win-win-win”?

Središnja točka je investicijski bonus, koji se u medijima naziva i "Njemački fond". Trebale bi ga dobiti sve tvrtke, bez obzira jesu li obrtničke ili industrijski divovi. Svi bi oni trebali dobiti sredstva od deset posto za nova ulaganja. Habeck se tako oslanja na spoznaju iz najnovije ekonomske prognoze prema kojoj su ulaganja u postrojenja i opremu posebno smanjena u prvoj polovici ove godine.

I suradnja s Indijom trebala bi pomoći njemačkom gospodarstvu da izađe iz krize Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Dok dosadašnji prijedlozi oporbe nisu bili financirani nekim drugim prihodima, njegov će se prijedlog na kraju isplatiti, rekao je Habeck. Država, kaže on, mora davati financijske predujmove, ali se time investira, što povećava porezne prihode i država opet dobiva prihode za financiranje drugih projekata. "To je win-win-win situacija", kaže ministar gospodarstva.

Koliko milijardi nedostaje?

Osim toga, cijela stvar trebala bi trajati pet godina i biti “nebirokratska”. No Habeck ne otkriva na što točno misli pod posljednjim. U medijima se također nije moglo pročitati o financijskom obujmu. Habeck se na svojoj konferenciji za novinare jednostavno pozvao na izračune Savezne udruge njemačkih industrijalaca. Prije nekoliko mjeseci institut je izračunao iznos od 400 milijardi eura koliko će javnom sektoru nedostajati za investicije i programe financiranja u sljedećih deset godina.

Ostaje za vidjeti hoće li samo ovaj iznos biti dovoljan s obzirom na sve zadaće koje Habeck opisuje u svom radu. U konačnici, njemački fond nije namijenjen samo promicanju ulaganja u gospodarstvu. Habeck piše o 100 milijardi eura za željeznice i ceste, 70 milijardi eura za vrtiće, škole i sveučilišta te 60 milijardi eura za digitalizaciju.

FDP odbacuje prijedlog

Budući da je proračunski okvir daleko premalen za tolika ulaganja, Habeck predlaže stvaranje novog posebnog fonda. U tome bi osim savezne vlade trebale sudjelovati i savezne pokrajine. Time želi ponuditi izlaz iz rasprave o dužničkoj kočnici koja se ne može riješiti, pogotovo zbog FDP-a. Ali liberali su to odmah odbacili. Čelnik Kluba zastupnika FDP-a u Bundestagu Christian Dürr umjesto toga zagovara da se tvrtkama daju porezne olakšice umjesto da se porezni obveznici opterete novim subvencijama.

No ministar gospodarstva ne misli tako. Poziv na opće smanjenje poreza je doduše sveprisutan i glasan, kaže on. "Ali opće smanjenje poreza nije jamstvo da će doista doći do ulaganja", rekao je Habeck. Unutar koalicije vjerojatno će oko ovog ponovo biti vrćenja u krug.

Mathias Middelberg (CDU) predviđa nove svađe u vladajućoj koaliciji Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

CDU: "Manevar napredne izborne kampanje”

To navodi CDU na pretpostavku da je više riječ o "manevru predizborne kampanje”. "Opet će biti stresa i svađa u vladajućoj koaliciji", predviđa Mathias Middelberg. Zamjenik predsjednika Kluba zastupnika Unije u Bundestagu nije samo skeptičan oko toga ima li Habeckova ideja šanse za provedbu. U konačnici, investicijski bonus ne donosi trajno poboljšanje za Njemačku kao industrijsko stanište, kaže on. Umjesto toga potrebna je reforma poreza na dobit, smanjenje poreza na električnu energiju i manje birokracije.

Stoga je prijedlog ministra gospodarstva, kojeg je objavio nedugo prije svog poslovnog puta u Indiju, dobio malo pljeska, a donio mnogo bure.

Tamo će sudjelovati u njemačko-indijskim vladinim konzultacijama zajedno sa saveznim kancelarom Olafom Scholzom. Malo je vjerojatno da će obojica na marginama tamošnjeg boravka razmijeniti mišljenja o Habeckovu radu. Uostalom, nakon tri godine provedene u koaliciji, on, Scholz i Lindner poznaju se dovoljno dobro da znaju šta svatko od njih o tome misli.