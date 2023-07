Mallorca: problem zvan alkoholni turizam

Miguel Cañellas je zabrinut razvojem stanja na Playa de Palmi. "Situacija je gora nego prošlih godina", kaže predsjednik Udruženja stanovnika kvarta Las Maravillas, koji obuhvaća najveći dio najvažnije turističke zone na Mallorci. „Naravno da mi ovdje živimo od turizma", kaže on. "Ali svejedno moramo biti u mogućnosti da živimo u miru." A to, dodaje on, već odavno nije slučaj. "Mnogi ljudi koji žive ovdje u večernjim satima uopće ne izlaze iz kuće dragovoljno. U strahu su."

Party-zona uz more

Zloglasna party-zona, koja se nalazi nekoliko kilometara izvan glavnog grada na otoku, ovih je dana ponovno čvrsto u rukama turista partijanera. Kao i inače, s prvim danima ljeta ovamo dolaze prije svih njemački nogometni timovi iz amaterskih liga, skupine žena u potrazi za zabavom i ljubitelji alkohola. Ali Playa de Palma je u ovo doba godine destinacija broj jedan i za desetke tisuća španjolskih maturanata s kopnenog dijela zemlje, koji na odgovarajući način žele proslaviti kraj školovanja. Na promenadi uz plažu dugu više od pet kilometara na njih čekaju mnogobrojni barovi i disco-klubovi.

Playa de Palma Foto: Juergen Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

"Problem je to što ljudi partijaju na ulici", kaže Juan Miguel Ferrer. "To je ono što stvara probleme." Ferrer je gastronom, 2015. je utemeljio Inicijativu Palma Beach, njezin cilj je ovu turističku zonu pretvoriti u kvalitetnu destinaciju. "Da se ljudi zabavljaju, da uživaju, to sve uopće nije nikakav problem", kaže on: "Ali molim ne na ulici."

Jamac prihoda

I Udruženje hotelijera Playa de Palma, koje trenutno zastupa interese 114 hotela, inzistira na tome da se svatko može zabavljati, ali da se pritom ne mora baš pretjerivati. "Istina je da i ta vrsta turizma generira prihode. Ali transformaciju se ne može zaustaviti." Udruženje reklamira Playa de Palmu izričito kao cilj za obiteljski odmor, kao mjesto na kojem se tijekom godišnjeg može baviti raznim stvarima. "Trudimo se da ne ispadne da je partijanje jedini razlog zašto se treba doći ovamo."

Ali stvarnost je ipak drugačija. Barem u ovo doba godine. Već oko podne je party na plaži u punom jeku. Iz prijenosnih zvučnika odjekuju šlageri, u pijesku se gomilaju prazne pivske boce. Usred bijelog dana pijani gosti teturaju po plaži. Smrdi na urin, proliveno pivo, kremu za sunčanje, ulje za prženje pomfrita. Turisti se alkoholom opskrbljuju u mnogobrojnim supermarketima u neposrednoj blizini.

"Alarmantno stanje"

S obzirom takvu situaciju hotelijeri, gastronomi i vlasnici diskoteka iz ovog kvarta bili su prisiljeni na objavu priopćenja za javnost. Kritizirali su „alarmantno stanje" na Playa de Palmi. Situacija je „nepodnošljiva", dodali su. „Manjkave kontrole konzumacije alkohola u javnosti i nedostatak učinkovitih propisa o kažnjavanju takvog ponašanja ugrožavaju sadašnjost i budućnost ovog važnog turističkog područja", stoji u priopćenju.

Pritom i gradske vlasti u Palmi, a i vlada Baleara, već godinama pokušavaju obuzdati ovaj problem. Vlada konsenzus oko toga da se alkoholni turizam ne želi imati na ovom otoku. „To je dijametralno suprotno s ciljem da se poboljša konkurentnost Mallorce i to preko održivog, odgovornog i kvalitativno visokovrijednog turizma", stoji u Zakonu protiv ekscesivnog turizma, koji je na snagu stupio 2020., a koji predstavlja vrhunac napora vlasti da se zaustavi alkoholni turizam. Za sada bez uspjeha.

Više policije?

Hotelijeri, gastronomi i vlasnici diskoteka stoga svojim priopćenjem pozivaju nadležne institucije da poduzmu „energične i efikasne mjere kako bi se suočilo s tom neizdrživom situacijom". Potrebno je, dodaju oni, etablirati jasne propise i rigorozno početi primjenjivati sankcije, kako bi se obuzdala konzumacija alkohola u javnosti. Osim toga oni smatraju da je nužna i pojačana nazočnost policije kako bi se doista osiguralo poštivanje tih propisa.

"Problem je da se zabrane uopće ne kontrolira", kaže Juan Miguel Ferrer iz inicijative Palma Beach. Buka, masovno opijanje u javnosti, staklene flaše na plaži, sve to je već godinama zabranjeno, dodaje on. A gosti koji krše pravila moraju računati s visokim kaznama, kaže nam. Ali na Playa de Palmi nigdje se ne vidi policajce koji bi trebali kontrolirati pridržavaju li se gosti doista tih pravila.

„Ništa od toga"

Jedna popularna party-lokacija u S'Arenalu (arhivska snimka) Foto: Jens Kalaene/ZB/picture alliance

A upravo to je, kaže Miguel Cañellas iz Udruženja stanara, stvarni problem: "Jednostavno je tu na licu mjesta premalo policajaca." A kad neka ophodnja i navrati, onda su to policajci na motociklu ili u automobilu, napominje on. "Ništa od toga.” Policijski službenici bi morali pješice obilaziti teren, ili barem na biciklu, kako bi se mogli odmah i izravno obratiti turistima, a u slučaju potrebe i kazniti ih, odnosno odmah naplatiti kaznu, smatra Cañellas: "To bi odmah pokazalo učinak.”

Ali to je lakše reći nego napraviti. Sankcioniranje kršenja pravila je komplicirano kad se radi o stranim turistima. Grad Palma još uvijek ne uspijeva pronaći učinkovitu metodu kako bi od gostiju doista uspio i naplatiti novčane kazne. Španjolsko zakonodavstvo, kako nam je rekao jedan policijski glasnogovornik, ne dozvoljava da se na licu mjesta od stranaca zahtijeva plaćanje kazne izrečene na temelju komunalnih propisa. I tako policajcima ne preostaje ništa drugo nego da opominju one koji se na Playa de Palmi ponašaju na neprikladan način.

