Mali korak SAD-a prema Kubi

Ovaj potez izazvao je malu buru: po prvi put od revolucije u pedesetima, kubanski poduzetnici mogu otvoriti račun u američkoj banci i pristupiti mu s ovog otoka.

U utorak je američka vlada najavila regulatorne promjene „kako bi promovirala slobodan pristup internetu na Kubi, podržala neovisne kubanske poduzetnike u privatnom sektoru i proširila pristup određenim financijskim uslugama za kubansko stanovništvo", navodi se u priopćenju za tisak američkog Ministarstva financija.

Privatni sektor Kube je značajno porastao otkako je vlada u Havani prvi put stvorila pravni oblik za mala i srednja poduzeća 2021. godine. Od tada je osnovano više od 11.000 privatnih tvrtki - od malih trgovinskih objekata do transportnih i građevinskih poduzeća. A ova poduzeća su svojim uvozom u posljednje vrijeme primjetno poboljšala ponudu robe u ovoj otočkoj državi.

Sredstva protiv migracije?

Mjere koje su objavljene u utorak omogućit će kubanskim poduzetnicima ne samo da otvore bankovne račune u Sjedinjenim Državama, nego i da koriste platforme društvenih medija sa sjedištem u SAD-u, stranice za plaćanje preko interneta itd. Ovo će im omogućiti, na primjer, da u budućnosti obavljaju financijske transakcije preko internetskih platnih platformi, čime se uklanja značajna prepreka. Novi propisi također omogućavaju kubanskim programerima softvera da ponude svoje aplikacije za preuzimanje kako kod Applea tako i na Googleu. Jer to do sada nije bilo moguće zbog pravila o blokadi SAD-a.

Ministarstvo financija SAD također poništava mjeru iz Trumpove ere kojom se američkim bankama zabranjuje obrada transakcija između Kube i banaka u trećim zemljama. U bankarskoj industriji, ove transakcije se nazivaju „povratnim transakcijama" (U-turn banking). To omogućava transfer novca za kubanske državljane sve dok pošiljaoc i primalac ne podliježu zakonu SAD-a i dalje se obrađuju preko trećih zemalja: direktne bankarske transakcije sa SAD-om su i dalje zabranjene.

„Podrška kubanskom privatnom sektoru pomoći će u suzbijanju neregularnih migracija s otoka time što će se stvoriti više ekonomskih mogućnosti", citira američki dnevnik Miami Herald jednog dužnosnika američke vlade. Prilikom izrade nacrta mjera pokušalo se uspostaviti ravnotežu između cilja podrške kubanskom privatnom sektoru i želje da se izbjegne korist kubanskim vlastima, rekli su novinarima predstavnici američke vlade. Poslovanje američkih kompanija s dijelovima kubanske vlade ili vojske ostaje ograničeno. Kubanske kompanije čiji vlasnici imaju veze s kubanskom vladom također ne bi trebale profitirati od novih pravila.

Ministar vanjskih poslova Kube Bruno Rodriguez Foto: Ramon Espinosa/AP/picture alliance

Usprkos različitom otporu

Prema izvještajima američkih medija, paket mjera koje je sada objavilo Ministarstvo financija SAD-a bio je spreman u rujnu prošle godine, ali je naišao na otpor u Kongresu. Republikanski zastupnici izrazili su zabrinutost i rekli kako na Kubi zapravo i nema slobodnog poduzetništva jer je privatni sektor pod kontrolom vlade. Kongresmenka kubanskog porijekla Maria Elvira Salazar odmah je kritizirala najavljene mjere. „Bidenova administracija sada daje ‚kubanskom privatnom sektoru' pristup američkom financijskom sustavu", napisala je na platformi X. „Ovo je izrugivanje američkom zakonu, s obzirom na to da na Kubi nije postignut napredak ka postizanju sloboda i da se ugnjetavanje povećalo." Bivši kongresmen Joe Garcia, koji se zalaže za veću podršku kubanskom privatnom sektoru, pohvalio je administraciju Josepha Bidena.

S druge strane, kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez je kritizirao nove propise kao „ograničene”. „Oni ne mijenjaju okrutne efekte i ekonomsko gušenje koje je nametnuto kubanskim obiteljima primjenom blokade i uvrštavanjem na listu državnih sponzora terorizma", napisao je na platformi X. „Ove mjere imaju za cilj da podijele kubansko društvo". Ministarstvo vanjskih poslova Kube dalo je sličnu izjavu u službenom priopćenju. „Još jednom, odluka američke vlade je temeljena na vlastitom iskrivljenom viđenju kubanske stvarnosti, umjetno odvajajući privatni sektor od javnog sektora, iako su oba dio kubanskog ekonomskog sustava i društva u cjelini", navodi se u priopćenju.

Pomoć malim poduzetnicima - tržnica u Havani Foto: L. F. Postl/blickwinkel/picture alliance

Prevladava skepsa

Kubanski ekonomista Ricardo Torres s Američkog sveučilišta u Washingtonu govori za DW o „pozitivnim mjerama" jer su one prilagođene „promjenljivoj stvarnosti na Kubi". To će svakako koristiti nekim sektorima, kao što je na primjer IT branša, rekao je Torres i dodao da olakšavanje financijskih transakcija također treba promatrati pozitivno. „Ali jedno je namjera, drugo je praksa", ističe on.

On pak ukazuje na različita ograničenja koja još uvijek postoje. Američke banke i kompanije će težiti tome da se zaštite jer nema izvjesnosti da će buduća vlada SAD-a zadržati ove mjere. Torres stoga vjeruje da primjena u praksi može biti prilično ograničena.

Usprkos radosti zbog najava, s izvjesnom količinom skepse reagira i mlada poduzetnica iz Havane, koja ne želi da biti imenovana. „Bio bi to veliki korak", kaže ona, misleći na moguće otvaranje bankovnih računa u SAD i korištenje usluga internetskog plaćanja. „Ali vidjet ćemo kako će se to razvijati u praksi".