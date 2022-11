Ljuta muka njemačkih biskupa pred papom

Iz godine u godinu poglavar Katoličke crkve poziva biskupe iz čitavog svijeta - trenutno ih je petstotinjak, kako bi se i u Vatikanu iz prve ruke čulo kako je u njihovim biskupijama i da čuju upute - ili naloge, što im je činiti. Od ovog ponedjeljka je red na 67 biskupa iz Njemačke koji su na takvoj posjeti posljednji puta bili prije sedam godina. Imaju četiri dana prenijeti najvišim dužnosnicima Crkve - tradicionalno, na koncu je susret i s papom - što ih muči.

A njihova muka je golema: vjernici napuštaju crkvu već i zbog razočarenja što se teško ili nikako rješavaju pitanja spolnog zlostavljanja i napastovanja. Najnoviji slučaj se zbio u Kölnu: tamo su tri svećenika već iz očaja podnijela kaznenu prijavu protiv tamošnjeg kardinala Woelkija optužujući ga za krivokletstvo. Jer kardinal je pod zakletvom izjavio kako sve donedavno nije znao da i jedan, razmjerno poznati svećenik tog grada, ima bolesnih sklonosti prema mladim dečkima.

Nikome u Kölnu više nije jasno, što to radi njihov kardinal: gotovo je apsurdno da on osobno nikad nije optužen za nedjela, ali uporno štiti očite počinitelje i oteže s rasvjetljavanjem zločina.

No Woelki je od tajništva nadbiskupije, već kad je stupao na dužnost, tražio i dobio u ruke popis svih crkvenih dužnosnika kod kojih ima problema, a na tom popisu je i ime tog svećenika. Taj dokument još uvijek postoji na serveru nadbiskupije, a je li Woelki to pročitao ili nije... Svećenici više ne mogu objašnjavati svojim župljanima, koga i zašto nadbiskup štiti. A niti to nije kraj: isto tako se saznalo kako je Woelki golem novac dao jednoj propagandnoj agenciji da malo "ulašti" ugled i njega i Crkve u tom gradu, a novac je došao - iz fonda za pomoć žrtvama zlostavljanja.

Sinodalni put u neizvjesnost

To nije jedina muka njemačkih biskupa: velik je trud uložen u stvaranju Sinodalnog puta, gdje bi i crkveni dostojanstvenici i predstavnici vjernika zajedno razgovarali što bi trebalo popraviti u Crkvi. Tu sad čak i ne treba zalaziti u velika pitanja kao što su celibat, žene kao svećenici ili odnos prema homoseksualnošću. Makar će i ovog tjedna biskup Aachena Helmut Dieser predložiti Crkvi da i u katekizmu uvaži postojanje ne-heteroseksualnih životnih zajednica.

Tu je i mnoštvo malih, ali za vjernike golemih problema: zašto su još uvijek isključeni iz Crkve i dobri vjernici koje je sudbina ipak navela na razvod? Zašto nema baš nikakvih promjena u stavovima o planiranju obitelji? U kojem stoljeću je ostala Katolička crkva?

Kad je riječ o ženama u Crkvi, barem dok one nisu pred oltarom je i Papa već više puta izjavio kako im se treba dati važnije položaje. To će sad dobiti i pred oči: uz njemačke biskupe je i glavna tajnica njemačke Biskupske konferencije, Beate Gilles. Ona je na toj dužnosti već 16 godina, ali je još uvijek veliko pitanje, hoće li i ona biti na zajedničkoj fotografiji biskupa s papom.

Svi doduše jesu u skutama, ali makar je već i onda bila žena glavna tajnica njemačke biskupske konferencije, nje na fotografiji - nema.

"Već ima jedna njemačka Evangelička crkva..."

U gotovo svim ostalim dilemama, njemački biskupi koji su poznati za bolje veze s Vatikanom i po konzervativnijim stavovima su već pokazali da Crkvu jedva zanimaju njemačke muke. Još u studenom 2015. na isto takvom posjetu njemačkih biskupa Vatikanu ih je papa ukorio zbog "erozije katoličke vjere u Njemačkoj", za "tihu rezignaciju" protiv koje se treba boriti, a i za "uvijek nekakve nove strukture" koje izmišljaju njemački biskupi, makar više ni njemu nije jasno koja im je svrha.

I na inicijative sinodalnog puta je konstatirao kako Njemačka "već ima veliku i lijepu Evangeličku crkvu" i on ne želi da i tamošnja Katolička crkva krene tim putem jer "neće biti tako dobra kao ona".

"Nemojte biti babe!"

Čak i kad je riječ o kardinalu Kölna, veoma je zanimljivo što je papa Franjo izjavio prošli četvrtak, dakle kad je već upućena kaznena prijava protiv Woelkija. Prigoda je doduše bio papin sastanak sa čelnicima i profesorima teoloških učilišta Latinske Amerike koje je podsjetio kako je prosječnost zbog udaljenosti od Boga "gore od najtežeg grijeha". Osim bliskosti prema Bogu, dužnost im je biti bliski i prema ljudima, ali i prema vlastitom biskupu. "Istina je da ponekad ima biskupa, Bože te sačuvaj..." izjavio je papa Franjo. Ali nema crkve bez biskupa. "Ili ćeš kao čovjek otići tvom biskupu, ili ćeš moliti Gospodina riješiti taj problem." A dodao je: "Vi ste muškarci, ponašajte se kao muškarci, nemojte biti brbljave stare žene, molim vas!"

Čak i da se ne zalazi u osjetljiva crkvena pitanja kao što su celibat ili žene-svećenici, ovaj papa nije sklon slušati tračeve i "brbljanje"

Je li tu papa već znao što se događa u Kölnu? Tamo je čak i čelništvo karnevala koji je počeo prošlog petka, odbilo posjetiti ovog kardinala, tradicija koja traje već od pamtivijeka. Ovaj posjet ad limina apostolorum, "na prag apostolu" nije skupni posjet Biskupske konferencije, institucije koja zapravo uopće postoji tek od razmjerno nedavno, nego 67 pojedinih biskupa, svaki sa svojim brigama i nevoljama. Ali svima im je zajednička briga i gubitka vjere i gubitka povjerenja u Crkvu.

Očekivanja biskupa od Pontifex Maximusa - najvišeg graditelja mostova što je titula poglavara Katoličke crkve su velika, to se čulo i prije njihovog odlaska u Rim. Biskupi će bez sumnje - kao i uvijek, na koncu izjaviti kako ih je taj susret "nadahnuo" i pružio novu nadu. Ali hoće li opet biti sagrađeni porušeni mostovi povjerenja prema građanima Njemačke, to ostaje veliko pitanje.