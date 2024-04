Ljubite se za mršavljenje: 11 zanimljivosti o poljupcu

Poljubac nije samo izraz ljubavi i strasti, njime se i troše kalorije i jača imunosni sustav. No čak i u Michiganu u SAD-u je nedjeljom zabranjeno ljubljenje u javnosti.

1. Normalan poljubac sagorijeva 6,4 kalorija u minuti, strastveni poljubac može potrošiti i do 20 kalorija. To je čak i više nego plivanje ili preskakanje konopa - tako se troši samo 12 kalorija.

2. Danas prosječan poljubac traje nešto duže od 12 sekundi, što je znatno više nego u osamdesetima prošlog stoljeća. Tada je trajao nekih 5,5 sekundi.

Romantični... Foto: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

3. Ljubljenje u javnosti nipošto nije svugdje dozvoljeno. Čak i u Ankari je par kojeg je sigurnosna kamera uhvatila u ljubljenju dobio službenu opomenu zbog kršenja "moralnih pravila". Ali i u Sjedinjenim Američkim Državama je u saveznim državama Michigan i Connecticut nedjeljom zabranjeno ljubljenje u javnosti.

4. Nijemci nisu baš neki osobiti ljubitelji: isto kao i na primjer Šveđani, oni u prosjeku ljube četiri osobe na dan. Francuzi ili Talijani su velikodušniji: tamo se u prosjeku pusa dijeli sedam osoba dnevno.

...formalni Foto: John Stillwell/PA/AP/picture alliance

5. Znanost koja proučava ljubljenje se zove filematologija. Jedno od najvažnijih saznanja te znanosti jest da dvije od tri osobe prilikom ljubljenja naginju glavu na desnu stranu.

6. Liječnici su oduševljeni ljubljenjem. Tako se jača prirodni obrambeni sustav, a i usporava starenje. Čak i izlučena salva pomaže zdravlju zubi.

...a jedino za umjetnički ne možemo reći da je to i veoma zdravo, Foto: imago/United Archives International

7. Ljubljenje je važno i za sigurnost u prometu. Postoji istraživanje koje je utvrdilo kako osobe koje su se ljubile prije nego što su sjele za upravljač pokazuju manju agresivnost, što tumače i da imaju manje nesreća. Ali ljubiti se dok vozite auto, to nije dobra ideja.

8. Ljube se gotovo svi narodi i nacije - to je dokazana praksa u 90% država. Problem je jedino broj "prijateljskih" poljubaca: negdje je to samo jednom, negdje dva puta (Njemačka i Hrvatska), negdje tri (većina slavenskih zemalja, ali i Francuska), a negdje i više. Nije uvijek isti i razlog: u Japanu poljubac neminovno znači i da obje strane žele i (mnogo) više u tjelesnom kontaktu.

Što razmjenjujemo poljupcem?

9. Iako je to lako stvar i našeg tumačenja, bit će da ljudi nisu jedini koji se ljube. Isto značenje to vjerojatno ima i kod primata kao što su orangutani, već kod ptica maženje kljunom izgleda kao poljubac, ali što je to... I slonovi znaju jedni drugima turiti surlu u usta.

10. Ljubljenje potiče preko 100 milijardi živčanih stanica, a onda su tu i hormoni i adrenalin koji ubrzavaju otkucaje srca, povećavaju krvni tlak i tjelesnu temperaturu.

11. Ljubljenjem se i razmjenjuju tvari: oko 60 miligrama vode, 0,5 grama bjelančevina, 0,15 miligrama izlučevina žlijezda, 0,4 miligrama soli i oko 22.000 bakterija.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.