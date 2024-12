Ljubav bez lajkova: kako Amiši u SAD-u traže partnera

Aplikacije za upoznavanje uobičajene su u SAD-u, no Amiši žive bez struje što znači i da su uvijek offline. Dvije novinarke DW-a otputovale su u Pennsylvaniju te istražile kako mladi Amiši pronalaze ljubav.

Krajolik krase široka žitna polja i dugi konopci za sušenje rublja ispred farmi, a u kombinaciji s konjskim zapregama i kočijama na cestama, osjećat ćete se kao da ste se vratili u davnu prošlost.

Automobili ili Internet, odnosno moderna tehnologija, zabranjeni su u svijetu Amiša. Samim time zabranjene su i aplikacije za upoznavanje, kojima se ljudi diljem SAD-a služe kako bi pronašli partnera.

Pokušali smo saznati kako članovi ove kršćanske konzervativne zajednice pronalaze životnog partnera. Zbog toga putujemo – mi „Englezi", kako Amiši zovu sve koji nisu pripadnici njihove zajednice – u okrug Lancaster u sjeveroistočnom dijelu savezne države Pennsylvania. Ondje se nalazi najveće naselje amiške zajednice u Sjevernoj Americi, s više od 43.600 stanovnika.

Amiši teže poniznosti i zajedništvu. Oni su konzervativna kršćanska skupina te kao takvi Bibliju vrlo doslovno tumače. Podrijetlom su iz Švicarske, francuske regije Elssas te iz južne Njemačke. U 17. i 18. stoljeću progonili su ih zbog njihovih vjerskih uvjerenja pa su mnogi našli utočište u SAD-u i Kanadi. U SAD-u je Pennsylvanija za Amiše imala sve uvjete potrebne za njihov poljoprivredno orijetniran način života.

Dugi konopci za sušenje rublja: tipična slika u amiškom naselju u Pennsylvaniji Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images

Sezona vjenčanja u jesen i zimu

U amiškoj zajednici u Pennsylvaniji prvo smo posjetili farme i trgovine i vrlo brzo se upustile u razgovor s domaćim ljudima. Čim su čuli kako govorimo njemački, pitali su nas odakle dolazimo jer oni govore „pensilvanijsko – njemačkim“ odnosno mješavinom njemačkog i engleskog jezika.

Jesen je vrijeme kada među Amišima počinje sezona vjenčanja koja traje od sredine listopada do ožujka. To nije slučajno jer Amiši koriste razdoblje nakon žetve, kada imaju više vremena za tako velike proslave. Osim toga, hladni jesenski i zimski mjeseci idealni su za čuvanje hrane - bez električnih hladnjaka.

U današnje vrijeme prosječna dob za stupanje u brak se pomaknula. „Većina ne stupa u brak u tinejđerskim godinama, kao što sam se ja udala, nego u dvadesetim godinama“, kaže Martha, žena s jedne farme.

Izlet u Washington: grupa mladih žena u tradicionalnim amiškim plavim haljinama Foto: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

"Prekid prije braka nije grijeh"

Vjenčanje je velik događaj, objašnjava nam mlada žena koja radi kao konobarica u restoranu. "Obitelji proslavu organiziraju u svojim domovima, u kojim ugoste od 300 do 500 uzvanika. Proslava vjenčanja traje cijeli dan, a poslužuju se tri obroka."

Tradicionalno jelo sastoji se od piletine s nadjevom od domaćeg kruha, pire krumpira, umaka od celera i salate od kupusa. Između obroka se pjeva – i to iz Ausbunda, najstarije pjesmarice anabaptista.

"U listopadu sljedeće godine udaje se moja mlađa sestra", priča ona. Uz kraće prekide, s partnerom je već dvije godine. To je dopušteno i nije grijeh, objašnjava naša sugovornica. Ističe da razvod dovodi do ekskomunikacije odnosno isključenja iz zajednice. Seks prije braka je nepoželjan, a ukoliko dođe do trudnoće, par se mora što prije vjenčati kako bi ostali dio zajednice, priča nam mlada konobarica u jednom restoranu.

Kod Amiša nije nužno stupiti u brak, dopušteno je biti samac do kraja života Foto: Annika Sost/DW

Upoznavanje i izlaženje: javno ili tajno?

Na društvenim mrežama oni koji su napustili zajednicu objašnjavaju kako se kod Amiša organiziraju spojevi: grupa prijatelja vozi se noću kočijom do djevojke i u ime prijatelja pita ju je li zainteresirana. Ukoliko je odgovor pozitivan, mladić smije ući u njenu sobu.

"Leže u krevetu, ali seks nije dopušten. Razgovaraju, a u jednom trenutku mladić preuzme inicijativu, zagrli djevojku (...) Zatim se neko vrijeme ljuljaju naprijed-natrag", objašnjava Lizzie u videu . "Pravilo je da se zaljuljate naprijed-natrag tri puta, a zatim se poljubite. Onda prestanete i nastavite razgovarati."

Lizzie je bila dio "Swartzentruber" grupe, jedne od najkonzervativnijih podgrupa. Ovdje, u okrugu Lancaster, gotovo svi pripadaju Starom redu amiške menonitske crkve. Običaji Amiša značajno se razlikuju ovisno o grupi, biskupu i obiteljskim pravilima. Upravo to je razlog zašto smo od Susan, koju smo srele u trgovini rukotvorinama, čuli drugačiju priču o načinu upoznavanja.

Godine "Rumspringa"

"Nakon što navršimo 16 godina, odlazimo nedjeljom na sastanke mladih. Ondje pjevamo biblijske pjesme i igramo odbojku. Tamo se djevojke i mladići upoznaju", priča Susan. Mladići iniciraju prvi kontakt. Budući parovi se ne nalaze skriveni u mraku, već se upoznaju na ovim sastancima. "Dopušteno im je u javnosti biti zajedno te se međusobno posjećivati."

Ovo razdoblje odnosno faza života u kojoj se mladi udaljavaju od svojih roditelja i počinju istraživati svijet naziva se "Rumspringa". Završava krštenjem, obično u dobi od 18. do 22. godine, kako bi u tim godinama svjesno prihvatili vjeru.

"Za neke se to razdoblje može povezati s devijantnim ponašanjem. Odlazak na zabavu subotom navečer, na kojoj se služi alkohol i tako dalje", kaže Steven Nolt, direktor Young centra za baptističke i pietističke studije na koleđu u Elizabethtownu.

Ljubav i življenje tradicije

Iako se ovdje drži do tradicije, vrijeme je ipak utjecalo na amiški način života pa se ponegdje ispred farmi mogu vidjeti solarni paneli. Simboliziraju li oni postepenu promjenu? Možda stari (tradicionalni) amiški red živi modernije nego što se misli. Prema Stevenu Noltu, stopa napuštanja zajednice među Amišima iznosi samo 10-15 posto. Čini se da ovaj jednostavan život u modernom svijetu i dalje ima svojih čari.