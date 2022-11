Liječnici iz Osijeka tvrde: dijabetes je izlječiv!

Dijabetes se smatra kroničnom neizlječivom bolešću koju je potrebno što dulje držati pod kontrolom. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, enormnih 19,8 posto ukupnog zdravstvenog proračuna u Hrvatskoj troši se na liječenje dijabetesa i bolesti uzrokovanih dijabetesom. Riječ je o 4,6 milijardi kuna godišnje.

Za usporedbu, Pelješki most ugovoren je za cijenu od 2,08 milijardi kuna. Još je alarmantniji podatak da su ukupni troškovi liječenja dijabetesa i bolesti koje on uzrokuje od 2009. do 2016. porasli za 83 posto.

Isti izvor navodi da se u svijetu 2019. godine za liječenje ove bolesti i bolesti koje ona uzrokuje izdvaja čak 760 milijardi dolara!

Posljedice šećerne bolesti vrlo su ozbiljne: Dijabetes može uzrokovati srčani udar, zatajenje bubrega, sljepoću i amputaciju udova. U 2020. godini u Hrvatskoj je registrirano preko 310.212 dijabetičara, no problem je puno veći jer se smatra da je samo polovica oboljelih svjesna svoje bolesti, jer mnogi imaju dijabetes koji nije još dijagnosticiran, pa se brojka procjenjuje na čak 530.000, što je više od trinaest posto ukupnog stanovništva. Slična je situacija i u drugim zemljama.

Ima li izlaza?

Iako se danas dijabetes drži pod kontrolom lijekovima, nedavna saznanja hrvatskih liječnika ukazuju na mogućnosti novih načina liječenja dijabetesa tipa 2 bez lijekova. U razgovoru s Draženom Gorjanskim, dr. med. iz Osijeka koji vodi POST program mršavljenja (Program osječkog smanjivanja težine ), saznali smo da su naišli na vrlo zanimljiva otkrića.

Dr. Mario Ćurković (lijevo) i Dr. Dražen Gorjanski, liječnici iz Osijeka

Sve je počelo tijekom 2019. godine kada su Mario Ćurković i Gorjanski kreirali program i u siječnju 2020. počeli rad s prvom skupinom s ciljem da pomognu ljudima u borbi protiv pretilosti. Oslanjajući se na medicinsku znanost, kao i na svoje veliko iskustvo iz prakse, osmislili su pristup koji spaja hranu, kretanje, opuštanje i san koji smatraju ključem ozdravljenja. O tome je DW već pisao (Osječki liječnici: "Debljina je bolest, a mi imamo djelotvoran lijek").

Gorjanski navodi da se dijabetes tipa 2 može liječiti bez lijekova, samo pravilnim unosom hrane. Članak objavljen prije nekoliko mjeseci u American Journal of Lifestyle Medicine uvelike potvrđuje njegove tvrdnje.

Ovaj tekst sadrži izjavu o konsenzusu stručnjaka koju podržava Američka udruga za kliničku endokrinologiju, a podržavaju ga Akademija za prehranu i dijetetiku i Endocrine Society (Dietary Interventions to Treat Type 2 Diabetes in Adults with a Goal of Remission: An Expert Consensus Statement from the American College of Lifestyle Medicine) , te uspostavlja izravnu vezu između vegetarijanske prehrane i dijabetesa. Jedina razlika u odnosu na ono što predlažu hrvatski liječnici je to što je POST program ne isključuje nijednu vrstu namirnica.

Dr. Dražen Gorjanski, liječnik iz Osijeka

"Iako su se kolege iz SAD-a osvrnuli samo na biljnu prehranu za koju imaju provjerljive rezultate, noviji oblici liječenja poput modificiranog posta kao prehrane u određenom vremenskom okviru ostali su izvan njihova interesa. Njihova su otkrića ipak od velikog značaja i za nas", kaže Gorjanski.

On, međutim, naglašava da bi za mnoge pacijente prijelaz na striktno vegetarijanstvo ili čak veganstvo moglo biti prezahtjevno i preteško za provedbu. No njegovo iskustvo pokazuje da je i vremenski ograničen unos hrane ili konzumacija unutar osam sati vrlo učinkovito u liječenju dijabetesa tipa 2, unatoč tome što bolesnici ne prelaze u potpunosti na biljnu prehranu.

"Naši nalazi su u skladu s drugim studijama koje pokazuju pozitivnu korelaciju između vremenski ograničenog uzimanja hrane ili povremenog posta u liječenju dijabetesa tipa 2", ističe Gorjanski i dodaje da je u vrijeme dok je on studirao tip 2 bio poznat kao bolest od koje obolijevaju osobe starije od 60 godina, danas nije neuobičajeno da ljudi u 30-ima dobiju dijabetes.

"Specifično za dijabetes tipa 2 je da stanica vremenom postaje rezistentna na inzulin ako se prečesto i dugo uzima", kaže Gorjanski.

Na temelju nalaza POST programa tvrdi da dijabetes nastaje jer jedemo previše, prečesto i konzumiramo hranu koja izaziva lučenje inzulina. Naglašava da korištenjem prehrambenog režima 8-16 sati (hrana se konzumira samo unutar osam sati u jednom danu) stanica nije u kontaktu s inzulinom 16 sati i to joj daje vremena da se „ispere", te da povrati svoju osjetljivost (recepciju) i na manje doze inzulina. Potrebno je naglasiti da od ukupnog broja dijabetičara, njih 90 posto boluje upravo od dijabetesa tipa 2.

Liječeći pretilost – izliječili dijabetes

Prije tri godine dvojica osječkih liječnika, dr. Dražen Gorjanski i dr. sc. Mario Ćurković, uvidjeli su da je debljina veliki javnozdravstveni problem. Na temelju znanja iz fiziologije izradili su program POST koji je ubrzo počeo davati odlične rezultate. Počeli su raditi s manjim skupinama ljudi koji se bore s pretilošću. Dvojica liječnika pažljivo su bilježila svoje rezultate sa svakom od skupina i ubrzo shvatili da su na pragu nečeg zanimljivog.

Dijabetisom su posebno pogožene pretilne osobe, ali ne samo one

U potrazi za liječenjem pretilosti, ovi su liječnici otkrili da su oni pacijenti koji boluju od dijabetesa tipa 2 ubrzo došli do normalne razine šećera, te više nisu trebali lijekove. Drugim riječima, polaznici POST-a koji boluju od dijabetesa tipa 2 izlječeni su od ove bolesti!

I kako se to dogodilo? U jednoj od grupa slučajno se našlo nekoliko dijabetičara koji su vrlo brzo nakon uvođenja u program počeli osjećati tegobe koje ostali polaznici nisu. Osjećali su simptome hipoglikemije, jer su doze inzulina koje su uzimali bile previsoke. U dogovoru sa specijalistima, ovi su sudionici počeli smanjivati doze, i kao posljedica toga, u razdoblju od pet mjeseci (ili u nekim slučajevima čak i ranije), prestali su uzimati inzulin i lijekove. Prema pokazateljima, smatraju se izliječenim od dijabetesa – bolesti koja se definira kao kronična!

Ivana (48) (puni identitet poznat redakciji) bila je dijabetičarka 20 godina. Tijekom posljednja četiri uzimala je čak 30 jedinica inzulina dnevno. Na sudjelovanje u POST programu odlučila se kao u krajnjoj nuždi jer je njezino zdravstveno stanje bilo takvo da je prijetilo tragičnim završetkom.

"I prije sam bila na dijetama, ali sve je imalo jo-jo efekt. Kad sam ušla u program, imala sam 125 kilograma, sada sam na 95 i neću stati dok ne dođem do 75 kilograma", kaže Ivana.

Osim dijabetesa, Ivana je imala visok tlak, artritis, a hodala je uz pomoć štaka. Bila je to priča koja samo što nije loše završila. Danas joj je razina šećera u krvi normalna. Počela je polako smanjivati inzulin (naravno, pod nadzorom liječnika) i nakon četiri mjeseca POST-a potpuno se „skinula" s inzulina.

Mario Rakić

Sličan problem imao je i Marko Rakić (33), stručnjak za digitalni marketing. S 30 godina završio je na hitnoj pomoći s izmjerenim šećerom 18,8 (sve iznad 6 je izvan granica normalnog), pa su mu odmah prepisani lijekovi za dijabetes. Kada se uključio u POST program, imao je 140 kilograma i visok šećer u krvi, kao i visok krvni tlak. U pet mjeseci izgubio je 34 kg, ali je i šećer u krvi spustio na 5,3 te prestao uzimati lijekove za dijabetes.

"Znao sam da moram nešto poduzeti, prije svega zbog djeteta, jer sam u međuvremenu postao otac. To mi je bila glavna motivacija. Sada se osjećam puno bolje, smršavio sam, ali najvažnije mi je da svoje zdravlje doveo u red", kaže Marko.

Može li se dijabetes liječiti bez lijekova?

Dražen Gorjanski sada planira pokrenuti pilot studiju s većom skupinom sudionika koji boluju od dijabetesa tipa 2. Projekt bi trebao krenuti u veljači 2023. i testirat će se tvrdnja da je dijabetes tipa 2 zapravo izlječiv. Novost u njegovom pristupu je što će obuhvatiti kako dijabetičare koji nisu pretili, tako i one koji se bore protiv debljine, a cilj mu je dokazati da je POST metoda učinkovita za sve njih, bez obzira na tjelesnu težinu.

Do sada je kroz POST prošlo više od 130 ljudi

"Planiramo uključiti sudionike s dijabetesom tipa 2 koji se liječe „klasično“ i koji će biti podvrgnuti POST-u. Nadam se da ću dokazati dobrobit POST-a za ovu bolest te bih želio ovu metodu učiniti dostupnom što većem broju ljudi jer iza svake bolesti stoji ljudska drama bolesnika, ali i njihovih obitelji. Moramo pokazati ljudima da za tu bolest ima lijeka", kaže Gorjanski.

