Ledeno doba u odnosima Nikaragve i Vatikana

"Sveta stolica nikada ne odlazi. Svetu stolice se izbacuje", to je Papa rekao prije nekoliko mjeseci u jednom intervjuu za španjolski Dnevni list ABC. S obzirom na situaciju u Nikaragvi, može se itekako govoriti o "izbacivanju” Katoličke crkve iz te zemlje Srednje Amerike.

U ponedjeljak je naime Vatican News, informativni portal Vatikana, potvrdio želju nikaragvanske vlade da se „obustavi diplomatske veze”. Konkretno se radi o zatvaranju Papinske nuncijature, odnosno diplomatskog predstavništva Vatikana u Nikaragvi.

Prelat mora napustiti zemlju

Prije godinu dana, 12. ožujka 2022., vlada u Nikaragvi je protjerala apostolskog nuncija u Managui, nadbiskupa Waldemara Stanisława Sommertaga. Od tada je poslove u „veleposlanstvu" Vatikana u Nikaragvi vodio tajnik nuncijature, prelat Mbaye Diouf. A on je sad očito od nikaragvanskih vlasti dobio tjedan dana da napusti tu zemlju.

Nikaragva pak na drugoj strani od rujna 2021. godine nema veleposlanika pri Svetoj stolici. Interese Nikaragve u Vatikanu trenutno zastupa jedna viša državna službenica, ministarska savjetnica Yara Suhyén Pérez Calero.

Strogo gledajući taj razvoj ne znači automatski da su diplomatski odnosi prekinuti, objašnjava za DW Ludwig Ring-Eifel, voditelj Centra Informationis Catholicum, zajedničke redakcije katoličkih novinskih agencija u Rimu koje pišu na njemačkom jeziku.

Prekid? Suspenzija?

"Vatikan je pojasnio da se iz njegovog kuta gledanja ne radi o kompletnom prekidu diplomatskih odnosa, već više o suspenziji ili privremenoj obustavi diplomatskih odnosa. U tom slučaju je dakle moguća dodatna eskalacija, a to bi naime bio i formalin raskid”, dodaje ovaj dobar poznavatelj Vatikana.

Ring-Eifel ipak priznaje da se već odavno u povijesti Crkve nije dogodilo nešto slično: „Čak i nakon revolucije na Kubi i dalje su se održavale diplomatske veze Rima i Havane, iako je i tamo diplomatsko osoblje uglavnom bilo protjerano iz te zemlje."

Međunarodno pravo u stvarnosti ne poznaje mehanizme "suspenzije” ili "obustave" diplomatskih veza. Oni ili postoje ili – ne postoje.

"To su samo igre riječima", kaže u razgovoru za DW Enrique Sáenz, nikaragvanski ekonomist i politički analitičar. On živi u kostarikanskom egzilu. Na diplomatskoj razini, kako on napominje, doduše nije bilo nikakve službene obavijesti, ali na praktičnoj, političkoj razini odnosi su prekinuti, tvrdi nikaragvanski analitičar.

Otuđenje od 2018.

Odnosi između Katoličke crkve i nikaragvanske vlade su se kontinuirano pogoršavali od 2018. Tada su naime vlasti srednjoameričke zemlje uporabom ekstremnog nasilja pokušale ugušiti prosvjede koji su izbili diljem Nikaragve.

Katolička crkva je tada mnogim demonstrantima pružila utočište u svojim crkvama, a kasnije je odigrala ulogu posrednika u pregovorima između režima i oporbe. Nikaragvanski predsjednik Daniel Ortega je posljednjih godina predstavnike Crkve sve češće počeo nazivati simpatizerima oporbe i „teroristima", koji se, kako je tvrdio, trude da ga sruše.

"Ortega je pojačao pritisak, a Crkvu je počeo kontinuirano šikanirati. Vlasti su Katoličkoj crkvi u ovoj godini čak zabranile da tijekom korizme i Velikog tjedna održi tradicionalne procesije, odnosno pobožnosti Križnog puta. „Ortegino ponašanje poprima patološke karakteristike", tvrdi Sáenz.

"Mentalna neravnoteža"

Definitivni raskol se dogodio nakon što je katolički biskup Rolando Alvarez u veljači 2023. osuđen na 26-godišnju zatvorsku kaznu zbog „konspiracije i širenja lažnih informacija". Nakon toga je, početkom ožujka, papa Franjo dao intervju argentinskom portalu Infobae.

U tom je intervjuu Papa kod Ortege dijagnosticirao „mentalnu neravnotežu". Osim toga je poglavar Katoličke crkve Ortegin režim u Nikaragvi usporedio s „komunističkom diktaturom iz 1917. odnosno Hitlerovom diktaturom iz 1935."

"Papa je zasigurno dao doprinos eskalaciji", smatra Ludwig Ring-Eifel, voditelj Centra Informationis Catholicum u Rimu. Situacija je vrlo komplicirana i stvari se moraju „ohladiti", dodaje njemački poznavatelj prilika u Vatikanu. Na koncu konca, kako on kaže, i ovdje faktor vremena igra važnu ulogu, a Vatikan po tom pitanju, kako pokazuje dosadašnje iskustvo, ima bolje karte.

