Lakše do njemačke putovnice

Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) i Zeleni su bili zadovoljni reformom zakona o državljanstvu, sada je i treća stranka u vladi, Liberalno-demokratska stranka (FDP) dala zeleno svjetlo.

Kako prenose njemački mediji, nacrt zakona iza kojeg stoje ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD) i ministar pravosuđa Marco Buschmann (FDP) otvara mogućnost upisa u njemačku knjigu državljana već nakon pet godina stalnog boravaka umjesto dosadašnjih osam. Za osobe koje su se posebno istaknule u integraciji kroz poznavanje njemačkog ili društveno korisni rad, moguće je podnošenje zahtjeva već nakon tri godine.

Ukida se zabrana dvostrukog državljanstva

Olakšan je pristup državljanstvu i djeci stranaca ako jedan od roditelja već najmanje pet godina živi u Njemačkoj. Izlazak u susret prvoj generaciji tzv. gastarbajtera je i novo pravilo po kojem će za osobe starije od 67 godina pri podnošenju zahtjeva za državljanstvom biti dovoljna razina „jednostavnog usmenog sporazumijevanja" na njemačkom jeziku umjesto pismenog dokaza.

Najveća dosadašnja prepreka kod ulaska u njemačko državljanstvo za strance koji već dulje vrijeme žive u Njemačkoj je uvjet po kojem su se podnositelji zahtjeva morali odreći svog dosadašnjeg državljanstva. To posebice vrijedi za državljane Turske, koji predstavljaju i najbrojniju zajednicu stranaca u Njemačkoj.

Ubuduće više neće biti potrebno odricanje od dosadašnjeg državljanstva. Vlada je to objasnila činjenicom kako ovo pravilo „ne odgovara situaciji u praksi" po kojoj je većina novih njemačkih državljana iz ovog ili onog razloga posljednjih godina zadržavala svoje staro državljanstvo. Ovo pravilo ni do sada nije vrijedilo za državljane Europske unije ili ako je ispis iz starog državljanstva, kao što je to slučaj u nekim zemljama, nemoguć.

Izlazak u susret prvoj generaciji gastarbajtera Foto: bertram/dpa/picture-alliance

Nema putovnice za primatelj državne financijske pomoći

FDP je do kraja inzistirao na tome da se mogućnost ulaska u njemačku knjigu državljana onemogući počiniteljima nekih kaznenih djela. Tako su osobe osuđivane zbog kaznenih djela s rasističkom ili antisemitskom pozadinom isključene od mogućnosti ulaska u njemačku knjigu državljana.

Daljnja prepreka za neke potencijalne nove vlasnike njemačke putovnice bi bio i uvjet „ekonomske integriranosti" podnositelja zahtjeva. To konkretno znači da njemački državljani ne mogu postati oni koji primaju socijalnu pomoć. Ali i tu ima izuzetaka, recimo kod „gastarbajtera" prve generacije koju su, ne svojom krivnjom, ostali bez posla kao i za roditelje maloljetne djece i u slučaju kada radi samo jedan roditelj. Iznimka u ovom poglavlju bi vrijedile i za bivše gastarbajtere iz DDR-a pri čemu se uglavnom radi o državljanima Vijetnama koji su u osamdesetima dolazili na rad u Istočnu Njemačku.

S njemačkom putovnicom do bolje integracije

Reforma zakona o državljanstvu dio je sveobuhvatnog paketa zakonskih promjene kojom vlada Olafa Scholzaželi modernizirati zakone o strancima i tako Njemačku učiniti atraktivnijom za useljenike.

„Useljenici više neće biti prisiljeni odbaciti dio svog dosadašnjeg identiteta", rekla je ministrica Faeser komentirajući za dnevnik Süddeutsche Zeitung ukidanje pravila o zabrani dvostrukog državljanstva. Ona smatra da će proces stjecanja državljanstva pogodovati i boljoj participaciji u društvenom životu Njemačke, kao što je to npr. biračko pravo.

Nacrt zakona je upućen saveznim zemljama na razmatranje a službeno bi ga vlada trebala prihvatiti do ljetne pauze. U parlamentarnu proceduru bi zakon trebao biti poslan na jesen.

nk (AFP, RTR)

