Lajčak: Ovo je "apsolutno nepotrebno i nelogično"

"Očigledno je da se ovo može riješiti samo politički, a to znači kroz postojeći dijalog", kaže za DW Miroslav Lajčak, posebni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova.

DW: Kosovo i Srbija se međusobno optužuju za poticanje napetosti na sjeveru Kosova. Što je u stvari razlog za tu eskalaciju?

Miroslav Lajčak: Razlog je duboko nepovjerenje između dvije zajednice, većinske albanske i manjinske srpske. Kao drugo, Srbi su se povukli iz kosovskih institucija. U četiri općine održani su izbori, a izlaznost je bila 3,4 posto. Dakle, ovi novoizabrani gradonačelnici jesu ispunili zakonske kriterije, ali kada govorimo o legitimnosti ili reprezentativnosti, onda naravno da tu postoji veliki znak pitanja. Onda su prošlog petka, kada je Vlada Kosova odlučila uvesti te gradonačelnike u zgrade općina na područjima naseljenim Srbima, Srbi su to pokušali blokirati. I to je situacija koju imamo do danas.

Koliki je ovo što se događa udarac naporima koje činite na terenu s ciljem da se uspostavi mir između dviju strana?

Moram reći da je ovo apsolutno nepotrebna i nelogična eskalacija, jer smo poslije mnogo, mnogo mjeseci pregovora postigli dva važna sporazuma, u veljači dogovor o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, a zatim u ožujku u Ohridu i implementacijski aneks. To znači da imamo put ka normalizaciji, imamo program koji se jasno bavi svim otvorenim pitanjima, počeli smo implementirati taj dokument i onda je došlo ovo, što je sasvim nepotrebno, ali nažalost stvara vrlo ozbiljne smetnje.

Ne možemo imati normalizaciju i eskalaciju u isto vrijeme. Potrebno je, dakle, deeskalirati, potrebno je vratiti se radu na normalizaciji, na implementaciji dokumenta. Da nemamo dokument, razumio bih da ljudi vjeruju da će ovakvim akcijama nešto uspjeti. Ali, mi imamo sporazum, što nikada ranije nije bio slučaj, tako da bi se zaista trebali vratiti primjeni tog sporazuma i normalizaciji.

NATO raspoređuje dodatne snage u regiji. Hoće li to pomoći u deeskalaciji sukoba? Jer, kako čujemo od vas, za ovo je potrebno političko rješenje, zar ne? A ono, kako čujemo od Europske unije, treba doći iz Prištine.

Pa očigledno je da se ovo može riješiti samo politički, a to znači kroz postojeći dijalog. To je prava platforma. NATO je odigrao vrlo važnu ulogu, prije svega, u održavanju mira na terenu. Pa i u ovoj trenutnoj uzavreloj situaciji, jedinice KFOR-a razdvajale su kosovsku policiju od kosovskih Srba. Nažalost, mnogi od njih su i ranjeni u tom sukobu.

Dakle, jačanjem NATO-a jačaju i jamstva da će biti spriječena daljnja eskalacija, ali očigledno je da NATO ovo ne može riješiti – uz svo moje poštovanje prema NATO-u. Nije na NATO-u da ovo rješava, nama treba političko rješenje. I očigledno je da obje strane moraju odraditi svoj dio.

Gospodine Lajčak, ovdje postoji još jedna dinamika, a to je da su i Rusija i Kina podržale stav Srbije. Što to znači za odnose Srbije s Europskom unijom?

Ja na to gledam kao na izjave koje nemaju stvarni značaj za situaciju na terenu. Situacija na terenu je da imamo dijalog koji vodi Europska unija, koji je snažno podržan od svih 27 država-članica EU-a, a vrlo snažno podržan i od strane Sjedinjenih Država. Obje strane su dio ovog dijaloga. Dakle, rekao bih, to su izjave koja zaista nemaju nikakvog utjecaja na situaciju na terenu. Ono što nam je zaista potrebno je povratak za pregovarački stol.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu