Krizna atmosfera, a Scholz bi vladao bešumno

Mali dvorac u idiličnoj prirodi. Tri čelnika vladajuće koalicije šetaju prijateljski ćaskajući – naglašeno opušteno. Socijaldemokratski kancelar Olaf Scholz, zamjenik kancelara Robert Habeck iz redova Zelenih i ministar financija, liberal Christian Lindner žele poslati sliku harmonične suradnje poslije sastanka u dvorcu Mesebergu kod Berlina.

Mjesecima je dominantan dojam da svađa u njemačkoj vladi ne prestaje. Poslije početne euforije nakon osvajanja vlasti, došlo je do otrežnjenja. Pokazalo se da se u svakodnevici ne mogu tek tako nadići različita politička uvjerenja u ime zajedničkog cilja.

Gomila problema

Pritom je Njemačkoj potrebna vlada sposobna da odlučno djeluje, jer je zemlja u sve većoj krizi. Ekonomija slabi, tvrtke koje koriste veliku količinu energije namjeravaju zbog visokih cijena energenata proizvodnju preseliti u inozemstvo. Velika inflacija opterećuje građane koji se pitaju kako da skrpe kraj sa krajem. Ljudi jedva mogu naći stanove po normalnim cijenama, a gradonačelnici ne znaju gdje smjestiti izbjeglice.

Čelnici vladajuće koalicije nisu uspjeli izgladiti sve nesuglasice Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Veliki broj građana naprosto je iznerviran. U anketama tri vladajuće stranke odavno nemaju većinu. U kolovozu je radom njemačke vlade bilo zadovoljno samo još 20 posto građana. A što je manje popularna vladajuća, tzv. „semafor-koalicija", to je popularnija Alternativa za Njemačku (AfD), koja je u međuvremenu ispred kancelarovih socijaldemokrata (SPD).

Liderska slabost kancelara?

I Olaf Scholz kao kancelar sve manje je popularan. U kolovozu su samo tri od deset ispitanika bili zadovoljni njegovim radom. To je najlošiji rezultat od preuzimanja vlasti. Prema aktualnim rezultatima ankete instituta za istraživanje javnog mnijenja Forsa, 63 posto ispitanika smatra da kancelar pokazuje slabost u vođenju vlade.

I zaista, Scholz često ostaje nevidljiv kada se liberali (FDP) i Zeleni svađaju. A onda kada situacija postane kritična, zadovoljava se apelima i blagim opomenama. „Mi smo vlada u kojoj se radi, zakucava se čekićem, zavrću se vijci, a to proizvodi buku, kao što ste primijetili", šaljivo je to opisao šef njemačkih liberala i ministar financija Christian Lindner u Mesebergu. Kancelar je dodao da će se i ubuduće raditi, ali „s prigušivačem, pa se više neće čuti“.

U potrazi za kompromisima

Političar Zelenih Robert Habeck bio je suzdržaniji u izjavama. On je ministar gospodarstva i posljednjih mjeseci morao je platiti najveću političku cijenu u koaliciji. Njegova namjera da Njemačka postane zemlja koja izlučuje manje štetnih plinova nego što ih apsorbira, nekada ga je učinila jednim od najpopularnijih političara u zemlji, a sada je jedan od najosporavanijih.

Habeck je o proturječnostima u vladajućoj koaliciji rekao: „Zadaće ove vlade treba shvatiti tako da su različiti kutovi promatranja snaga, da jedni od drugih možemo učiti i da su kompromisi nešto dobro, da bismo održali sredinu i sposobnost djelovanja."

Kancelar nije junak vesterna

Upravo to je i kancelarova linija. Još prije ljetnog odmora Scholz je izjavio da je koalicija obitelj koja se sastoji od tri stranke od kojih svaka ima svoj stav. Dodao je i da on u toj konstelaciji nije John Wayne – aludirajući na glumca koji je često preuzimao ulogu grubijana u westernima. Scholz je objasnio da je to „možda standardni model za koji ponetko smatra da je super“ za političko liderstvo. Jak čovjek, sam protiv svih. Ali, to tako ne funkcionira, smatra Scholz.

Kancelar ima dar nepoljuljanog samopouzdanja i uvjeren je da uvijek radi ispravnu stvar. O njemu kažu da ne misli kratkoročno, već na duže staze. Nepokolebljivo ići naprijed i nikada ne sumnjati u sebe – to je moto pod kojim se ovaj šezdesetpetogodišnji pravnik bavi politikom već više od tri desetljeća. On je već doživio političke potrese, ali ga nijedan nije dugoročno skrenuo s puta.

Članovi vlade ispred dvorca Mreseberg Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Manje novca u proračunu

Ali, problemi s kojima se suočava njemačka koalicijska vlada neće se smanjiti sami od sebe. U njemačkom ustavu je zapisana „kočnica zaduživanja“. Pandemija i rat u Ukrajini ostavili su velike rupe u državnom proračunu.

Liberali hoće zaustaviti novo zaduživanje već 2024. Za tako nešto potrebno je značajno smanjenje državnih izdataka, pošto povećanje prihoda podizanjem poreza za imućnije građane za liberale ne dolazi u obzir.

Kada bi bilo dovoljno novca u proračunu, suprotstavljeni interesi koalicijskih partnera mogli bi se nadići financiranjem njihovih najvažnijih projekata. Ali kada je novca manje, ta mogućnost otpada. Sva ministarstva – osim Ministarstva obrane – moraju smanjiti izdatke. To izaziva stalnu svađu o prioritetima.

Plan u deset točaka za gospodarstvo

Socijaldemokrati, Zeleni i liberali složili su se oko toga da ne postoji interes za prijevremeni kraj koalicije. Na prijevremenim izborima sve tri stranke bi bile gubitnici. To im zbija redove, mada u nizu pitanja nisu pronašli zajednički jezik. Kada se, na primjer, postavi pitanje limitiranja cijena energije za industriju, Habeck to želi, a Scholz i Lindner su protiv.

U Mesebergu su se partneri dogovorili oko plana u deset točaka za oživljavanje njemačkoga gospodarstva. Među mjerama je i takozvani „Zakon o šansama rasta" kojim bi se gospodarstvo rasteretilo za sedam milijardi eura. Koalicija je, po kancelarovim riječima, „pogurala važne odluke i pokrenula vrlo brojne zakonske inicijative". On je dodao i da „parlament i zakonodavna tijela naše zemlje sada imaju puno posla".

Mir pred pokrajinske izbore

Je li se dakle time situacija u koaliciji smirila? U listopadu će se birati novi pokrajinski parlamenti u Bavarskoj i Hessenu. Ankete ne predviđaju koalicijskim strankama sjajne rezultate.

Ako se to zaista dogodi, u vladi će ponovo izbiti nesuglasice, jer će svaka stranka pokušati profilirati se na račun drugih. Sve u svemu, teško da će u dogledno vrijeme popustiti pritisak na njemačku vladajuću koaliciju.

