Kriza u jagodnjaku Europe

To je katastrofa s najavom: svjetski poznatom španjolskom nacionalnom parku Doñana, jednoj od najvećih močvara u Europi, prijeti opasnost od isušivanja. Prije svega velike farme jagoda, na kojima raste crveno voće za europske potrošače, uništavaju prirodni raj u južnoj Španjolskoj, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Ali, umjesto da zaštiti park Doñana i poduzme mjere protiv stotina uzgajivača jagoda koji bez dozvole na svoja polja pumpaju podzemne vode, konzervativna andaluzijska regionalna vlada želi legalizirati ilegalni uzgoj. Europska komisija, međunarodne ekološke organizacije i progresivna španjolska državna vlada govore pak o - skandalu.

„Situacija je kritična", kaže Eloy Revilla. Taj 51-godišnjak je šef biološke istraživačke stanice u nacionalnom parku i najbolji poznavatelj tog ugroženog carstva prirode. Park od 1200 kvadratnih kilometara, dom je divljih konja, carskih orlova, risova, kornjača i milijuna ptica selica.

Suša u Doñani Foto: Bernat Armangue/dpa/AP/picture alliance

Simbol smrti

Ispruženom rukom, Revilla pokazuje na žuto-smeđu stepu okruženu borovima. Nekada je to bila laguna, kaže. Jezero u kojemu je na tisuće flaminga lovilo rakove, puževe i larve insekata. Zbog pada razine podzemnih voda, danas je ta laguna samo isušena blatna pustinja. Postala je simbol izumiranja i smrti Doñana parka.

Revilla kaže da je dobrih 60 posto svih laguna, koje su srce života za vrste koje žive u nacionalnom parku, već presušilo. S lagunama nestaju i mnoge ugrožene vrste koje su u tom jedinstvenom rezervatu prirode imala jedno od svojih posljednjih utočišta.

Na više od 100 kvadratnih kilometara na sjeveru i zapadu parka, prostiru se velike plantaže. Većina jagoda koje na proljeće preplave supermarkete u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Luksemburgu, uzgaja se pod plastičnim krovovima na ovom mjestu. Posao s crvenim voćem (uglavnom jagodama, ali i malinama) je, zajedno s turizmom, najvažniji privredni sektor u južnoj španjolskoj provinciji Huelva.

U slivnom području parka Doñana već desetljećima raste broj farmi jagoda. Zato što je glad Europljana za jagodama sve veća. Španjolsko voće je obično jeftinije od bobičastog voća koje se uzgaja u zemljama sjeverne i središnje Europe. Španjolski političari iz svih stranaka bili su sretni zbog te ekspanzije i uglavnom su ignorirali masovnu krađu vode od strane poljoprivrednika.

Teška borba protiv kradljivaca vode

Ali, pritisak se povećao otkako je Europski sud pravde osudio Španjolsku 2021. godine zbog prekomjerne eksploatacije i nedovoljnih zaštitnih mjera za Doñanu. Nacionalna agencija za zaštitu voda započela je inspekcijski nadzor kako bi pratila kradljivce vode. Došla je i ekološka policija koja je bagerima i cementom zatvorila stotine ilegalnih bunara. Ali uspeh je djelomičan: neki farmeri su ubrzo na drugim mjestima pronašli rezervoare podzemne vode.

Više od 20 europskih trgovinskih lanaca, uključujući i vlasnike mnogih supermarketa u zemljama njemačkog govornog područja, pridružilo se apelu Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF. Na španjolske političare i poljoprivrednike se apelira da jamče održivost uzgoja. I među poljoprivrednicima bjesni rat za vodu.

To je rat između poljoprivrednika koji imaju zakonska prava za njezino korištenje i onih koji nelegalno navodnjavaju svoja polja podzemnim vodama. Postoje izvještaji o prijetnjama onim farmerima koji su posvećeni održivom uzgoju jagoda i koji žele stati na put ilegalnim uzgajivačima.

Klimatske promjene zaoštravaju problem

Jedna od plantaža na kojima se uzgaja jagode na jugu Španjolske Foto: Bernat Armangue/dpa/AP/picture alliance

Problem nedostatka vode se pogoršao zbog globalnih klimatskih promjena. Sada ne samo da se isušuje nacionalni park, već sve više i polja s jagodama. Prema podacima regionalnog udruženja poljoprivrednika Freshuelva, prinos će ove godine vjerojatno biti 30 posto manji nego prošle godine. Zbog nedostatka vode čak i pošteni proizvođači jagoda moraju zatvarati sve više plantaža.

Ipak, izgleda da ništa od toga ne smeta konzervativnom andaluzijskom lideru Juanu Manuelu Morenu. Planom za legalizaciju skoro 600 ilegalnih uzgajivača, on samo dodatno zaoštrava problem.

Moreno kaže da on nema nikakve veze s nedostatkom vode, već da je za to kriv isključivo socijaldemokratski premijer Španjolske Pedro Sanchez. Zato što, kako kaže, vlada ne ulaže dovoljno u regiju i ne opskrbljuje vodom Doñanu. Sanchez je odgovorio kratkom i jasnom porukom: španjolska nacionalna vlada će, tvrdi on, svim raspoloživim sredstvima zaustaviti Morenov plan vezan uz jagode.

