Kriza u američkom Kongresu: što znači svrgavanje McCarthyja

Po prvi put u povijesti SAD-a predsjednik Zastupničkog doma je glasovanjem radikalnih zastupnika iz vlastite stranke svrgnut s te dužnosti. Kevin McCarthy je u siječnju, nakon 15 krugova glasovanja, izabran na treću po važnosti dužnost u SAD-u. Već tada je njegov izbor zamalo propao zbog radikalnih republikanaca.

Gaetz odbija svaki kompromis

Razlog za McCarthyjevo svrgavanje bio je kompromis koji je predsjednik Zastupničkog doma Kevin McCarthy postigao s demokratima tijekom vikenda, a koji se odnosi na usvajanje privremenog proračuna koji će biti na snazi do sredine studenoga. U suprotnom, zemlji je prijetilo zamrzavanje proračuna s dalekosežnim posljedicama. Međutim, radikalna skupina oko republikanskog zastupnika Matta Gaetza odbija svaki kompromis s demokratima, zahtijeva oštre mjere štednje i prestanak pomoći Ukrajini u sadašnjem obliku.

Zbog toga postoji veliki otpor i srdžba prema Gaetzu unutar njegove vlastite parlamentarne skupine, a republikanac Mike Lawler za Matta Gaetza kaže: "Tip je karijerist i političar koji nikada nije radio ništa osim stvaranja kaosa i podjela." Sam Gaetz je u raspravi prije glasovanja za svrgavanje McCarthyja izjavio: On je kaotičan, previše je obećanja koja je prekršio i ne može mu se "vjerovati na riječ". Potom je osam republikanaca, uključujući Gaetza, glasovalo za McCarthyjevu smjenu - zajedno s glasovima suprotstavljenih demokrata. Demokrati tvrde da nije njihov posao spašavati McCarthyja od "građanskog rata" u vlastitoj stranci, jer je „posao većinskog Kluba zastupnika da izabere predsjednika".

Zastupnički dom SAD-a je, uz Senat, jedan od dva doma Kongresa SAD-a. Republikanska stranka tamo ima tijesnu većinu od devet zastupnika i stoga može imenovati predsjednika. Iako je velika većina Kluba zastupnika Republikanske stranke podržavala McCarthyja, osam pobunjenika, s republikanskim tvrdolinijašem Mattom Gaetzom na čelu, uspjelo je stvoriti tijesnu većinu protiv njega jer su se demokrati u Zastupničkom domu su suzdržali od priskakanja u pomoć McCarthyju.

Što će se dalje događati u Zastupničkom domu potpuno je nejasno. Novi predsjednik trebao bi biti izabran najranije sljedećeg tjedna. Sam McCarthy ne želi ponovno kandidirati. Klub poslanika Republikanske stranke će na tu funkciju morati "imenovati nekog drugog".

Zašto je McCarthy izbačen?

Gaetz i njegove kolege optužili su McCarthyja da krši unutarstranačke dogovore i da radije surađuje s američkim predsjednikom Joeom Bidenom i njegovim demokratima umjesto da zastupa interese svoje skupine. Gaetza je, među ostalim, zasmetala činjenica da je McCarthy prošlog vikenda skupa s glasovima demokrata u posljednji trenutak spriječio nadolazeću paralizu rada vlade. Gaetz je rekao da je McCarthy dio vašingtonske "močvare" – i da mu se ne može vjerovati.

Matt Gaetz je od početka bio protiv McCarthyja Foto: Win McNameeGetty Images

To što je McCarthy (58) tek iz 15. pokušaja izabran za čelnika Zastupničkog doma u siječnju ove godine, bilo je samo po sebi poniženje povijesnih razmjera. Na konferenciji za tisak nakon reizbora, on je bio dijelom emotivan, a dijelom napadački raspoložen. „Ovdje se nikad nije radilo o sadržaju, već samo o osobnim interesima - i privlačenju medijske pozornosti. Ništa što je Gaetz rekao nije istina", rekao je McCarthy. Također se gorko požalio da su ga, i pored toga što je imao veliku većinu republikanaca iza sebe, osam kolega smijenili s dužnosti uz pomoć zastupnika Demokratske stranke. Dodao je i da je time parlament kao institucija zakazao.

Tko je Matt Gaetz?

Gaetz, odvjetnik s Floride, već je neko vrijeme jedan od najogorčenijih McCarthyjevih protivnika. Ovaj 41-godišnjak zastupa desničarske pozicije i redovito širi teorije urote. Čvrsto stoji uz bivšeg predsjednika Donalda Trumpa te je, s obzirom na pobunu, poručio da samo "čisti kuću" za razdoblje kad se Trump vrati na vlast. Svojom pobunom Gaetz je u utorak dobio veliku pozornost javnosti. On je središnja figura pobune.

Gaetz je ujedno izjavio da nema ambicija sam kandidirati za tu dužnost - niti bi mogao osvojiti većinu. U izrazito rascjepkanom Klubu zastupnika Republikanske stranke uglavnom je nejasno tko može okupiti dovoljno glasova za funkciju novog predsjednika Zastupničkog doma. Nekoliko imena je u opticaju, uključujući i republikanca na drugoj po važnosti funkciji u Zastupničkom domu, Stevea Scalisea.

Kada će se birati novi predsjednik Zastupničkog doma?

Jedino što je za sada jasno jest da se u razdoblju od sedam dana ništa neće dogoditi: republikanci žele uzeti dovoljno vremena da se srede i razmotre tko bi mogao biti kandidat za upražnjenju funkciju. Izbor bi mogao uslijediti najranije sredinom sljedećeg tjedna. Nije jasno koliko će krugova glasovanja ovaj put biti potrebno.

Ako do sredine studenoga, kada istječe privremeni proračun, ne bude usvojen novi proračun, doći će do zastoja u radu vlade. Funkcija predsjednika Zastupničkog doma treća je po važnosti, odmah nakon predsjednika i potpredsjednika SAD-a. Republikanac Patrick McHenry bi mogao preuzeti formalne poslove kao privremeni predsjednik, ali on ne ispunjava tu ulogu politički.

Američki predsjednik Joe Biden rado bi nastavio pomagati Ukrajini, ali bez odobrenja proračuna i njemu su svezane ruke Foto: Presidential Office of Ukraine/picture alliance

Što će biti s pomoći Ukrajini?

Parlament mora odlučiti i o novoj pomoći Ukrajini. Privremeni proračun ne predviđa daljnju pomoć zemlji, koju je Rusija napala. To ne znači da SAD od sada više neće podržavati Kijev. No, do sada odobreni novac je na izmaku i potrebno je odobriti nova sredstva. Direktor za komunikacije Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby rekao je u utorak da je trenutna tranša, koju je odobrio Kongres za pomoć Ukrajini, dovoljna za "još nekoliko tjedana" ili "nekoliko mjeseci". No, točna procjena ovisi o trenutnim uvjetima na fronti. Istovremeno, Kirby je upozorio: "Vrijeme ne radi za nas.”

Povjesničar Michael Beschloss je za TV-kanal MSNBC rekao: "U Americi uvijek postaje opasno kada je predsjednik preslab. Isto je i s predsjednikom Zastupničkog doma. To su trenuci u kojima se mogu dogoditi opasne stvari." Ne samo da nije jasno hoće li idućeg tjedna biti većine za novog predsjednika Zastupničkog doma. Ostaje nejasno i kako će se nastaviti s davanjem američke pomoći Ukrajini. U telefonskoj konferenciji s europskim ministrima vanjskih poslova i čelnicima vlada, uključujući kancelara Olafa Scholza, predsjednik Joe Biden zajamčio je nastavak financijske potpore SAD-a Ukrajini. Ali dosad odobrena sredstva dovoljna su samo za nekoliko tjedana. Za dugoročnu pomoć Ukrajini Bidenu je potreban Zastupnički dom, koji je sposoban za akciju i kompromis.

jr/ARD

