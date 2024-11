Kriza: Koje njemačke firme otpuštaju na tisuće radnika?

Njemačka ekonomija nalazi se na ivici recesije, pesimizam vlada u centralama velikih kompanija. „One najviše pate zbog sve manje konkurentnosti Njemačke kao poslovne lokacije", smatra Ulrich Kater, glavni ekonomista Dekabanke. Mnoge firme povlače konsekvence najavljujući štednju, te otpuštanje radnika. Prema procjenama istraživača, očekuje se nastavak rasta nezaposlenosti. Do proljeća, kako kažu, „nema naznaka za promjenu trenda".

Nekoliko velikih njemačkih kompanija je posljednjih tjedana i mjeseci najavilo masovna otpuštanja radnika. Evo koje firme su konkretno pogođene:

Schaeffler

Kompanija Schaeffler, koja proizvodi dijelove za automobilsku industriju, najavila je otpuštanja radnika i zatvaranje pogona. Zbog trajnih problema u industrijskom sektoru i slabe potražnje na tržištu automobila, Schaeffler planira ukinuti ukupno 4.700 radnih mjesta, od čega 2.800 u Njemačkoj. Pored toga, zatvorit će se po jedan pogon u Austriji i Velikoj Britaniji. Kompanija je najavila i obustavu proizvodnje ležajeva u austrijskom Berndorfu, kao i okončanje proizvodnje kvačila u engleskom Sheffieldu.

Schaeffler je već smanjio broj radnih mjesta, a najavljuje i nova otpuštanja Foto: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Continental

Dobavljač autoindustrije Continental također planira masovna otpuštanja zbog slabije prodaje kod BMW-a, Mercedesa i drugih, kao i problema u sektoru električnih automobila. Prema podacima kompanije, od sredine 2023. već je ukinuto 5.000 radnih mjesta u razvoju, proizvodnji i administraciji. Do 2028. planiraju ukupno prekrižiti 7.150 radnih mjesta, od čega se više od jedne trećine odnosi na Njemačku.

Volkswagen

Najveći njemački proizvođač automobila Volkswagen - u koji spadaju marke VW, Audi, Porsche, Seat, Škoda, Cupra, Lamborghini, Bentley i Ducati - suočava se s krizom: Prema riječima predstavnika sindikata, tri VW pogona su trenutno u opasnosti, a desetine tisuća radnih mjesta bi moglo biti ukinuto. Kompaniji nedostaju kupci za više od 500.000 vozila, izjavio je Dirk Große-Loheide, član upravnog odbora marke VW, zadužen za sektor nabavke. „Ako nema potražnje, moramo prilagoditi proizvodne kapacitete trenutnoj situaciji", dodao je on.

Loši izgledi za Volkswagen - i za radnike kompanije Foto: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

I direktor marke Volkswagen Thomas Schäfer ističe da dosadašnje mjere, poput ranijeg odlaska u penziju, skraćenja radnog vremena preostalog do penzije na polovinu bez ukidanja uplata u socijalne sisteme (Altersteilzeit) i otpremnina, nisu dovoljne za potrebne uštede. Trenutno se vode pregovori sa sindikatom IG Metall, no nakon tri kruga razgovora nije postignut dogovor. Početkom prosinca planiraju se štrajkovi upozorenja, dok su dalji pregovori zakazani za 9.12.

Bosch

Kompanija Bosch, još jedan od velikih dobavljača autodijelova, planira ukinuti do 5.550 radnih mjesta, od čega će više od dvije trećine – ukupno 3.800 – biti u Njemačkoj. Precizne brojke bit će dogovorene u razgovorima s predstavnicima radnika. Posebno je pogođen sektor "Cross-Domain Computing Solutions", koji se bavi razvojem sistema za asistenciju u vožnji i autonomnu vožnju.

Kao dio mjera štednje, Bosch planira uvesti skraćeno radno vrijeme za dio zaposlenih u Njemačkoj, što će rezultirati i smanjenjem plaća. Ukupno je pogođeno oko 10.000 radnika na devet njemačkih lokacija. Kompanija kao razlog navodi krizu u autoindustriji i slabiju potražnju, dok su rezultati u sektoru novih tehnologija, poput autonomne vožnje, ispod očekivanja.

ZF Friedrichshafen

Dobavljač autodijelova ZF Friedrichshafen planira ukinuti do 14.000 od svojih 54.000 radnih mjesta u Njemačkoj. Samo u Saarbrückenu, do kraja naredne godine, bit će otpušteno 1.800 radnika. Ako se teška situacija s narudžbama nastavi, do kraja 2028. godine moglo bi biti ukinuto ukupno 4.500 radnih mjesta. Kompanija ne isključuje mogućnost zatvaranja pogona.

ZF također ima problema s velikim dugovima zbog velikih akvizicija (preuzimanja/kupnje preduzeća), dok su rezultati u prodaji znatno ispod očekivanja. "Prema najnovijim podacima, na kraju godine nedostajat će nam tri milijarde eura", rekao je predsjednik Radničkog savjeta Achim Dietrich.

Proizvodnja u tvornici Forda u Kölnu Foto: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Ford

Američki proizvođač automobila Ford planira do 2027. godine ukinuti 2.900 radnih mjesta u Njemačkoj, od čega većinu u tvornici u Kölnu. Ukupno će u Europi biti prekriženo oko 4.000 radnih mjesta. Iako je kompanija tijekom 2023. i 2024. uložila dvije milijarde eura u modernizaciju tvornice u Kölnu za proizvodnju električnih vozila, očekivanja od prodaje ni približno nisu ispunjena.

Thyssenkrupp

Najveći njemački proizvođač čelika, Thyssenkrupp Steel planira u narednih šest godina ukinuti 11.000 radnih mjesta. Do kraja 2030. godine broj zaposlenih će pasti sa sadašnjih 27.000 na 16.000. Kompanija namjerava smanjiti proizvodne kapacitete i povećati ulaganja u ekološki prihvatljive tehnologije, što zahtijeva milijarde ulaganja. Pored toga, veliki izazov predstavljaju uvoz jeftinog čelika iz Azije i kriza u autoindustriji.

BASF u Ludwigshafenu najavljuje velik program štednje Foto: BASF SE

BASF

Već 2022. godine BASF je najavio program štednje zbog rasta cijena plina i otežanih poslovnih uvjeta u Europi. Dodatni plan štednje uveden je početkom ove godine, uključujući ukidanje radnih mjesta u Ludwigshafenu. Do 2026. godine BASF planira smanjiti troškove za milijardu eura godišnje. Do kraja 2024. godine, kompanija će globalno ukinuti 3.300 radnih mjesta, od čega 2.500 u Ludwigshafenu.

Najavljeno je i zatvaranje tri postrojenja u Ludwigshafenu, uključujući proizvodnju adipinske kiseline - ključnog sastojka za plastiku.

Ove mjere štednje, iako razumljive u trenutnoj ekonomskoj situaciji, ostavljaju tisuće radnika bez posla i dodatno pogoršavaju stanje na tržištu rada.