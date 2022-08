Kriza? Kakva kriza? – industrija luksuzne robe cvjeta

Zbog dramatičnih poskupljenja sve više i više ljudi u Njemačkoj ima probleme i mora paziti na svaki euro. Štedi se na hrani, a pogotovo na izdacima za luksuznu robu kao što su nakit i dizajnerska odjeća.

Ali, pogađa li to sve ljude u zemlji? Ne baš. Čini se da rat u Ukrajini i galopirajuća inflacija zasad ne mogu naštetiti tržištu luksuzne robe. Prodaja luksuznih proizvoda cvjeta.

Gerd Müller-Thomkins iz Njemačkog modnog instituta (DMI) primjećuje "ekstremnu polarizaciju" tržišta kada je riječ o modi. "Za neke važi ‘što skuplje to bolje‘, a za druge ‘što jeftinije to bolje'. Ali sredina nestaje”, rekao je on nedavno na sajmu mode u Düsseldorfu.

Ima se, može se

A Axel Augustin iz Textile Footwear Clothing Trade Association (BTE) kaže da trgovine orijentirane na imućnije kupce trenutno stoje puno bolje od konkurencije. Puno je ljudi koji ni sada ne moraju paziti na svoj novac.

Kupce luksuzne robe inflacija ne zanima

Lanci za prodaju elektroničkih uređaja poput Media Markta i Saturna također se žale da su kupci općenito manje spremni na nove nabavke, ali primjećuju značajne razlike ovisno o cjenovnom razredu. "Nesklonost kupnji utječe na niži i srednji segment", rekao je financijski direktor Florian Wieser. S druge strane, premium segment se nastavlja pozitivno razvijati.

Industrija luksuznih proizvoda je do sada uglavnom bila imuna u cijelom svijetu na probleme koje su sa sobom donijeli pandemija, rat u Ukrajini i inflacija.

Koncerni luksuzne robe kao što su LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga), Hermes i Prada bilježe čak visoki rast prodaje. Oni su ostvarili veliku dobit u prvoj polovici godine. Posebno sje dobro poslovalo u Europi i SAD-u. LVMH je izvijestio da su zarade njihovih modnih marki kao što su Luis Vuitton, Dior i Fendi dosegle nove rekordne razine. A odlično je išla i prodaja šampanjca, konjaka i luksuznih satova.

Prodaja ovog koncerna luksuzne robe porasla je za 28 posto na godišnjoj razini, a u prvih šest mjeseci ove godine na gotovo 37 milijardi eura. Operativna dobit porasla je za 34 posto na više od 10 milijardi eura. Konkurenti poput Keringa, Hermesa i Prade također su zabilježili dvoznamenkasti rast prodaje i dobiti.

Prema novim rekordima

Korona kriza je industriji luksuzne robe 2020. donijela najveći pad u povijesti. Ali to je bila prilično kratka pauza. Prema studiji konzultantske tvrtke Bain, globalno tržište luksuzne robe poput odjeće i nakita je 2021. premašilo razinu prije korone i iznosilo je 288 milijardi eura. I trenutno se ne čini da bi taj uzlazni trend mogao biti uskoro prekinut.

Trgovina Diora u Saint-Tropezu: luksuzna roba se i dalje traži

"Ruski rat protiv Ukrajine te s time povezani visoka stopa inflacije i gospodarski pad do sada nisu imali gotovo nikakav utjecaj na luksuzne marke”, kažu Bainovi stručnjaci u svojoj trenutnoj studiji o tržištu luksuzne robe, koju su proveli zajedno s talijanskim udruženjem luksuzne robe Fondazione Altagamma. "Industrija luksuzne robe ponovno pokazuje visoku razinu otpornosti kada je riječ o krizama", istaknula je analitičarka ove konzultantske firme Marie-Therese Marek. Ona procjenjuje da bi se ove godine ukupni promet industrije luksuzne robe mogao čak povećati na 320 do 330 milijardi eura - usprkos ratu u Ukrajini i inflaciji.

