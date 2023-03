Kralj hvali Nijemce: Charles III. pred Bundestagom

Svoj govor Charles je započeo na njemačkom jeziku, a i tijekom obraćanja zastupnicima je više puta koristio i njemački i engleski. Na početku je govorio o ratu u Ukrajini. „Pošasti rata vratile su se u Europu. Ali svijet nije ostao po strani. Naše jedinstvo u obrani Ukrajine i slobode ulijeva velike nade i ohrabruje", rekao je kralj i dodao: „Njemačka i Velika Britanija preuzele su vodeću ulogu. Donesene su odluke koje bi prije samo kratkog vremena bile nezamislive." Još je naglasio i važnost njemačke vojne, humanitarne i financijske podrške Ukrajini.

Charles je već godinama osvjedočeni i angažirani zagovornik zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. O tome je govorio i u Bundestagu: „Inovacije su ključne u borbi protiv klimatskih promjena." Kralj je u tom kontekstu istakao važnost suradnje sveučilišta i istraživačkih instituta u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, te pohvalio Njemačku kao „najvažnije mjesto za pokretanje tehnoloških start-upova."

Rijetka počast britanskom kralju - koja se nije svidjela zastupnicima Ljevice Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Stranka ljevice je kritizirala je govor pred Bundestagom. „Nije prikladno da se najviše demokratsko tijelo klanja monarhu", rekao je čelnik stranke Martin Schirdewan uoči govora britanskog kralja. „Čudno mi je i da u vrijeme inflacije i vrtoglavog rasta siromaštva Bundestag dopusti da se u počasnu knjigu upiše netko tko je doslovno rođen sa zlatnom žlicom u ustima", rekao je Schirdewan.

A njegov stranački kolega Ates Gürpinar smatra da je „apsurdno pustiti kralja da govori u Bundestagu". "Upamtimo: monarhije su u osnovi diktature s više povijesnih šljokica", rekao je i najavio da neće biti u parlamentu za vrijeme govora kralja.

Šaren program u Njemačkoj

Ovaj posjet ima veliki simbolički značaj: to je prvo putovanje Charlesa III. u inozemstvo kao kralja, i to još prije krunidbe 6. svibnja.

Prije obraćanja Bundestagu britanskog je kralja primio i njemački kancelar Olaf Scholz, a nakon govora kraljevski par nastavlja sa svojim raznolikim programom po Njemačkoj.

Charles će najprije posjetiti dolazni centar za ukrajinske izbjeglice u bivšoj berlinskoj zračnoj luci Tegel, dok Camilla želi posjetiti projekt Berlin City Mission i Komische Oper. Potom će kraljevski par otputovati u Brandenburg, ponovno u društvu njemačkog predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera. Između ostalog, predviđen je i posjet organskoj farmi Ökodorf Brodowin.

„Naš odnos će samo jačati"

Steinmeier je primio kraljevski par uz vojne počasti u srijedu ispred Brandenburških vrata. Prije toga ih je u zračnoj luci dočekala počasna garda i pozdravljen je s 21 plotunom.

U predsjedničkoj palači Bellevue se Charles, koji se već desetljećima bavi temama zaštite okoliša i klime, kao i organske poljoprivrede, susreo i sa stručnjacima i aktivistima za energetsku tranziciju i održivost. A došli su i političari iz stranke Zeleni, poput ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock i ministra gospodarstva Roberta Habecka. Navečer je bio državni banket u čast monarha s oko 130 gostiju – prisutna je između ostalih bila i bivša kancelarka Angela Merkel.

Na državnom banketu u predsjedničkoj palači Bellevue Charles III. je u govoru, koji je dijelom održao na njemačkom, rekao da će se i dalje angažirati na razvoju bliskih odnose između dviju zemalja. Njemačka i Velika Britanija imaju veliki interes jedna za drugu, rekao je. „Čvrsto vjerujem da će naše veze još više jačati dok zajedno radimo na održivijoj budućnosti prosperiteta i sigurnosti", istaknuo je Charles III. I dodao: „Uvjeravam vas da ću učiniti sve što mogu kako bih dodatno ojačao naš odnos dok sam kralj."

On i njegova supruga bili su „duboko dirnuti" toplom dobrodošlicom u Njemačkoj, rekao je Charles - i istakao da je u zemlji bio više od 40 puta. „Naravno, to pokazuje koliko su mi naši odnosi važni, ali također pokazuje, bojim se, koliko sam već dugo tu." Kralj je također pohvalio Njemačku jer je primila više od milijun izbjeglica iz Ukrajine. To je „uvjerljiv dokaz velikodušnosti ljudi u Njemačkoj", naglasio je Charles III.

Steinmeier naglašava bliske veze

Ovim toplim riječima pridružio se i njemački predsjednik. Steinmeier je također istakao povijesno blisko partnerstvo Velike Britanije i Njemačke nakon dva svjetska rata. „Što god da je pred nama, znam da je naše britansko-njemačko prijateljstvo i dalje važno i da ostaje jako", rekao je.

Charlesa i Camillu su pred Brandenburškim vratima dočekali Frank-Walter Steinmeier i supruga Elke Buedenbender Foto: Getty Images

On se osvrnuo i na ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Otkako je počeo rat, odnosi EU-a i Velike Britanije su „bliže nego ikad", rekao je i naglasio da zajednički angažman Velike Britanije i Njemačke „nije sam po sebi razumljiv, posebno nakon strašne katastrofe" koju su Nijemci donijeli kontinentu u dva svjetska rata.

Steinmeier je podsjetio i na službeni izlazak Velike Britanije iz EU-a nakon odluke o Brexitu prije šest godina. „Danas, točno šest godina kasnije, otvaramo novo poglavlje. Gledamo naprijed u promijenjenim uvjetima - a ipak zajedno."

Steinmeier je naglasio i značenje činjenice da je Charles III prije svoje krunidbe za prvo putovanje u inozemstvo odabrao baš Njemačku. To je „velika osobna", ali također i „snažna europska gesta", rekao je predsjednik i dodao: „To nama Nijemcima puno znači."

Sutra (31.3.) Charles i Camilla idu u Hamburg, gdje završavaju svoj posjet Njemačkoj.

za (DW,dpa,RND,ARD)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu