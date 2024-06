Kraj javne televizije u Slovačkoj

Za slovačku javnu radioteleviziju je 20. lipnja 2024. zvonilo posmrtno zvono. Nacionalno vijeće države od 5,5 milijuna stanovnika je po hitnom postupku donijelo sporni Zakon o medijima. Predviđeno je da on stupi na snagu 1. srpnja. Za novi zakon glasalo je 78 zastupnika od ukupno 150 - redom predstavnici vladajuće nacionalističko-narodnjačke trostranačke koalicije. Oporba je bojkotirala glasanje.

Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini, osoba od povjerenja premijera Roberta Fica, svojim potpisom na zakon označava kraj javne televizije RTVS i početak nove državne televizije STVR - Slovačka televizija i radio.

Demonstracije protiv zakona

Ovaj zakon ne odnosi se samo na novi naziv radiotelevizije. "Bojimo se da novi zakon ima samo jedan cilj: kontrolirati emitiranje", rekla je novinarka RTVS-a Sona Weissova novinskoj agenciji KNA. Pritisak Ficove vlade, kaže ona, nije ograničen samo na javne medije, već utječe i na privatne televizijske kuće i novine, kao i na druge kulturne institucije.

“Danas je parlament definitivno ukinuo slobodne javne medije”, kritizirao je Michael Simecka, šef najveće oporbene stranke pod nazivom Progresivna Slovačka i zaključio: „Od 1. srpnja će oni biti zamijenjeni poslušnim i ukroćenim STVR-om".

Prosvjedi protiv gašenja RTVS-a Foto: Jaroslav Novák/dpa/TASR/picture alliance

Njemačko udruženje novinara DJV također je izrazilo zabrinutost. „Raspuštanje javnog emitera je ozbiljno kršenje temeljnih vrijednosti Europske unije", rekao je predsjednik DJV-a Mika Beuster. On je pozvao Europsku komisiju da pokrene postupak protiv Slovačke.

Antislovački ili samo objektivno?

Mediji koji kritiziraju Ficovu politiku dugo su bili trn u oku premijeru. On i njegova socijaldemokratska stranka SMER-SD slijede otvoreno nacionalistički kurs. U njegovoj trostranačkoj vladi je i ultradesničarska Slovačka nacionalna stranka (SNS). Robert Fico i ostali članovi Vlade koriste agresivnu retoriku. Oni kažu da je RTVS "antislovački" te da se bavi "ilegalnim" djelovanjem, pri čemu ostaje nejasno što se pod time misli.

Javna televizija je u Slovačkoj do sada dosad dobivala visoku ocjenu stanovništva. Demoskopski institut Median SK to je potvrdio u reprezentativnom istraživanju prije samo nekoliko tjedana. Od više od 2.000 anketiranih Slovaka u dobi od 14 do 79 godina gotovo 30 posto je RTVS nazvalo najobjektivnijim medijem u Slovačkoj. Privatni informativni kanal TA3 preferira 17,6 posto, a privatni TV kanal Markiza, koji je također pogođen mjerama cenzure, 16,6 posto.

Zakon kojim bi se riješili sadašnjeg šefa televizije

Planirani novi Zakon o medijima također je poluga koja vlastima služi da se riješe aktualnog šefa televizije Lubosa Machaja. Generalni direktor RTVS-a na dužnosti je tek od 2022. godine. Sada bi ga trebao zamijeniti nasljednik kojeg će imenovati deveteročlana komisija. Nju čine četiri člana vlade i pet parlamentaraca, u kojima Ficova koalicija ima tijesnu većinu.

Zaposlenici RTVS-a i javnost proteklih su mjeseci uzalud prosvjedovali protiv ukidanja te medijske kuće Foto: Jaroslav Novák/dpa/TASR/picture alliance

Nova čelna osoba bi vjerojatno trebala raditi po naputcima Vlade. To ne bi bilo moguće bez raspada RTVS-a. „Do sada nije predočeno ništa što bi potkrijepilo optužbu za neobjektivno izvještavanje", rekao je Machaj. “Aktualna vladina nomenklatura odavno je počela favorizirati alternativne medije", dodaje on. Tako je, kaže, od ministarstava zatražen bojkot RTVS-a.

Prosvjedi nemaju učinka

Zaposlenici RTVS-a i javnost proteklih su mjeseci uzalud prosvjedovali protiv ukidanja tog javnog servisa. Proljetos su tisuće Slovaka izašle na ulice u brojnim gradovima širom zemlje, solidarizirajući se sa svojom javnom televizijom. Protiv Zakona o medijima pobunile su se domaće i strane novinarske udruge, među njima i Europska radiodifuzna unija EBU.

Katharina Weiß iz Reportera bez granica kaže da se stanje pogoršava. "Neprijatelji slobode medija postaju sve glasniji u Slovačkoj", kaže ona.

Nacionalistički zastupnik u Parlamentu Roman Michelko (SNS), predsjednik parlamentarnog Odbora za kulturu i medije, već je zaprijetio novinarima koji su kritični prema Vladi.

No, najveći neprijatelj slobode medija je sam Robert Fico. On je dolio ulje na vatru kada je optužio medije da su odgovorni za napad na njega. 15. svibnja 2024. on je jedva preživio napad. Novinar RTVS-a Vladimir Amirch odbacuje ove optužbe. Apsolutno je, kaže on, neodgovorno optužiti medije za taj čin. „Ne postoji niti jedan medij, barem kada je riječ o tradicionalnim medijima, koji je pozivao na političko nasilje", dodaje on.

Slovačka, duboko podijeljena zemlja

Slovačka, članica EU-a i NATO-a već 20 godina, postala je najnoviji problem Europe, i to ne samo kada je riječ o politici prema medijima. Vlada je početkom godine raspustila specijalno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije. Sad su na redu mediji.

„Tužno je što 35 godina nakon pada granica između istočne i zapadne Europe političari i oligarsi drže ovu državu u svojim rukama i odlučuju o budućnosti Slovačke", rekao je Lubos Machaj, šef programa na slovačkom javnom servisu koji će uskoro prestati postojati.

Ovaj tekst je u izvorno objavljen na njemačkom jeziku