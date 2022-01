Korona: za parlamentarce vrijede neka druga pravila

Koga se i kada smatra „osobom koja je preboljela koronu"? U Europi se oko toga očito ne mogu složiti ni znanstvenici niti političari. Istog dana kada je u Švicarskoj važenje statusa „prebolio koronu" produženo sa šest na 12 mjeseci, u Njemačkoj je to skraćeno sa šest na tri mjeseca.

Nadležan za to skraćenje je Institut Robert Koch. Prema njegovim odredbama, ovaj status počinje vrijediti najmanje 28 dana nakon izdavanja pozitivnog rezultata testa na koronu. To može biti samo PCR-test, PoC-PCR (koji se ne provodi u laboratoriju) ili „druge metode tehnike amplifikacije nukleinske kiseline".

Kada prođe tih 28 dana, osoba stječe status „preboljela koronu", a on od 14. siječnja važi samo još 90 umjesto dotadašnjih 180 dana.

Ne to ne vrijedi za sve: zastupnicima u Bundestagu taj status i dalje vrijedi šest mjeseci. Inače, parlamentarci su 13. siječnja izglasali da se odluka o modusima statusa „prebolio koronu" prepusti Institutu Robert Koch. Institut je potom samo dan kasnije skratio spomenuti rok važenja.

Iznenađenje, pravila, izuzeci

Odluka je iznenadila mnoge građane, pa i političare. Jer, status „prebolio koronu“ omogućava ulazak u ugostiteljske objekte, na javne manifestacije i u sredstva javnog prijevoza – bez prethodnog testiranja.

U obrazloženju odluke koje je Bundestag dostavio DW-u piše da „i dalje važi administrativni akt (...) koji je dio higijenskog koncepta Njemačkog Bundestaga i koji, kada je riječ o pristupu parlamentarnim sjednicama, može imati vlastite regulative".

Bundestag se, dakle, ne mora pridržavati mjera koje je na njegovu inicijativu donio Institut Robert Koch. A njemački parlament također ukazuje da i sada paralelno postoje dvije vrste roka za važenje statusa „prebolio koronu".

Prvi je utvrdio berlinski Senat i prema njemu još uvijek važi rok od šest mjeseci i to na području kulture, maloprodaje i ugostiteljstva u kojima postoji pravilo 2G (pristup samo za cijepljene i one koji su preboljeli koronu).

Drugi je utvrdio Institut Robert Koch i on se, kako je to za našu redakciju prenio zamjenik glasnogovornika njemačkog parlamenta Frank Bergmann, odnosi na područja regulirana Saveznim zakonom o zaštiti od zaraza, na primjer, na radna mjesta ili javni prijevoz gdje vrijedi pravilo 3G (pristup samo za cijepljene, one koji su preboljeli koronu i one s negativnim testom na covid).

