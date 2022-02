Komentar: Jasan stav Njemačke i prema Rusiji i prema Ukrajini

To je bio upečatljiv nastup kancelara Olafa Scholza pred njemačkim parlamentom o Ukrajini. Nema više 'možda' i 'ako' i politike hodanja na prstima. Njemačka će Ukrajini poslati i oružje i masovno uložiti u vlastitu vojsku. Time je počelo novo doba. To je kancelar sasvim jasno pokazao.

"Semafor koalicija" je pokazala jasan stav prema agresoru Rusiji. Konačno i saveznici u NATO-u - osobito u Baltičkim državama - gdje je tu Njemačka. Jer tamo se širi strah kako će Putin pored Ukrajine i njih poželjeti vratiti pod svoju palicu. Scholz je posve jasno rekao kako to neće trpjeti i kako čvrsto stoji uz svoje obaveze kao članice NATO-a.

Mora se tu reći - konačno. Jer tu se previše dugo taktiziralo i raspravljalo.

To neće biti bezbolno...

Autorica komentara i glavna urednica DW Manuela Kasper-Claridge

Ali - i to je veoma važno - Scholz je opet ponovio kako je pomirenje Njemačke i Rusije bila i ostala povijesna zadaća njemačke politike. To je važna poruka građanima Rusije koji nipošto nisu tako složni kod ovog Putinovog rata protiv Ukrajine. To se vidi već i po brojnim prosvjedima u Rusiji.

Ali tu ne trebamo imati iluzija: to novo doba će Njemačku skupo koštati i bit će vjerojatno bolno. Bundeswehr će već ove godine dobiti dodatnih 100 milijardi eura. A to znači da će se negdje taj novac morati smanjiti.

Rusija treba biti izolirana iz svjetskog gospodarstva. Visoke cijene energenata, problemi u isporuci, možda i djelomični raspad tržišta sirovina... Sve se to može dogoditi u neposrednoj budućnosti. Tu Nijemci trebaju biti spremni. Tu i ova koalicija mora brzo pokazati alternative kako da zemlja izađe iz toga i kakve mjere treba poduzeti. Također i uz suradnju oporbe. Jer sad je potrebno zajedništvo. Ali bez da se prekine kritička polemika.

Važna poruka i Nijemcima i prijateljima

Ispravno je i da Njemačka sad konačno podržava isključenje ruskih banaka iz međunarodnog sustava novčanog transfera SWIFT. Posljedice svima moraju biti jasne i o tome se mora otvoreno razgovarati: lako se može dogoditi da dođe do prekida isporuke plina iz Rusije jer se taj plin zapravo ne može plaćati bez SWIFT-a. Uzvraćanje, ma koliko popularno i ispravno bilo, će biti skupo. A i sankcije često djeluju tek dugoročno.

Za ljude u Ukrajini koji se bore protiv ruskog agresora je ovo novo doba njemačke politike važna vijest. Sad i oni konačno znaju kako je Njemačka spremna i na više od poslati im tek nekoliko tisuća šljemova. To je važna poruka i kancelara i njegove vlade socijaldemokrata, zelenih i liberala. Takva jasna pozicija je Njemačkoj dugo - predugo nedostajala. Sad je tu. I dobro da je tako.

