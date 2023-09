Koliko Njemačku košta rat u Ukrajini?

U Njemačkoj stanje nije dobro, a to se osjeća i u Bundestagu. U raspravama o proračunu za iduću godinu više puta se govorilo o izvanrednim vremenima i izvanrednim političkim uvjetima. Nikada nije bilo toliko velikih kriza odjednom, kažu zastupnici koji su već odavno u parlamentu. Pandemija korone od 2020. do 2022. godine, koja je toliko zahtijevala od države, gospodarstva i građana, nakon koje je odmah uslijedio ruski agresorski napad na Ukrajinu, koji sada utječe praktično na sva područja politike.

Rat traje već godinu i pol dana i ne nazire mu se kraj. U društvu se opaža svojevrsni učinak navikavanja. Krajem kolovoza 2023. godine, kada su istraživači javnog mnijenja ARD-ovog Deutschlandtrenda pitali njemačke građane koja su dva najhitnija problema s kojima se političari trebaju pozabaviti, samo devet posto je navelo rat u Ukrajini. U travnju ih je bilo 25 posto.

Rat ima ozbiljne posljedice

U politici je rat sada prvenstveno geopolitička i geoekonomska realnost sa čijim se posljedicama mora suočiti. „Mnogi problemi koje imamo u ovom trenutku i dalje su uzročno-posljedično povezani s turbulencijama koje su nastale uslijed Putinovog užasnog agresorskog rata u Ukrajini", rekao je ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni).

Rasprava o proračunu u Bundestagu: ministar financija Christian Lindner, ministar gospodarstva Robert Habeck i kancelar Olaf Scholz Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Kao i svi drugi ministri iz savezne vlade, i Habeck je morao objasniti parlamentu u prvom tjednu zasjedanja Bundestaga poslije ljetne pauze na šta želi trošiti novac 2024. godine. Prijedlog saveznog proračuna dolazi od ministra financija Christiana Lindnera (FDP), koji želi masovno štedjeti i izbjeći nova zaduženja. Svaki resor bi trebao uštedjeti po 3,5 milijardi eura. Proračun za obranu je isključen iz ovih mjera štednje i ne bi trebalo biti smanjenja daljnje podrške Ukrajini.

11.300 eura po glavi stanovnika za Ukrajinu

Pomoć́ Ukrajini je „u našem vlastitom političkom interesu“, rekao je Lindner u Bundestagu. I naglasio da se u toj zemlji vodi borba „za poredak mira i slobode u Europi u cjelini". Daljnja podrška je čvrsto uključena u planiranje proračuna za narednih nekoliko godina. „Nitko se ne treba zavaravati. Njemačka će biti tvrdokorna kada je riječ ovom sudbinskom pitanju", istaknuo je Lindner.

Od početka rata u Ukrajinu se slila njemačka podrška u ukupnom iznosu od oko 22 milijarde eura – bilo je stanje u srpnju 2023. Osim toga, tu su i troškovi zbrinjavanja više od milijun ukrajinskih izbjeglica u Njemačkoj, koje snose prije svega savezne pokrajine i općine. OECD procjenjuje godišnje troškove po glavi stanovnika na oko 11.300 eura.

Plus i u proračunu za obranu

Prioritet u Njemačkoj također ima i naoružavanje. Kada je kancelar Olaf Scholz (SPD) govorio o prekretnici na početku rata, najavio je poseban fond vrijedan 100 milijardi eura za potrebe njemačke vojske (Bundeswehr) i obećao da će dva posto BDP-a ubuduće biti ulagano u obranu.

Vladajuće stranke su obećale da će i dalje pružati pomoć Ukrajini Foto: DW

Ali, specijalni fond će biti potrošen najkasnije do 2027. godine, a to zna i kancelar. „Već́ danas je jasno da ćemo iz saveznog proračuna najkasnije od 2028. godine morati izdvajati dodatnih 25 milijardi, možda skoro 30 milijardi eura za Bundeswehr", rekao je Scholz u Bundestagu.

Gospodarstvo pati

No, hoće li porezni prihodi i dalje biti visoki kao do sada? Zemlja gubi ekonomsku moć́, gospodarstvo se smanjuje. Njemačka je visoko razvijena industrijska zemlja koja još uvijek ima energetski intenzivnu industriju, rekao je ministar Robert Habeck tijekom rasprave o proračunu. „Ako izostane polovica energenata iz Rusije, onda će doći do skakanja cijena energije. A ako se polovica energije izgubi i mora se kupiti po višim cijenama, onda to naravno potiče inflaciju.“

Rast kamata je opterećenje i za proračun. Savezna vlada procjenjuje da će za tekuće kredite sljedeće godine biti potrebno 37 milijardi eura, deset puta više nego 2021. Ekonomska pomoć́, kompenzacija inflacije, energetske subvencije - država je tokom kriznih godina značajno povećala zaduženja.

Da je bilo po želji stranke Zeleni i velikog dijela socijaldemokrata, Njemačka bi se nastavila zaduživati i 2024. godine. No oni su morali prihvatiti diktat štednje svog koalicijskog partnera Slobodne demokratske stranke (FDP).

AfD: njemački novac za Njemačku

U raspravi o proračunu, za razliku od ostalih stranaka, zastupnici Ljevice i Alternative za Njemačku (AfD) ponovo su pozvali na obustavu isporuke oružja Ukrajini. AfD ide i korak dalje. Umjesto da se šalje novac u inozemstvo, ova djelomično desničarska ekstremistička stranka smatra da bi ga trebalo trošiti za Njemačku. Zato su zastupnici AfD-a još jednom u raspravi o proračunu pozvali na ukidanje njemačke razvojne pomoći.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu