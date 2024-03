Kolika je korist od kolonoskopije?

Od listopada 2002. kolonoskopija je u Njemačkoj dio zakonske preventive raka debelog crijeva. No kolike koriti od ovog pregleda ima pacijent a koliko zdravstveni sustav?

Po 23. put ožujak je u Njemačkoj posvećen prevenciji raka debelog crijeva. Više od 60.000 muškaraca i žena u ovoj zemlji svake godine oboli od raka debelog crijeva. Od 2002. godine kolonoskopija je dostupna u okviru usluge zdravstvenog osiguranja za muškarce starije od 50 godina i žene starije od 55 godina. Što ovaj pregled donosi pojedincima, a što društvu u cjelini?

S kojim neugodnostima se može računati?

Pregled raka debelog crijeva sigurno nije zadovoljstvo. Ali neugodnosti se drže u granicama. Dan prije pregleda potrebno je popiti dvije do tri litre laksativa za čišćenje crijeva. On nema osobito ugodan okus.

Tijekom same kolonoskopije danas je uobičajena praksa davanje sedativa i tableta protiv bolova putem injekcije. Po želji moguća je i kratka anestezija. Time je sam pregled manje stresan.

Zdravstveni rizici tijekom kolonoskopije

Preventivni pregledi također nose rizike: na otprilike svakom tristotom pregledu javljaju se komplikacije, primjerice kardiovaskularni problemi. U vrlo rijetkim slučajevima može doći do perforacije crijevne stijenke, što uzrokuje curenje crijevnog sadržaja u trbušnu šupljinu. Tada je neophodna velika operacija. U najgorem slučaju, primijenjeni lijekovi mogu uzrokovati srčani zastoj zbog predoziranja ili alergijske reakcije. No općenito, ovaj pregled slovi kao vrlo siguran.

Kolonoskopija minimalno smanjuje vaš osobni rizik od smrti

Ako pogledate koliko smrtnih slučajeva kolonoskopija može spriječiti, onda je rezultat skroman. Prema studiji iz tri sjevernoeuropske zemlje objavljenoj u listopadu 2022., apsolutni rizik od umiranja od raka debelog crijeva smanjen je za samo 0,03 posto u razdoblju od deset godina. To znači da se s na 10.000 obavljenih kolonoskopija oko tri osobe spašavaju od smrti od raka debelog crijeva. No kao zbog pretraga sada imamo manje tumora u uznapredovalom stadiju. Odgovarajuće kirurške intervencije tako zahtijevaju manje napora i manje su stresne.

Značajan potencijal za cijelu Njemačku

Za pojedinačne sudionike studija još uvijek daje prilično skromne rezultate. "Ali kad bi svi oni kojiispunjavaju uvjete otišli na pregled, imali bi drugačiju sliku", kaže Patrick Michl, medicinski ravnatelj gastroenterologije u Sveučilišnoj bolnici u Heidelbergu. "Ako to prenesemo na Njemačku, tada dobivamo brojku od 10.000 godišnje kod kojih možemo spriječiti smrt od raka. A to je također nešto za naše društvo što sprječava velike troškove terapije", kaže on. Pola milijarde eura u troškovima terapije moglo bi se uštedjeti ako svi ljudi koji ispunjavaju uvjete dođu na kolonoskopiju, kaže Michl.

Rizici postoje ali su mali Foto: Klaus Rose/dpa/picture alliance

Rano otkrivanje raka: rizik od pretjeranog liječenja

Rano otkrivanje raka obično je dvosjekli mač. Uvijek se otkriju i opsežno liječe promjene na tkivu koje ne bi postale zloćudne i ne bi oboljelima stvarale probleme tijekom cijelog života. Nepotrebne operacije, zračenje ili kirurški zahvati uzrokuju značajnu štetu.

Posebna prednost kolonoskopije

Ipak upravo je u odnosu na te stresne tretmane kolonoskopija posebno dobra. Jer njome se obično ne otkrivaju tumori, nego polipi u crijevima. Uglavnom su to benigne male izrasline, no u nekim se slučajevima one se mogu razviti u tumore.

Nije potrebna složena operacija, zračenje ili kemoterapija da bi se spriječila ova opasnost. Dovoljno je izrezati polipe sa stijenke crijeva i izvaditi ih iz crijeva. Kolonoskopija je tako jedna od rijetkih preventivnih mjera koje zapravo mogu spriječiti rak.

zi(ARD)