Koje vrste tenkova i oklopnih vozila postoje?

Glavni borbeni tenk

Najveći i najteži tenkovi su glavni borbeni tenkovi. Uvijek s gusjenicama, teški su 50 i više tona, imaju moćan veliki top (oko 120 milimetara) i posadu od tri ili četiri vojnika. Oni su tako jako oklopljeni da mogu biti uništeni samo specijalnim protuoklopnim oružjem.

Njihov zadatak: uništavanje drugih tenkova i vozila ili pomažu pešadiji granatiranjem zgrada ili položaja. Borbeni tenkovi se mogu koristiti u obrani i ofenzivi. Poznati glavni tipovi borbenih tenkova su njemački „Leopard 2", američki „M1 Abrams" ili britanski „Challenger 2".

Tenk transporter

Tenkovi transporteri su vozila pješadije, uglavnom s gusjenicama, rjeđe s kotačima. Imaju lakši top koji mogu koristiti za gađanje pješadijskih ciljeva, neojačanih zgrada, drugih neoklopljenih ili lako oklopljenih vozila i u ograničenoj mjeri helikoptera ili drona. Obično su teški oko 30 tona i osim posade, mogu prevesti oko šest vojnika. Oklopni transporteri se koriste i u napadu i u defenzivi. U Njemačkoj su poznati „Marder” (Kuna) i njegovo nasljednik „Puma” ili model iz SAD „M2 Bradley”.

Izviđački tenk

Izviđački tenkovi ili izviđačka vozila su uglavnom lakše oklopljena vozila na kotačima, koja se često mogu kretati i plutajući po vodi. Oklop štiti četvoročlanu posadu od vatre iz pješadijskog naoružanja (puške, mitraljezi, ručne bombe, mine) ili vatre iz topova od oko 20 milimetara. Obično su teški između deset i najviše 20 tona i u pravilu su naoružani tako da se mogu dobro braniti od pješadije ili oklopnih transportera.

Međutim, fokus izviđačkih tenkova je - mobilnost. Njihov zadatak: nadgledanje i izviđanje pokreta neprijateljskih trupa, vozila, tenkova. Bundeswehr koristi njemački „Fennek” (Pustinjska lisica). „AMKS-10 RC" koji je Francuska obećala Ukrajini izuzetno je teško naoružan za izviđački tenk s topom od 105 milimetara.

Protuzračni tenkovi

Protuzračni tenkovi obično nemaju nikakve veze sa ciljevima na zemlji, služe za zaštitu od napada iz zraka i bore se protiv aviona, helikoptera ili drona koji ugrožavaju vlastite vojnike na zemlji. Protuzračni tenkovi obično imaju posadu od tri do pet osoba i težine su do 50 tona. Zavisno o naoružanju, postoje dva tipa: protuzračni tenkovi s mitraljezima i oni naoružani protuzračnim raketama.

Protuzračni tenkovi imaju obrambeni karakter. Tijekom proteklih 20 godina, mnoge zemlje su imale tendenciju instaliranja mobilnih protuzračnih raketnih sustava na neoklopne kamione. Oni su često lakši za manevriranje, nisu tako teški i stoga ih je lakše transportirati u avionima. Međutim, u ratu u Ukrajini prvi uspjesi tenka „Gepard", koji je u Njemačkoj povučen iz upotrebe, pokazuju da i koncept protuzračnog tenka ima prednosti.

Oklopna vozila za spašavanje

Oklopna vozila za spašavanje su vozila za vuču u svijetu oklopnjaka. Zadatak tročlane posade je odvlačenje oštećenih tenkova ili drugih teških vozila i izvan normalnih puteva, ili pomoć u remontnim radovima. Bundeswehrovo vozilo „Büffel" (Bivol) temelji se na šasiji tenka Leopard 2. Pošto oklopna vozila za spašavanje imaju jak oklop, mogu oštećene tenkove i vozila odvlačiti i tijekom borbi.

Specijalna oklopna vozila

Pre svega inženjerijske jedinice imaju specijalne zahtjeve za oklopna vozila kako bi mogla obavljati posebne zadatke. To se kreće od postavljanja mostova preko rovova ili malih rijeka kako bi ih druga vozila mogla prijeći, do specijalnih tenkova za čišćenje mina. Uglavnom su ova vozila izgrađena na šasiji drugih tipova tenkova. Poznati specijalni tenkovi Bundeswehra su: za postavljanje mostova „Biber" (Dabar) i „Leguan"; tenk za čišćenje mina „Keiler" (Vepar) ili oklopni inženjerski „Dachs" (Jazavac) – vrsta oklopnog građevinskog vozila za raščišćavanje i zemljane radove. Bundeswehr redovno koristi ova vozila nakon prirodnih katastrofa kao što su poplave kako bi podržao civilnu zaštitu.

Oklopna haubica 2000

Oklopna haubica 2000 (PzH 2000) Bundeswehra na prvi pogled izgleda kao tenk, ali to nije. PzH 2000 je oklopna samohodna artiljerijska jedinica kalibra 155 mm postavljena na šasiju s gusjenicom koja može voziti do 60 kilometara na sat. PzH 2000 je težak nešto više od 57 tona i ima petočlanu posadu. Ima domet od 30, sa specijalnom municijom do 40 kilometara. Može se koristiti za ofenzivne i obrambene akcije.

Oklopni transporteri

Prema Ugovoru o konvencionalnim oružanim snagama u Europi iz 1990. godine, oklopni transporteri su konstruirani za prijevoz pješadije, žrtava ili municije i samo su lako naoružani. U Bundeswehru se koriste modeli „Fuchs” (Lisica) i „Boxer”. Oklop engleskog tipa transportera Armoured Personal Carrier (APC), obično može izdržati samo napade lakim i srednjim pješačkim oružjem.

