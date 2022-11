Kineski mobiteli su „neprihvatljiv rizik za nacionalnu sigurnost“

Šefica američke Savezne komisije za komunikacije (FCC) Jessica Rosenworcel je bila jasna:mobiteli i uređaji za komunikaciju kineskih proizvođača Huawei i ZTE su „neprihvatljiv rizik za nacionalnu sigurnost". Njena služba želi biti sigurna da „komunikacijski uređaji koji ne ulijevaju povjerenje neće biti dopušteni unutar naših granica“. Odmah se oglasio i nadležni povjerenik te službe Brendan Carr i na socijalnoj mreži objavio kako se „više se neće dopuštati uporaba nikakvih novih uređaja Huaweija ili ZTE“. Dapače, postoji mogućnost da se povuče dozvola upotrebe i uređajima koji su već prodani na američkom tržištu.

Isto tako priznaje kako je to „prvi put u povijesti FCC“ – a ta je služba osnovana 1934., dakle prije i Drugog svjetskog rata i hladnog rata sa Sovjetskim savezom - da se uskraćuje dozvola uporabe novih uređaja na temelju opasnosti za nacionalnu sigurnost.

Dok je spor u doba Trumpa - koji je kulminirao hapšenjem direktorice Huaweia Meng Wanzhou - bio još uglavnom gospodarskog karaktera, ovo je sad nešto ozbiljnije.

Ta vijest zapravo nije bila iznenađenje jer je i američki predsjednik Joe Biden nastavio politiku koju je počeo još Donald Trump prema ovim kineskim tvrtkama pa je tako prošle godine zabranio korištenje mrežne tehnike kineskih proizvođača. Ali dok je Trumpu razlog prije svega bio trgovinski deficit s Kinom, ovo obrazloženje FCC je utemeljeno na mnogo ozbiljnijim optužbama.

Špijuni u našim džepovima

Zapravo i praktično svaki mobilni uređaj bez znanja i odobrenja vlasnika i korisnika „javlja“ određene informacije i rijetko je jasno, kamo te informacije odlaze i čemu služe. Isto tako je jasno da vaš mobitel odlično zna tko ste, gdje ste, s kim komunicirate i što vas zanima.

No kod ovih kineskih uređaja je FCC očito utvrdio kako to već ugrožava nacionalnu sigurnost. SAD optužuju Huawei za tijesne veze s kineskim službama i upozoravaju ne samo na mogućnost špijunaže, nego i na moguće sabotaže.

Što točno radi vaš mobitel i kome šalje podatke - to je, pogotovo laiku gotovo nemoguće utvrditi. Ali ovakve optužbe se nisu nikad čule čak niti za uređaje SSSR-a

Američkim službama su zapele za oko i kineske tvrtke koje proizvode sigurnosnu tehniku i kamere za nadzor: „I novi uređaji od Dahue, Hikvision ili Hytera neće dobiti dozvolu uporabe, osim ako zajamče službi FCC kako njihovi uređaji neće biti korišteni za javnu sigurnost, sigurnost vladinih i državnih institucija i za druge namjene povezane s nacionalnom sigurnošću“, poručuje Brendan Carr.

Naravno da svi kineski proizvođači složno niječu i odbijaju sve optužbe: Huawei se svojedobno uspeo do trećeg po veličini proizvođača mobitela na svijetu dok ga nisu pogodile sankcije. Proizvođač sigurnosne opreme Hikvision odbija optužbu kako njihovi proizvodi predstavljaju opasnost po sigurnost SAD, nego tvrde kako će ova odluka FCC tek pogoditi one s plićim džepom koji su kupovali njihove razmjerno jeftinije proizvode. A to znači male tvrtke, lokalne institucije i službe, škole i privatne korisnike koji će ovako morati mnogo više plaćati kako bi zaštitili svoje trgovine i vlasništvo, upozorava kineska tvrtka.