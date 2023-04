Kineske baterije iz Debrecina

Građevinski strojevi već uvelike pripremaju teren (na naslovnoj fotografiji) za ono što će biti jedna od najvećih tvornica automobilskih baterija u Europi. Kineska tvrtka Contemporary Amparex Technology Co. Ltd. (CATL) tu gradi golemu tvornicu koja bi se u konačnici trebala prostirati na preko 200 hektara zemljišta. Do kraja desetljeća bi iz nje trebalo izlaziti automobilskih baterija ukupnog kapaciteta nekih 100 gigavatsati svake godine – dakle dovoljno za oko milijun električnih automobila.

Jer Mađarska nipošto ne želi zaostati u razvoju automobilske industrije: taj sektor je već i u 2021. privređivao oko 5% BDP-a te zemlje, ali kako će nestati motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, Budimpešta želi biti sigurna da će biti spremna i za električnu budućnost.

Jedva kilometar od industrijske zone neravan put vodi do par kuća i malenog poljoprivrednog dobra. Albertne Lovas i njen suprug tamo već preko tri desetljeća obrađuju polja kupusa. Ali što će biti s njihovim poljima kad tvornica bude gotova, to ne znaju.

Ne znaju niti gdje naći vodu za svoj kupus, a kamo li za jednu od najvećih tvornica baterija u Europi Foto: Ferenc Gaál/DW

Znamo da ništa ne znamo jer ništa ne govore

I za kupus treba dosta vode, a za tako veliku tvornicu će već i u njenoj tehnologiji proizvodnje trebati upravo enormne količine. A čiste vode već sad nema dovoljno: „Tu je potok u blizini, ali već pet godina ne navodnjavamo vodom iz potoka jer je previše zagađena.“ Povrh toga je u proteklih par godina ionako bila suša, tako da nikome nije jasno, odakle će tvornica dobivati vodu koja joj je potrebna.

Dodatni je problem što se malo što uopće može saznati o budućoj tvornici, nego se objavljuju samo komadići informacija, žali se Marton Völgyesi. On je inače po zanimanju kuhar, a sad je jedan od organizatora pokreta „Debrecinci protiv tvornice baterija“. „Kad se nazdravlja šampanjcem, onda će se tvornica prostirati na 220 hektara. Kad se izdaju dozvole, onda je odjednom 65 hektara“, sažima svoja saznanja. „Zahtijevamo da vidimo informacije o kapacitetu i razmjerima čitave investicije, a ne samo njene komadiće.“

Poučeni iskustvom da se u Mađarskoj previše toga odlučuje bez obzira na interese lokalnog stanovništva i okoliša, ovaj pokret zahtjeva da o tome odluče sami stanovnici: „Cilj nam je održavanje referenduma i u najmanju ruku da zaustavimo buduće širenje tvornice“, kaže nam Völgyesi. On tvrdi kako je najmanje dvije trećine stanovništva nepovjerljivo prema toj gigantskoj tvornici, ali i kako su još u veljači predali zahtjev za održavanje referenduma i kako još uvijek nisu primili niti odgovor.

"Kad se slavi, onda je 220 hektara, kad se izdaje dozvola, onda je 65", žale se stanovnici na nedostatak pouzdanih informacija. Foto: Attila Volgyi/Xinhua News Agency/picture alliance

Sve veća ovisnost i od Moskve – i od Pekinga

Gradska uprava Debrecina nije htjela niti novinarima DW dati svoje mišljenje, a glasnogovornik kineske tvrtke CATL nam je izjavio kako „promatraju“ prosvjede, ali kako to ne žele komentirati. Isto tako tvrde kako je taj otpor najvećim dijelom utemeljen na „nesporazumima“ i „netočnim informacijama.“

No tu je još jedno pitanje koje zahvaća mnogo veći politički problem nego interese stanovnika Debrecina: odakle će tolika tvornica dobiti električnu energiju za proizvodnju? Kineski investitor tvrdi kako teži postići klimatsku neutralnost u proizvodnji, ali Mađarska je daleko od toga da u neko doba osigura toliku količinu električne energije iz održivih izvora. Utoliko je Budimpešta najavila skoru izgradnju tri nove termoelektrane – i to na plin. A jasno je i odakle bi taj plin trebao dolaziti: iz Rusije i ta isporuka se planira sve do godine 2050.

Orbanovo protivljenje oštrijem stavu prema Kremlju ima sasvim konkretne - i egoistične razloge: on svakako i dalje želi ruski plin. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/Getty Images

Ne samo od Moskve, nego se sve više stvara upravo bolna ovisnost Mađarske od Pekinga: ovom tvornicom će Kina postati drugi po veličini strani investitor u toj europskoj zemlji. A ova vlada u Budimpešti se čak trudi da se što više dopadne Kinezima: i za ovu tvornicu baterija je Mađarska stranom investitoru obećala nekih 800 milijuna eura u poreznim olakšicama i u izgradnji prateće infrastrukture – što je preko 10% čitave investicije u taj pogon.

„Taj novac će očajnički nedostajati u drugim sektorima, osobito u područjima za koje je država tradicionalno odgovorna: u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi“, kaže nam Dora Gyorffy, ekonomistica na Corvinovom sveučilištu u Budimpešti. No barem kad je riječ o privlačenju stranih tvrtki, takva potpora ima učinka: i u Debrecinu će preko puta tvornice baterija svoj pogon otvoriti i kineska tvrtka SEMCORP koja proizvodi komponente za automobilske baterije, a na drugom kraju grada i njemački BMW gradi svoj pogon isključivo električnih automobila.

CATL gradi tvornicu baterija i u Tirinškoj u Njemačkoj Foto: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Debrecinke na sečuanski način

No ekonomski stručnjaci kao što je Marton Czirfusz postavljaju još jedno, ključno pitanje: gdje će sve te tvornice naći dovoljno radnika? Samo tvornica baterija će trebati oko 9.000 djelatnika. On nam tumači kako za najveći dio tih radnih mjesta neće trebati nekog posebnog stručnog znanja, što zapravo znači i da neće biti osobito dobro plaćena, ali dovoljno dobro da privuče radnike iz drugih tvornica u tom području.

No čak niti to neće biti dovoljno, procjenjuje Czirfusz: „Očekujem da će u tim tvornicama biti velik broj i stranih radnika“. Kineska tvrtka je najavila kako će u prve dvije godine tamo svakako morati doći kineski radnici, ali s obzirom na tržište rada u Mađarskoj, veliko je pitanje hoće li oni uopće moći otići.

Zapravo je već zato apsurdno što je upravo Mađarska bila najgorljiviji protivnik migranata i useljavanja u EU, a sad upravo dogovara olakšice u dozvolama rada i boravka sa čitavim nizom zemalja, najvećim dijelom Azije. A takva perspektiva međunarodne mješavine u životu Debrecina također nije baš nešto čime su stanovnici oduševljeni.

Barem u prve dvije godine će u Debrecin morati doći kineski radnici kako bi poveli proizvodnju. Ali hoće li uopće moći otići... Foto: AFP/Getty Images

„Prodali smo se Kinezima"

Ne samo stanovnici Debrecina: sve u svemu, pogon baterija u Debrecinu je digao na noge čitav spektar političkih stranaka u Mađarskoj koji se protive svaka iz svojih razloga. Od Zelenih zbog okoliša pa do ekstremne desnice zbog gastarbajtera. Lokalni aktivist Völgyesi je svjestan da ta tvornica postaje „velika politika“ pa već i zbog toga upozorava: „Mislim da je mnogo bolje da ovaj problem bude nešto na čijem čelu će biti civilno društvo Debrecina. A ako nam se netko želi pridružiti, može nam doći.“

No u ovom trenutku čitav projekt teče po planu, usprkos svim pozivima da bude zaustavljen. I obitelj nedalekih uzgajivača kupusa nam kaže kako podržavaju prosvjede, ali ne gaje previše nade da će se išta promijeniti. Albertne Lovas dovoljno poznaje vladu u Mađarskoj da zna kako joj je profit uvijek važniji od ljudi. A tako je i u slučaju ove tvornice: „Prodali su državu Kinezima“, kaže mađarska poljoprivrednica.

