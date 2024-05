Karlova nagrada: Tko je Pinchas Goldschmidt?

Karlova nagrada koja se svake godine u Aachenu dodjeljuje osobama ili institucijama koje su dale izuzetan doprinos ujedinjenju Europe smatra se jednom od najčasnijih nagrada u Europi. Od 1950. primili su je osnivači Europske zajednice, kao i kraljevi i šefovi vlada, predsjednici i pape, oporba u Bjelorusiji i ukrajinski narod. 9. svibnja nagradu će po prvi put dobiti jedan rabin.

Pinchas Goldschmidt je skoro 13 godina predsjednik Konferencije europskih rabina (CER), koja uključuje oko 800 ortodoksnih židovskih učenjaka. Ovaj 60-godišnjak je vjerojatno najistaknutiji rabin u Europi. „Ovom nagradom direktorat Karlove nagrade želi poslati signal da je židovski život sastavni dio Europe i da u Europi ne bi smjelo biti mjesta za antisemitizam", navodi se u priopćenju.

"Eksplozija antisemitizma"

"Nažalost, stvarnost je upravo suprotna", rekao je Goldschmidt u razgovoru za Deutsche Welle. "Nakon 7. listopada doživljavamo eksploziju antisemitizma", dodaje on. Teror islamističkog Hamasa protiv Izraela rezultirao je najvećim masovnim ubojstvom Židova od holokausta. Oko 1.200 ljudi je ubijeno, tisuće su ozlijeđene, a oko 240 ih je uzeto i odvedeno u Pojas Gaze za taoce. Izrael je odgovorio vojnom ofenzivom velikih razmjera u Pojasu Gaze.

Od tada je u mnogim dijelovima svijeta porasla mržnja prema Židovima. Roditelji Židovi, kaže Goldschmidt, su se počeli plašiti slati svoju djecu u školu. Muškarci Židovi, mladi i djeca su se plašili šetati ulicom s kipom na glavi, a židovski život se počeo često odvijati pod zaštitom policije.

Susret rabina Goldschmidta s papom Franjom Foto: Vatican Media/picture alliance

Antisemitizam je, po riječima ovog rabina, "ponovo postao društveno prihvatljiv i politički korektan". To se mora promijeniti, dodaje on. Vlade moraju jasno staviti do znanja da ne prihvaćaju mržnju prema Židovima, "ni u školama, ni na ulicama, ni u kulturi". Sve dok se tolerira otvorena mržnja prema Židovima, "imamo ozbiljan problem". Kada Goldschmidt kaže „mi“, ne misli isključivo ili prvenstveno na Židove. Za njega se radi o budućnosti Europe.

Užas Auschwitza je dio europske povijesti obitelji Goldschmidt. Pinchas je rođen u Zürichu 1963. godine - jer su njegovi djed i baka zbog bakine bolesti preselili iz Beča u Švicarsku upravo na vrijeme - 1938. Njegovi pradjed i prabaka s majčine strane umrli su u Auschwitzu, kao i njihova braća i sestre, zatim sestre i braća njegovog djeda, te više od 40 njegovih rođaka, govori rabin.

Bijeg od Putinovog agresorskog rata

Od 1993. do 2022. Goldschmidt je bio glavni rabin u Moskvi. Nekoliko dana nakon početka ruskog agresorskog rata u Ukrajini u veljači 2022. godine, pobjegao je iz Rusije jer je Kremlj htio natjerati sve vjerske predstavnike da slijede njegovu liniju. Od njegovog odlaska iz Moskve Rusiju je napustilo više od stotinu tisuća Židova, objašnjava rabin. "Politička situacija u Rusiji postaje sve teža. Zemlja se vraća u potpunu izolaciju, u Sovjetski Savez bez komunizma. A antisemitizam je ponovo postao dio vladine politike", govori on.

Od tada Goldschmidt i njegova supruga, koji imaju sedmero djece i brojne unuke, žive u Jeruzalemu. U zemlji koja se promijenila od 7. listopada 2023. „Otišao sam iz jednog rata i došao u drugi“, kaže on. Rat je, kaže, "strašan, jedna od najstrašnijih stvari koje je čovječanstvo izmislilo". Ali Izrael, kao i svaka zemlja, ima pravo na samoobranu. A u Gazi, Izrael se ne bori protiv vojske, već protiv gerilskih snaga.

I u Njemačkoj je zabilježeno više napada na židovske ustanove Foto: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Spominje i ulogu Irana u potpori Hamasu i Hezbolahu, koje je EU klasificirala kao terorističke organizacije. "Ovo je veliki trenutak za Europu. Europa se mora braniti od ovih napada. To su napadi na demokraciju i slobodu koji dolaze iz Rusije s jedne strane i iz Irana s druge", objašnjava on za DW.

Ovaj rabin poliglota je zapravo majstor dijaloga. U kontaktu je s mnogim vodećim političarima, često je bio i gost u uredu njemačkoga kancelara, te nekoliko puta posjetio papu Franju. Otkako je postao predsjednik Europske rabinske konferencije uspostavio je dijalog između vodećih rabinskih učenjaka i muslimanskih imama iz europskih i sjevernoafričkih zemalja. To je dovelo do rastućeg povjerenja koje je rijetko dolazilo do medija, ali je izuzetno važno, objašnjava on. Rabinska konferencija sada ima svoje sjedište u Münchenu u južnoj Njemačkoj.

Islam i Europa

"Umjesto da se bori protiv radikalnog islama, jednostavno se bori protiv islamske religije. To je velika, vrlo velika greška", rekao je Goldschmidt. Moramo se boriti protiv radikalnog islama, ali je istovremeno jasno i sljedeće: "Islam kao takav može postati vrijedan dio Europe ako njegovi vjernici i predstavnici aktivno žive europske vrijednosti kao što su sloboda, demokracija i tolerancija."

Sretan je zbog nagrade nazvane po Karlu Velikom. "Za mene osobno, ali i za židovsku zajednicu u Europi, ovo je lijep simbol. Zato što bismo željeli vidjeti više potpore židovskim zajednicama od strane civilnog društva. To bi bilo jako važno", zaključuje on za DW.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.