Kakve veze imaju Miss Universe i feminizam?

Ona treba biti samouvjerena i autentična, ona mora biti u stanju artikulirati svoje ambicije. To su samo neki od zahtjeva iz prijave za natjecanje za Miss Universe koje se 12. prosinca održalo u Izraelu - po 70. put. Čini se da se s takvim kriterijima ovo natjecanje želi predstaviti kao posebno feminističko.

Na svojoj internetskoj stranici Organizacija Miss Universe o sebi piše da je ona globalna i integrativna organizacija koja podržava „žene iz svih kultura i s različitim pozadinama". I da daje ženama mogućnost za ostvarenje njihovih ciljeva tako što skupljaju iskustva koja jačaju njihovo samopouzdanje i omogućuju postizanje uspjeha. No tko su te žene? Pogled na uvjete za sudjelovanje na natjecanju pokazuje: traže se isključivo mlade i neudane natjecateljice, bez djece.

Pobuna feministica

Mlade žene i feministice na društvenim mrežama prosvjeduju protiv te predodžbe da žene mogu biti uspješne i emancipirane tako dugo dok odgovaraju normama ljepote, nisu udane i nemaju djece. Tu se proteklih tjedana posebno isticala ženska grupa „Osez le feminisme" pod hashtagom #PasTaMiss („Nije tvoja misica").

Aktivistice za ženska prava u listopadu 2021. su podnijele tužbu protiv produkcijske tvrtke Endemol („Miss Francuske") zbog diskriminacije. Jer, i miss Francuske mora biti neudana i bez djece. „Zaustavite želju za kontroliranjem izgleda i ponašanja žena!" - zatražila je Alyssa Ahrabare, predsjednica te grupe za ženska prava. Prethodno su tri kandidatkinje ispale iz natjecanja jer nisu udovoljavale uvjetima za sudjelovanje. I francuska ministrica za žene Elisabeth Moreno nazvala je to natjecanje „nazadnim".

Ljepota (ne) poznaje starosnu dob

I iz SAD-a, zemlje porijekla natjecanja u ljepoti, pljušte kritike na račun uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima poput Miss Universe ili Miss World. Tako je Raven Baxter, 28-godišnja stručnjakinja za molekularnu biologiju, na svom Twitteru objavila da je uvijek željela sudjelovati na nekom natjecanju za miss, ali da to nije moguće jer je - prestara. Ona je zato izrazila želju da se organizira natjecanje na kojem će moći sudjelovati svatko.

No problem je daleko dublji. Tako je britanska novinarka i feministica Laurie Penny kritizirala to što se djevojčice već od rođenja konfrontira s mišlju da moraju biti „lijepe". „Ja nisam ovdje kako bih diskutirala o tome što je lijepo, a što nije. Ja sam ovdje kako bih zapitala zašto se nas žene od rođenja tiranizira s obvezom da budemo lijepe", napisala je na Twitteru.

Na izboru za Miss Universe ocjenjuje se žensko tijelo (ovogodišnja pobjednica, Miss Indije Harnaaz Sandhu)

Ocjenjivanje ženskog tijela

I novozelandska pjevačica Lizzie Marvelly izrazila je na Twitteru svoje neslaganje s natjecanjima ljepote. „Ironično je upravo to što traže natjecanja ljepote: krivu predodžbu da ljudi imaju pravo prosuđivati o tijelu žena i o tome se očitovati", napisala je.

Mnoge mlade žene su uvjerene: onako kao što to piše u uvjetima za sudjelovanje na natjecanju za Miss Universe ili Miss World ne bi više trebala izgledati natjecanja ljepote u 21. stoljeću. One su se na društvenim mrežama založile za progresivniju i inkluzivniju sliku žene na natjecanjima ljepote. No očito je da su takve velike manifestacije još jako daleko od toga. Jer, natjecanje koje bi propagiralo feminizam izgleda drugačije.

