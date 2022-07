Kako se pripremiti za let i tako smanjiti kaos u zračnoj luci?

U mnogim zračnim lukama u Njemačkoj trenutno vlada pravi kaos: beskonačni redovi za predaju prtljage, čekiranje i sigurnosne provjere su ozbiljan test za strpljenje turista. Nije neuobičajeno da se zbog toga propuste letovi.

Fraport, tvrtka koja upravlja zračnom lukom u Frankfurtu, je zato sada dala preporuke kako putnici mogu pomoći u ublažavanju kaotičnih uvjeta.

Planirajte dovoljno vremena

„Zadovoljni smo što ljudi ponovo lete na godišnji odmor. Međutim, dinamično povećanje prometa i dalje predstavlja velike izazove za nas", objašnjava menadžer Fraporta Alexander Laukenmann. Putnici bi mogli i sami ubrzati procese, smatra on i kaže: „Putnici koji odlaze i dolaze moraju biti spremni na duže vrijeme čekanja na različitim točkama procesa."

"Molimo naše putnike za razumijevanje, ali i aktivnu podršku. Jer uz odgovarajuću pripremu, svatko od nas može pomoći da se vrijeme čekanja skrati", jasno je poručio.

Načelno svi moraju planirati dovoljno vremena za čekiranje i kontrolu putnika. „Zato molimo naše goste da budu na terminalu najmanje 2,5 sata prije polaska", pojašnjava Laukenmann.

Pripremite putovanje optimalno

On ističe da savršena priprema za putovanje počinje već kod kuće. Čak i ako su uglavnom ukinuta ograničenja zbog pandemije koronavirusa, putnici bi se trebali informirati o putnim i sigurnosnim propisima u zemlji destinacije. Ovo vrijedi i za povratak i dolazak u Njemačku.

Nadalje, svaka avio-kompanija sama određuje količinu i dozvoljenu težinu prtljage. „Prilikom pakiranja, na primjer, vrijedi sljedeće: baterije, powerbanks, e-cigarete, upaljači i šibice spadaju u vašu ručnu prtljagu. Kada je u pitanju ručna prtljaga, molimo vas da ju svedete na najosnovnije i, ako je moguće, samo ponesite jednu torbu", preporučuje Laukenmann.

Pored toga, putnici olakšavaju procese ako obave čekiranje večer uoči polaska ili putem interneta, što nude mnoge avio-kompanije. Ovo vam štedi vrijeme u zračnoj luci na dan polaska i možete odmah pravo na sigurnosnu kontrolu.

Pripremite dokumente da skratite proceduru

Dobro organizirani dolazak do aerodroma

Putnici koji dolaze automobilom trebaju unaprijed rezervirati parkirno mjesto u jednoj od višekatnih garaža u blizini terminala – jer su parkinzi uglavnom zauzeti, posebno u ljetnim mjesecima. Ovo štedi vrijeme, a i jeftinije je nego kada uzmete parkirnu kartu pri ulasku u garažu.

Dolazak javnim prijevozom je također alternativa. „Zračna luka u Frankfurtu je dobro povezana s mrežom njemačkih željeznica. Regionalni i međugradski autobusi staju direktno na terminalima", stoji u uputama Fraporta.

Za putnike koji nisu mogli obaviti čekiranje putem interneta od kuće, automatizirani terminali za čekiranje su dostupni na licu mjesta. Koferi se također mogu automatski prijaviti. Navigacija u meniju je prilično razumljiva, a ako imate bilo kakvih pitanja, osoblje zračne luke je tu da vas posavjetuje, ukazuje Fraport.

Držite spremne dokumente

„Molimo vas da sve potrebne dokumente, kao što su osobni dokumenti, putne isprave i, ako je potrebno, potvrde o cijepljenju ili testiranju držite spremne za predaju na svim mjestima procesa", naglašava Laukenmann.

„Pomozite na sigurnosnim kontrolnim točkama da ubrzate proces pregleda. Unaprijed sortirajte svoju ručnu prtljagu: kompjutori, pametni telefoni i drugi elektronski uređaji moraju biti raspakirani, pojasevi od hlača skinuti i džepovi ispražnjeni."

Koferi se povremeno tek naknadno otpremaju na odredište

Spremite se na čekanje prtljage

Iz Fraporta ističu da zbog velikog broja putnika može dulje potrajati i izdavanje prtljage. „Planirajte unaprijed vrijeme čekanja za put kući, kada rezervirate karte za vlak i kada zakazujete sastanke s ljudima koji će vas pokupiti", preporučuje Laukenmann.

Oni koji dolaze po vas trebali bi koristiti kratkoročna parkirna mjesta na terminalu samo ako mogu biti sigurni da će otići u roku od deset minuta.

Prtljaga se često ne može utovariti na vrijeme

Zračna luka u Frankfurtu narednih dana očekuje najveći priljev putnika od početka pandemije korone. Prvog vikenda školskog ljetnog raspusta u pokrajinama Hessenu i Porajnje-Falačkoj (22. do 24. srpnja) operater aerodroma Fraportočekuje do 200.000 putnika dnevno. To je oko 75 posto broja od prije početka pandemije.

U Frankfurtu svakog dana polijeće i slijeće do 1.250 zrakoplova s 285 destinacija. Na najvećem njemačkom aerodromu proteklih tjedana bilo je problema zbog nedostatka osoblja. Zato se prtljaga često nije mogla utovariti na vrijeme, tako da je na tisuće kofera ostavljeno i moralo naknadno biti proslijeđeno na odredište.

U lipnju je kroz zračnu luku u Frankfurtu prošlo pet milijuna putnika, što je najveći broj u toku jednog mjeseca od izbijanja pandemije. Ali to je svejedno bilo skoro za četvrtinu manje nego u lipnju 2019.

