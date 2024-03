Kako Rusija unosi razdor među saveznicima

Kritike na račun Njemačke, nakon što je procurio razgovor visokih njemačkih časnika o tome kako se krstareće rakete Taurus mogu upotrijebiti u Ukrajini, posebno su oštre u Velikoj Britaniji. „Znamo da su ruske tajne službe prilično nazočne u Njemačkoj, što pokazuje da oni nisu ni sigurni niti pouzdani", rekao je bivši britanski ministar obrane Ben Wallace, a prenio londonski Times.

Konzervativac Wallace, koji je podnio ostavku 31. kolovoza 2023., do tada je u britanskoj vladi u Londonu bio zadužen za organiziranje vojne pomoći za Ukrajinu.

Razgovor njemačkih časnika u trajanju od više od 38 minuta, koji je vodio inspektor njemačkog zrakoplovstva, general Ingo Gerhartz, prošlog petka je objavljen na ruskim propagandnim kanalima. Časnici Bundeswehra su za komunikaciju koristili softver WebEx, a jedan od sudionika se javio iz Singapura, koristeći pametni telefon.

Njemački ministar obrane Pistorius (desno) s inspektorom Ingom Gerhartzom Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Potvrda Njemačke tek poslije dva dana

Njemački ministar obrane Boris Pistorius potvrdio je medijima curenje podataka u nedjelju popodne, dva dana nakon objavljivanja, odnosno onda kada se slučaj na ruskoj državnoj televiziji već́ koristio u propagandne svrhe.

„To u svakom slučaju znači da se moramo pripremiti za svaki oblik rata, uključujući hibridni, informacijski rat, rat dezinformacijama, jer ovo je vrlo jasan primjer za to", rekao je Pistorius na konferenciji za novinare u Berlinu.

Dvije godine nakon što je Rusija započela veliku invaziju na Ukrajinu činjenica da ona vodi hibridni rat koji uključuje dezinformacije i unošenje razdora, nesporna je i u Njemačkoj.

U to spada i „iniciranje ili poticanje političkih suprotnosti“, napisao je na platformi X njemački stručnjak za sigurnost Nico Lange, koji između ostalog radi i za Minhensku konferenciju o sigurnosti.

Njemačka vojska mora se suočiti s pitanjem je li postupila krajnje nepažljivo. Ima li Bundeswehr i dalje poteškoća s prilagodbom hibridnom ratu Moskve?

Žestoke kritike iz Donjeg doma britanskog parlamenta

Zastupnik vladajuće konzervativne stranke i bivši predsjednik Odbora za obranu Tobias Ellwood, govoreći u Donjem domu britanskog parlamenta, uputio je pitanje Nijemcima: „Zašto nisu poštovani osnovni protokoli?"

„S obzirom na intenzitet kojim Rusija špijunira Njemačku i druge zemlje, Moskva iz tog prisluškivanog sigurno nije saznala ništa više od onoga što su već́ pretpostavljali“, rekao je Ellwood za BBC u ponedjeljak.

No on je pozvao Njemačku da pokrene „ozbiljne rasprave o tome zašto se to uopće dogodilo".

Ellwood ne preza ni od kritike na račun njemačkog kancelara Olafa Scholza, koji i dalje odlučno odbija isporuku krstarećih raketa Taurus Ukrajini.

Njemački kancelar Olaf Scholz odbija isporučiti Taurus Ukrajini Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Berlin je „beznadno naivan"

James Davis koji drži katedru za međunarodne odnose na sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj, u intervjuu za DW kaže: „Sumnjam da su mnogi saveznici iznenađeni time što Rusija špijunira razgovore njemačkih vojnih dužnosnika. Oni možda nisu iznenađeni ni time što su Nijemci iznenađeni, što sve govori o poziciji Njemačke u Savezu."

Incident samo potvrđuje rašireno mišljenje „da je Berlin zanemario svoje vojne sposobnosti i da je beznadno naivan kada su u pitanju mogućnosti i namjere Moskve".

Njemačka je „beznadno naivna", a šteta za odnose s njenim NATO-partnerima je očigledna. To nije promijenio ni pokušaj njemačkog ministra obrane Pistoriusa da ograniči štetu, dva dana nakon što je došlo do curenja podataka.

Njemačka vojna tajna služba MAD vodi istragu o ovom slučaju prisluškivanja Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Pistorius: „Hibridni dezinformacijski napad"

Radi se o „hibridnom dezinformacijskom napadu, radi se o razdoru, radi se o potkopavanju našeg jedinstva i shodno tome trebamo odgovoriti s posebnim oprezom, ali ne manje odlučno“, rekao je Pistorius.

Njemačka vojna obavještajna služba MAD sada istražuje jesu li zanemareni sigurnosni standardi, posebno u vezi s tim što je za video-konferenciju odabrana platforma komercijalnog pružatelja internetskih usluga. „WebEx ima certificirane obrasce i ovisno o sadržaju, na primjer, može se koristiti do određene razine povjerljivosti i tajnosti", rekao je Pistorius.

Ministar kaže da za sada neće biti posljedica za časnike koji su sudjelovali u prisluškivanom razgovoru. „Načelno ne špekuliram o kadrovskim posljedicama prije nego što se istrage završe", rekao je Boris Pistorius.