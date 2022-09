Kako Giorgia Meloni želi voditi Italiju?

U gradskom parku L'Aquile, glavnog grada regije Abruzzo, govor drži Giorgia Meloni. Za nju je to nastup na domaćem terenu. Više od pet godina L'Aquilom upravlja gradonačelnik stranke Braća Italije (Fratelli d'Italia), na čijem je čelu upravo Giorgia Meloni. Njezina desničarska stranka je baš u tom gradu instalirala i svog prvog predsjednika jedne regije.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se i čeka ispred velike pozornice. Među njima je i Imo Moresi, koji je tu svratio nakon posla. Ovaj 52-godišnjak kaže da još ne zna za koga će glasati. S obzirom na to da je zadovoljan aktualnim gradonačelnikom u L'Aquili, želi čuti što će reći šefica njegove stranke Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni na jednom predizbornom skupu u Rimu

Gradonačelnik se "vrlo konkretno" pozabavio problemima i učinio nešto za obnovu grada nakon zemljotresa 2009. godine, kaže on. Na zadovoljstvo građana i poslovnih ljudi oživio je centar grada, i "unaprijedio" javnu upravu, dodaje Moresi.

Annalisa stoji ispred pozornice sa zastavom stranke Braća Italije. Ona definitivno želi glasati za Giorgiu Meloni, kaže nam ova stanovnica L'Aquile. "Giorgia Meloni je precizna, zna što želi i uvijek je dobro pripremljena i pouzdana. Drži se svog kursa. Zauzima se za ono što želi."

Obećala „dobru vladu"

Kada je šefica stranke Braća Italije nakon više od sat vremena kašnjenja konačno izašla na pozornicu, pohvalila je grad L'Aquilu i regiju Abruzzo, rekla da su oni uzor za Italiju i "simbol dobre vlade, što omogućuje stranka Braća Italije". Nazočne je pozvala da "posvjedoče da imamo lidere koji nikada nisu izgubili kontakt s građanima".

Obećala je da će Braća Italije u potrazi za rješenjima "razgovarati s onima koji su svakodnevno pogođeni problemima", dodavši da stranka „tako želi voditi Italiju".

Bliska ljudima, pragmatična, pouzdana i samouvjerena: to je imidž kojim Giorgia Meloni želi obilježiti predizbornu kampanju. Do sada su, tvrdi ona, klijentelizam i članstvo u nekoj političkoj stranci odlučivali o karijeri ljudi u Italiji. No, ona se tome suprotstavila "načelom zdravog učinka" i poželjela da Italija bude zemlja u kojoj svatko treba "dobiti ono što zaslužuje". Ona želi "jednake početne šanse za sve" – a onda od pojedinca, kaže, ovisi hoće li pokazati što može i dokle će dogurati.

Pragmatična i pouzdana

Meloni pritom „miksa" načelo osobnog rezultata s ekstremno desničarskim tezama, na primjer u sferi utaje poreza. Jedan od problema, kaže ona, su prvenstveno stranci. Ona pojašnjava da država s poreznim kontrolama „počinje tek nakon dvije i pol godine"- a brojni građani, koji žive izvan EU-a, prije isteka tog vremenskog roka zatvaraju svoje radnje i „izgube se", a da ne plate porez, "niti jedan euro", kaže ona. Država s druge strane dobiva novac koji joj stranci uskraćuju od prosječnog talijanskog poduzetnika, koji je transparentan i od kojeg ima sve podatke, dodaje ova političarka.

Meloni u svom govoru ne nudi nikakve dokaze za svoje tvrdnje – ali izvlači zaključke i stavove: u izbornom programu Giorgie Meloni uvršten je tako i zahtjev da ubuduće svi građani u Italiji, koji nisu iz EU-a, trebaju uplatiti predujam poreznim vlastima prije nego što im bude dozvoljeno da otvore svoje biznise.

Giorgia Meloni

Migracije

Meloni u svom govoru, nakon što se dotakla teme migracija, optužuje stranke lijevog centra da je njihova politika kriva za to da dileri droge i prostitutke dolaze u zemlju. Ona ni jednom riječju ne govori o europskoj politici svoje političke stranke, niti spominje Vladimira Putina i njegov rat protiv Ukrajine.

S druge strane, Meloni šalom pokušava reagirati na raspravu o njezinim neofašističkim korijenima. Kaže da se bavi meditacijom i jogom, da ide u saunu. „Radim sve što moram kako ne bih reagirala na provokacije”. Neofašistički korijeni stranke Braća Italije i njihove liderice osjetljivo su pitanje koje Giorgiu Meloni očito plaši tijekom ove predizborne kampanje. Njezin glasnogovornik je pokušao blokirati intervjue koji su novinari na predizbornom skupu htjeli voditi s predstavnicima podmlatka stranke Braća Italije. Novinari su ih htjeli pitati kakvo je njihovo mišljenje o fašizmu.

jr/tagesschau.de

