Kako dići cijenu, a da cijena ostane ista?

Na prvi pogled ništa nećete primijetiti: pakovanje čokoladica izgleda isto,a i cijena je ista. Tek kod kuće ćete primijetiti: u pakovanju je jedna čokoladica manje.

Zbog povećanja cijena energenata i mnogih sirovina, mnogi proizvođači žele i misle da moraju povećati cijenu. Ali odlično znaju kako kupci znaju cijenu koju su plaćali i kako će ih poskupljenje lako natjerati posegnuti za proizvodom konkurenta. Zato i trgovci i proizvođači svakako žele da ceduljica sa cijenom ostane ista i kupcima poznata, ali Armin Valet iz Centrale za zaštitu potrošača Hamburga za postaju ARD upozorava kako je sve više proizvoda sa promijenjenim i onda manjim pakovanjima. Drugim riječima, poskupjelo je.

Sasvim teoretski, prema smjernicama Europske unije u trgovinama mora pisati i cijena izračunata po količini - na primjer po kilogramu. No ta cijena je sitno pisana i malo tko je pamti: ono što se zna jest novac koji ćete ostaviti na blagajni - pa onda i za manje sadržaja.

Po smjernici EU, trgovci su obavezni istaknuti i cijenu po količini: ovdje su boce ulja ionako bile pakovane u jednoj litri pa je "glavna" i ova "sitna" cijena identnična. Ali tu ima golemih iznenađenja...

Nismo mi krivi!

Je li to prevara? Mnogi potrošači misle da jest: u tu Centralu za zaštitu potrošača je protekle godine stiglo oko 3.000 žalbi zbog takvog poskupljenja kojeg proizvođači zapravo ne žele priznati. Centrala u takvim slučajevima zahtjeva od proizvođača objašnjenje, ali ono obično glasi kako konačnu cijenu proizvoda određuje trgovina, a ne proizvođač.

To u osnovi nije netočno, priznaje Valet, ali je isto tako činjenica kako su i proizvođači i trgovci na istoj strani bojišnice kad treba navesti mušteriju na kupnju. Hamburški zaštitnici potrošača tu jedino mogu objavljivati svoju "Prijevaru mjeseca": trenutno je pobjednik hrana za mačke koncerna Mars, Sheba "prirodni fileti piletine".

Jer tu je proizvođač posegnuo za baš svim trikovima u metodi, kako povećati cijenu: još jedna omiljena metoda je "novi proizvod" s nešto drugačijim pakovanjem, makar je zapravo sadržaj identičan. Tako i ta "nova" piletina za mačke koncerna Mars zapravo košta 69% više nego što je koštala prije.

Čak ne trostruka, nego možda četverostruka prevara: proizvođači znaju kako kupci žele "samo najbolje za moju macu" i druge kućne ljubimce - i deru ih nemilice.

"Novi" proizvodi tek stižu

Zaštitnici potrošača isto tako primjećuju kako se cijene ipak povećavaju - jer su građani već na benzinskim crpkama navikli na uvijek nove i veće cijene, ali istovremeno se i količina smanjuje. No zapravo, zaštitnici potrošača tek očekuju poplavu takvih navlačenja mušterija: proizvođačima treba neko vrijeme da promjene svoje strojeve za pakovanje, a onda traje i dok ta "nova" roba ne stigne u trgovinu. "Mislimo da će manje količine u pakovanju koje se sad planiraju biti u trgovinama negdje do kraja godine", smatra Valet.

Njegov jedini savjet glasi: dobro gledajte što kupujete, a ako je nešto u pakovanju od "385 grama", veoma lako je moguće da je to donedavno bilo 400. Ali u samoposluzi kad u žurbi i stresu trpate u kolica što vam treba - tko to čini? Baš na to se i računa...

aš(ARD)