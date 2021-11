Kako Boris Johnson ignorira pandemiju?

Tko sluša Borisa Johnsona mogao bi steći dojam da je u Velikoj Britaniji sve u redu. Broj zaraza koronavirusom ne daju povoda za zabrinutost, izjavio je britanski premijer dodavši da nema razloga za pokretanje „Plana B", koji navodno već mjesecima stoji u ladici, ali koji bi tamo trebao i ostati. A incidencija je oko 400 novoinficiranih na 100.000 stanovnika u zadnjih sedam dana, dakle viša nego u Njemačkoj gdje zvone na uzbunu gotovo jače nego ikada.

Da je delta-soj koronavirusa broj novih infekcija u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama otjerao u dosad nepoznate visine sigurno nije nepoznato u Downing Streetu. Tako je Boris Johnson prije nekoliko dana upozorio na val koji preplavljuje kontinent i o kojem još nitko ne zna hoće li zapljusnuti i englesku obalu.

Duge liste čekanja za operacije

„To je malo zbunjujuće", kaže zdravstveni stručnjak Azeem Majeed s Imperial Collegea London u razgovoru za njemačku novinsku agenciju dpa. Činjenica je naime da situacija na britanskom otoku već mjesecima nije ništa bolja nego na europskom kontinentu, naprotiv. „Od srpnja nismo imali nikada manje od oko 30.000 novih infekcija na dan", kaže Majeed. Tek nedavno su Veliku Britaniju po broju novih infekcija pretekle neke zemlje s još većim brojem novih zaraza. U posljednje vrijeme je obično bilo 40.000 do 50.000 novih zaraza dnevno. Gotovo nitko o tomu više ne govori.

U Velikoj Britaniji od sredine srpnja nema COVID-ograničenja

Upravo u inozemstvu se kradom uvukao dojam da su se Britanci svojim „Freedom Dayem" sredinom srpnja – ukidanjem gotovo svih korona-mjera – nekako izvukli i da je ono najgore prošlo. Ali, to je samo djelomice točno. Točno je da preopterećenja britanskog zdravstvenog sustava (NHS) kao prošle zime od tada nije bilo. Ali, istovremeno liječnice i liječnici rade na granicama svojih mogućnosti, a liste čekanja za operacije su duže nego ikada. Već tjednima u toj zemlji svakoga tjedna umire oko 1.000 ljudi. Cijena britanske slobode je to što su se navikli na te brojke.

Mjere kao u Njemačkoj nezamislive

A i mjere predviđene Planom B, o kojemu Boris Johnson ne želi ni razmišljati, sve su samo ne drastične. Plan predviđa samo preporuke da se radi od kuće, da se nose maske u nekim prostorima i da se mora imati potvrda o cijepljenju ili negativan test za velike priredbe. U Engleskoj ne mogu ni zamisliti mjere koje su u njemačkoj po sebi razumljive, kao što su 3G, 2G ili 2G plus. (3G znači pristup samo onima koji su preboljeli COVID, koji su cijepljeni ili imaju svjež negativan test, 2G znači samo preboljeli i cijepljeni, a 2G plus znači obvezu testa i za cijepljene i one koji su preboljeli COVID). Već prije više mjeseci je bilo jakog otpora uvođenju takvih mjera, i prije uvođenja takve potvrde su označene kao diskriminirajuće. Škotska i Wales, koji samostalno odlučuju o mjerama protiv koronavirusa, već odavno su uveli potvrdu o cijepljenju.

Pristup samo s COVID-potvrdom kao u Njemačkoj u Velikoj Britaniji je nezamisliv

Imunitet krda?

Što se tiče postotka cijepljenih u Velikoj Britaniji je stanje slično kao i u Njemačkoj. Gotovo 69 posto stanovništva je već primilo i drugu dozu cjepiva, a primanje treće doze ide sporo. A njezina djelotvornost se već pokazuje kod usporedbe stanja u starosnim skupinama. Dok je stopa pozitivnih među starijima, koji su već primili treću dozu prilično niska, stopa pozitivnih među školskom djecom je najveća.

„Plan B je već odavno trebao biti uveden", kaže Majeed. Ali, britanska vlada se odlučila ne djelovati preventivno nego najranije onda kad je zapravo već prekasno, kaže on. Srećom broj ljudi koji završavaju u bolnicama, zahvaljujući cjepivu, nije dramatičan kao prošle zime. Njemački imunolog Christian Drosten je nedavno izrazio mogućnost da se stanje u Velikoj Britaniji tijekom zime poboljša jer je velik postotak onih koji su preboljeli COVID. Britanski stručnjak Majeed može to očekivanje razumjeti, ali je oprezniji: „To se može lako opet oteti kontroli."

