Kako bi Arrow 3 mogao štititi Njemačku?

„Svi se moramo pripremiti za činjenicu da imamo susjeda koji je trenutno spreman upotrijebiti nasilje da bi ostvario svoje interese", rekao je savezni kancelar Olaf Scholz (SPD) prije nekoliko tjedana u jednoj emisiji javnog servisa ARD. Mislio je pri tom na Rusiju i Vladimira Putina. Svojom agresijom na Ukrajinu ruski predsjednik je pobudio strah od napada i u Njemačkoj i u drugim europskim zemljama.

Na primjer, u ruskoj eksklavi Kalinjingradu postavljene su balističke rakete kratkog dometa tipa Iskander, koje s dometom do 500 kilometara mogu stići do susjednih zemalja – dakle i do dijelova sjeverne i istočne Njemačke.

Ruske krstareće rakete mogle bi pogoditi ciljeve skoro svuda u Europi. Pored toga, Rusija ima balističke rakete srednjeg dometa i interkontinentalne rakete s nuklearnim glavama.

„Rupa u obrani naše zemlje"

Njemačka vojska (Bundeswehr) danas ima malo toga za suprotstavljanje ovoj potencijalnoj prijetnji. Inspektor ratnog zrakoplovstva general-potpukovnik Ingo Gerhartz čak govori o „rupi u mogućoj obrani naše zemlje". Ako bi Njemačka bila napadnuta raketama dugog dometa, one bi letjele na visini daleko iznad Zemljine atmosfere. „Samo sustav kao što je Arrow 3 (Strijela 3) može odbiti napade takvim projektilima, jer samo ove rakete mogu doseći tu visinu", kaže Gerhartz.

Olaf Scholz: „Svi se moramo pripremiti za činjenicu da imamo susjeda koji je trenutno spreman upotrijebiti nasilje da bi ostvario svoje interese" Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Istina, Bundeswehr ima proturaketni obrambeni sustav Patriot, koji se koristi protiv krstarećih raketa i balističkih projektila kratkog dometa. Međutim, on ispaljuje rakete presretače koje imaju domet samo do 60 kilometara u daljinu i do 40 kilometara u visinu. Domet i visina protuzračnog sustava IRIS-T SLM su još manji. Čak i ako se u Ukrajini oklopno vozilo Gepard pokazalo korisnim protiv krstarećih raketa, njegov domet upotrebe je vrlo ograničen.

Arrow 3: više, brže i dalje

„S Patriotom se može zaštititi vladina četvrt u Berlinu, a s Arrowom 3 cijeli Berlin-Brandenburg", kaže Gustav Gressel, vojni stručnjak u Europskom vijeću za vanjske odnose (ECFR). On kao prednost hipersoničnog protubalističkog raketnog sustava Arrow 3 navodi bolju manevarsku sposobnost, jer su rakete veće, imaju više goriva i dostižu veću maksimalnu brzinu. „To znači da mogu presresti brže, veće i složenije projektile nego s Patriotom", kaže Gressel. Zato je, smatra, to najbolji sustav koji je trenutno dostupan.

Prema izraelskom proizvođaču, Arrow 3 može gađati rakete presretače na velikim visinama do 100 kilometara i ima domet do 2.400 kilometara. Slično Patriotu, i Strijela 3 djeluje u interakciji mobilnog lansirnog uređaja, mobilnog kontrolnog centra i mobilne radarske stanice.

Ako radar otkrije neprijateljski projektil, putanja za proturaketnu obranu se izračunava u kontrolnom centru. Kontrolni signali se mogu prenositi odavde čak i nakon polijetanja, kako bi se korigirala putanja leta ako je potrebno. Bojeva glava je tako dizajnirana da uništi bojevu glavu neprijateljske rakete udarom.

Hipersonični protubalistički raketni sustav Arrow 3 zajedno su razvili SAD i Izrael Foto: Israelisches Verteidigungsministerium/dpa/picture alliance

Međutim, prema statistikama, raketa presretač ima samo 55 posto uspjeha. Dakle, nekoliko raketa uvijek mora biti ispaljeno na metu kako bi se povećala vjerojatnost da će ona biti oborena. Ovo naravno povećava napor za obranu u usporedbi s napadačem.

Vojni stručnjak Gressel također ističe da bi Arrow 3 imao „poteškoće” u upotrebi protiv interkontinentalnih raketa jer one lete brže. Pored toga, sustav može odbiti napade hipersoničnim oružjem samo u ograničenoj mjeri, budući da ga radar Arrowa 3 kasno detektira.

Sustav treba integrirati u obranu NATO-a

Arrow 3 se postavlja na tri lokacije u Njemačkoj: kod Berlina, u Schleswig-Holsteinu i u Bavarskoj. Međutim, ne treba štititi samo njemački teritorij. „Željeli bismo integrirati sustav u protuzračnu obranu NATO-a. Osim toga, Njemačka time podržava sigurnost svojih susjednih zemalja", kaže savezni ministar obrane Boris Pistorius.

Njemačka želi dati svoj doprinos razvoju europskog proturaketnog obrambenog sustava Air Shield (Zračni štit) – svojevrsne nevidljive kupole koja bi trebala štititi cijelu Europu.

ard/ss

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu