Kakav je to koncert u Moskvi trebao biti?

U Rusiji je nedjelja dan žalosti zbog, sad već 133 žrtve terorističkog napada, među njima i troje djece. No nije slučajno izabrano ni mjesto napada, niti nastup skupine Piknik.

Rusija je još uvijek u šoku, a iz Kremlja se uporno pokušava ovaj stravičan teroristički napad islamista nekako povezati s Ukrajinom. Već je uhićeno čitav niz osoba, uključujući i četvoricu koja su i izvršila ovo krvoproliće, a među mnoštvom poluinformacija, lažnih vijesti i nagađanja „upućenih“ jedva da ima objašnjenja što to uopće znači u današnjoj Rusiji uopće smjeti nastupati u prestižnoj koncertnoj dvorani kao što je bila Crocus City Hall i tko je taj sastav Piknik.

Jer makar i među poginulima i među ranjenima ima malodobnika, pjesme Piknika nisu za dječje uši: „Ne boj se ničega, ne boj se ničega – nikakve vatre, nikakvih zveckavih sjenki. Ti više nisi ružičasto dijete. Operi se ujutro vlastitom krvlju. I protresi procvjetao dan“ riječi su tek nedavno objavljene pjesme Piknik koja se može čuti na njihovom kanalu YouTubea.

Lead skupine Piknik, Edmund Škljarski Foto: Piknik

A to su riječi koje u današnjoj Rusiji zvuče kao proročanstvo, makar skupina na svojoj stranici piše: „Izričemo obiteljima i prijateljima žrtava naše duboko saučešće. Molimo za skoro ozdravljenje povrijeđenih. Duboko smo potreseni ovom užasnom tragedijom i tugujemo s vama.“ Jer muzičarima se ništa nije dogodilo: napad se dogodio u 20 sati, a koncert je trebao početi tek u 21 sat tako da su još uvijek bili u sigurnosti garderobe.

„Podobni" za Kremlj

Skupina Piknik spada u veterane ruske rock-scene: po muzičkom stilu bi se mogla svrstati u progresivni rock, a osnovana je 1978. u Sankt Petersburgu – odnosno Lenjingradu kako se on tada još zvao. Prvo su se zvali Orion, a 1981. su promijenili ime u Piknik. I tu treba poznavati osobitosti sovjetske rock-pozornice: mnogi sastavi su birali nekakvo ime koje će zvučati zapadno, ali koje će teško biti zabranjeno.

Skupina Piknik je veteran ruske rock-pozornice: u socijalizmu je neko vrijeme bila "nepoželjna", ali se i novčano isplati iskazati podršku ratu Rusije u Ukrajini Foto: Piknik

Ipak, pred kraj SSSR-a u osamdesetima je Piknik bio na popisu sastava kojima je bio zabranjen nastup na velikim manifestacijama. Njihova glazbena sklonost uzorima kao što su Led Zeppelin ili Rolling Stones se ipak mogla čuti na njihovim polu-legalnim nastupima u klubovima. Od 1982. je njihov pjevač – i autor niza njihovih pjesama Edmund Škljarski. On je sin uglednog znanstvenika i jedne poznate pijanistice, a polaže veliku pažnju na svoje poljsko porijeklo i katoličku vjeru. Uzor nije tražio samo u Rolling Stones i The Animals, nego i u ruskoj poeziji avangarde.

U svibnju 2023. ga je izrijekom pohvalio ruski spisatelj i nacionalistički aktivist Sahar Prilepin:i Škljarski aktivno podržava „posebnu vojnu operaciju“ u Ukrajini, između ostalog novčanim prilozima. Odgovor Škljarskog je navodno bio kako je to „normalna pozicija jednog Rusa i ruskog glazbenika“ – a ta izjava nikad nije demantirana.

Crocus je bila dvorana u kojoj su rado nastupale i najveće zvijezde Foto: imago images/ITAR-TASS

Jer već i sam nastup skupine Piknik u koncertnoj dvorani kao što je Crocus City Hall u današnjoj Rusiji pokazuje kako ga i Kremlj smatra „podobnim“. Osobito od muzičara ruske estrade se na početku rata protiv Ukrajine tražio jasan stav. Oni koji su bili protiv rata – između ostalih i donedavne zvijezde kao što je Boris Grebenčikov (skupina Akvarij), Juri Ševčuk (DDT) ili Zemfira su morali napustiti i zemlju i svoju karijeru. I ruska primadona pop-pozornice Ala Pugačova još samo iz inozemstva može oštro kritizirati režim Putina.

Do 300 eura za kartu

Ali režimu podobne zvijezde se nagrađuju unosnim nastupima i nagradama. Tako je i ovog kobnog petka bilo prodano skoro svih 6200 karata, baš kao i karte za nastup koji je trebao biti sljedećeg dana. Cijena karata je bila između 100 i 300 eura, a najavljivao se nastup sastava zajedno s jednim simfonijskim orkestrom i uz „spektakularnu predstavu i osvjetljenje".

I pozornica dvorane je omogućavala nastupe velikih sastava Foto: imago images

No ostaju tek nagađanja, koliko su nastupi skupine Piknik bili povezani s motivima atentatora. Isto tako se može tek pretpostavljati, zašto je kao cilj napada bio odabran Crocus City Hall. To je bila najmodernija koncertna dvorana na kojoj su rado nastupale sve moguće zvijezde. Kapacitet dvorane je od 5.000 do 10.000 posjetitelja tako da je znatno veća od „obične“ dvorane, ali tek nešto manje nego što posjetitelja može doći na nogometni stadion.

Ukratko, to je koncertna dvorana superlativa koja je otvorila vrata 2009. i koja je brzo postala jedna od najvažnijih mjesta nastupa u čitavoj Rusiji. Ona je u predgrađu Moskve – dvadesetak kilometara od Kremlja, ali odlično prometno povezana, a u dijelu je grada koji je ionako nastanjen imućnijim Rusima.

2013. se na pozornici Crocus City Hall našao i Donald Trump kao poseban gost na izboru ruske Miss Universe Foto: imago images/ZUMA Press

I Donald Trump bio na pozornici

Dobra prometna povezanost je mogla biti i razlog teroristima odabrati baš tu koncertnu dvoranu. Povrh toga, mjere osiguranja nisu tako stroge kao u središtu Moskve.

Koncertna dvorana pripada holdingu azerbajdžansko-ruskog tajkuna Araza Agalarova i njegovog sina Emina. Sinčić je u mladosti također sanjao o muzičkoj karijeri tako da se nagađalo kako je super-bogat tatica svom sinu sagradio dvoranu gdje će moći nastupati. No Emin je u posljednjim godinama odustao od karijere na pozornici i više mu se dopalo biti impresario tako dobre i poznate koncertne dvorane. Jer tu su – prije rata, nastupile i skupine kao što su Scorpions, Smokie, Pet Shop Boys, Nazareth, A-ha, tu je bio i Sting, Elton John, Thomas Anders, Vanessa May... 2013. je na pozornicu Crocus City Hall dospio čak i Donald Trump kao poseban gost u finalu izbora za Miss Universe.

Pod ruševinama se još uvijek pronalaze mrtva tijela žrtava, ali predstava neće biti niti drugdje u Rusiji Foto: Russian Emergency Ministry Press Service/AP/picture alliance

Pogled na program ove dvorane daje isto tako dobar dojam o trenutnom raspoloženju u društvu Rusije koje stoji negdje između potiskivanja stvarnosti i rezignacije. Nastupi podobnih muzičara su pomiješani sa zabavnim priredbama koje privlače publiku, kao što je nastup bubnjara Japana ili Stand-Up predstava za žene. No tih nastupa neće biti ne samo u zgarištu Crocus City Halla, nego niti drugdje u Rusiji: sve velike priredbe su otkazane, a ovih dana su zatvorena i kazališta, kina i čak muzeji.