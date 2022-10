Kada se u Njemačkoj rasprše snovi o kupovini kuće ili stana

U građevinskoj branši je sve više otkazivanja ugovora odnosno storniranja gradnje stanova. Prema istraživanju minhenskog instituta Ifo, gotovo 17 posto građevinskih firmi navodi da je pogođeno time. "Zbog astronomskih cijena materijala i energije, te sve većih kamata na kredite, nema više sigurnosti u oblasti stambenog planiranja i gradnje stanova ", kaže istraživač instituta Ifo Felix Leiss, sažimajući trenutnu situaciju.

Sve veći broj ljudi suočava se s propašću sna o posjedovanju nekretnine, sna o vlastita četiri zida. To primjećuju u lancu banaka Sparkasse i Bausparkasse. One inače dobijaju mnogo upita za kredite, kojima građani na samom početku financiraju gradnju stanova, koje na taj način kupuju za manju cijenu. "Potražnja je pala preko noći. Mnogi projekti u fazi planiranja se otkazuju", rekao je predsjednik Sparkasse Helmut Schleweis za Handelsblatt. S jedne strane, Schleweis to pripisuje neizvjesnosti uzrokovanoj raznim krizama. S druge strane on upućuje na rastuće kamate i sve veće troškove građevinskog materijala.

Građevinske firme opet u brizi za budućnost

S druge strane, poslovna očekivanja građevinskih firmi su pomućena padom potražnje. Ifo indikator za industriju ovog mjeseca bilježi iznimno veliki pad potražnje za gradnju kuća i stanova.

Za mnoge neostraviv san: Vlastita obiteljska kuća

Građevinske firme doduše imaju još uvijek puno posla jer su prethodno dobile veliki broj narudžbi za gradnju, tako da još uvijek imaju „rezerve“. "Ali zabrinutost za budućnost rijetko kada je bila tako velika. Očekivanja su na najnižoj razini od početka istraživanja 1991. godine", kaže Felix Leiss.

Trećina građevinskih poduzeća i dalje se žali na probleme koji se odnose na nedostatak materijala i visoke cijene. Središnje udruženje njemačke građevinske branše navodi da su cijene armiranog željeza i drveta nedavno malo pale. Ali zato su u kolovozu cijene građevinskih materijala mineralnog sastava nastavile rasti. Posebno za proizvodnju cementa je potrebno mnogo energije.

Kao rezultat napete situacije, firme planiraju daljnja poskupljenja u narednim mjesecima. Međutim, graditelji kuća i kupci nekretnina ne suočavaju se samo s povećanim troškovima izgradnje. Financiranje također postaje sve teže i skuplje.

Veća kamata

S druge strane financiranje postaje sve teže i skuplje. Kamate na kredite za gradnju nekretnina, oročene na deset godina, u utorak su iznosile gotovo 3,9 posto, pokazuju podaci Interhypa, najvećeg broker, odnosno posrednika za financiranje gradnje privatnih stanova i nekretnina u Njemačkoj.

Poboljšanja nema na vidiku. "Čak i ako su neka od očekivanih povećanja ključnih kamatnih stopa već uračunata u cijenu, kupci nekretnina moraju ipak računati sa blagim povećanjem kamatne stope", rekla je za DW Mirjam Mohr, direktorica Interhypovog Odjela za poslovanja s privatnim klijentima. U odnosu na prethodnu godinu, kada je kamata za građevinske projekte i kupoprodajne ugovore iznosila jedan posto, sada se ona gotovo učetverostručila.

Razlog tome je snažno povećanje kamata, koje je uvela Europska središnja banka (ESB). Ove je godine u dva velika koraka povećala kamate na 1,25 posto, istovremeno najavljujući nova povećanja, jer se mora boriti protiv visoke inflacije. Brzi rast cijena, zauzvrat, opženito smanjuje kupovnu moć ljudi. Ovo također raspršuje ili na neodređeno vrijeme odgađa san o posjedovanju vlastitog doma.

Pogođeni i stanari

Zato Helmut Schleweis, predsjednik Sparkasse, vidi potrebu za političkim djelovanjem. "Ne smijemo prihvatiti da jednoj mladoj porodici, s dvije prosječne plaće, bude nemoguće uzeti kredit i priuštiti sebi stan ili kuću." Schleweis se založio za smanjenje poreza na promet nekretninama i uspostavu daljnjih programa pomoći državne Kreditne banke za obnovu KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Trenutno građevinske firme još imaju naruđžbe, ali tendencija nije dobra

Posljedice ovakvih financijskih kretanja, izazvanih krizom na tržištu nekretnina, osjećaju i stanari. Studija, koju je nedavno objavio Institut njemačke privrede (IW), pokazuje da je kod ispitanika obuhvaćenih istraživanjem, u tri četvrtine općina u Njemačkoj opala sposobnost financiranja iznajmljenih stanova odnosno plaćanja stanarine. Taj se trend trenutno pojačava zbog sve većih troškova struje, vode, grijanja, komunalija itd.

"Političari bi trebali pažljivo pogledati rezultate istraživanja", upozorava autor studije i ekonomist specijaliziran za nekretnine Michael Voigtländer. "Mnogi se ljudi više neće moći preseliti iz financijskih razloga, posebno mladi zaposlenici, studenti i porodice s malom djecom. Mnogi se moraju pripremiti na to da u budućnosti više neće moći ostvariti svoj san o životu u vlastitoj kući ili prostranom stanu."

