Kad tihi kancelar pusti glas

Vikanje nije stil Olafa Scholza. Na skupu koji je prošlog vikenda organizirao tjednik Die Zeit kancelar je upitao: „Zar ne bi mogli govoriti malo tiše?" Mislio je pritom na partnere u vladi, a tema je spor oko načina grijanja u budućnosti, zbog čega su se posebno sukobili Zeleni i FDP. „Često mislim da bi to moglo i malo tiše", dodao je.

Može i tiše: To bi mogao biti moto njemačkog kancelara! Scholz više voli pregovarati u pozadini, ako je potrebno i 30 sati, nego dominirati na pozornici. On je toliko tih, da time drugima može dignuti tlak.

Kancelar često govori tako tiho da ga je teško razumjeti, unatoč zvučnicima.

Drugi Scholz

Ali, postoji i jedan drugi Scholz – viđen u petak u Falkenseeu u Brandenburgu na Europskom festivalu socijaldemokrata.

Ondje doček za njega nije bio ugodan. Mnogi iz publike su uzvikivali i optuživali ga da je „ratni huškač", vikali mu „Gubi se!" i tražili da postizanje „mira bez oružja".

A onda je Scholz objema rukama uhvatio mikrofon i kritičarima doviknuo: „Dragi vi koji se derete, ratni huškač je Putin. On je napao Ukrajinu s 200.000 vojnika! I ubio nevjerojatan broj građana, djece i starih u Ukrajini. Da budem jasan, to su ubojstva."

„Ne znam je li to bio izljev bijesa", rekao je u ponedjeljak zamjenik glasnogovornika vlade Wolfgang Büchner. I dodao da je to bio „glasan odgovor" glasnim demonstrantima. Kancelar je govorio veoma jasno i ima pravo na to, naglasio je glasnogovornik.

Zastupnički klub kancelarovog SPD-a također je putem Twittera promovirala, kako kažu, „kancelara koji govori jasno i glasno". Možda upravo zato što su takvi trenuci izuzetak.

„Svi su uvijek pomalo u pravu"

A razloga za snažnije iskazivanja vodstva - ima mnogo. Usred sporova u vladi, mnogima ne nedostaje bučni kancelar, nego kancelar koji jasno iznosi svoj stav - bilo da je u pitanju zakon o grijanju ili planiranje proračuna.

Friedrich Merz uspijeva izazvati nešto burnije kancelarove reakcije Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Ali Scholz ne izlazi iz zaklona. Naprotiv. Čak i na skupu lista Die Zeit on mirno kaže da su „svi uvijek pomalo u pravu".

I u Bundestagu je Scholz obično tihi govornik, čovjek koji se drži teksta. Više emocija ima samo kada kancelar pripremljeni govor ostavi po strani.

Okidač za to su često oporba i šef CDU-a Friedrich Merz. Prošle jeseni je vidljivo emocionalan Scholz rekao Merzu: „Dobro je što su stranke Unije sada u oporbi, kako bismo ostali konkurentni i kako više ne bismo izbjegavali rješavanje problema ove zemlje".

Bivši ministar vanjskih poslova Siegmar Gabriel (SPD) je svojevremeno za Merza rekao da uspijeva natjerati Scholza na pokazivanje osjećaja, te da je za to „potrebno mnogo".

Građani su rekli svoje

Ipak: prema najnovijem ispitivanju javnog mnijenja Deutschlandtrend, tek svaki peti građanin je zadovoljan radom vlade, a desničarski AfD se s 18 posto podrške birača izjednačio s kancelarovim SPD-om.

Šta je još potrebno da se ostvari pretjerano korištena Scholzova rečenica iz doba kada je bio političar u Hamburgu: „Tko naruči vodstvo, to će i dobiti"?

Doduše, sa Scholzovog stajališta, on vodi, ali - tiho. No činjenica je da to nema odjeka kod velike većine stanovništva. Prema spomenutoj anketi čak 84 posto Nijemaca trenutno smatra da bi Scholz trebao jasnije odrediti smjer njemačke vlade.

dr/tagesschau.de

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu