Julija Navalnaja: novo lice ruske oporbe?

Tri dana nakon smrti Alekseja Navalnog njegova supruga Julija javno je objavila da će ona preuzeti vođenje suprugove zaklade koja se posvetila borbi protiv korupcije. Ona inzistira na tome da je smrt Alekseja Navalnog bilo zapravo ubojstvo koje je isplanirao Vladimir Putin, ubojstvo iza kojeg, kako kaže, stoje konkretni počinitelji. Njihova imena ona će, kako je dodala, saznati uz pomoć osoba koje su bile bliske pokojnom Navalnom. Julija Navalnaja je potvrdila da planira provođenje vlastite istrage o okolnostima smrtnog slučaja. Ona je time, kako smatraju promatrači, zapravo najavila političku karijeru. Neki čak kažu da bi lik jedne jake žene mogao ujediniti opoziciju i u Rusiji ali i izvan Rusije.

Julija Navalnaja nije se htjela baviti politikom

Julija Abrosimova je Alekseja Navalnog upoznala 1998., tijekom odmora u Turskoj. Godine 2000. oni su se vjenčali. A godinu dana kasnije dobili su kćerku Dariju. Sin Zahar se rodio 2008. Navalnaja je diplomirala na Fakultetu za međunarodne odnose na Sveučilištu Plehanov u Moskvi. Apsolvirala je praksu u Danskoj, na jednoj poslovnoj visokoj školi. Ona ustvari nije planirala vlastitu karijeru, već je od početka podržavala karijeru svog supruga.

Bračni par Navalni sa sinom u Berlinu (2020.) Foto: Instagram @Navalny/Reuters

Već prije dvadesetak godina bračni par se učlanio u stranku Jabloko. Kako je njezin muž s vremenom postajao sve važniji političar, Navalnaja mu je pomagala oko prijevoda ili izrade poslovnih planova. "Ja sam bila nevidljiva pomagačica", rekla je ona 2014. za magazin Afisha, koji je na svojoj naslovnici, uz njezinu fotografiju, napisao: "Jači spol".

Aleksej Navalni se u medijima pojavio već i ranije. U prosincu 2011., godinu dana nakon utemeljenja njegovog antikorupcijskog projekta Rospil koji se financirao donacijama, policija ga je privela nakon jednog prosvjeda čiji su sudionici tražili slobodne izbore. Navalnaja je nakon toga, zajedno s drugim oporbenjacima, pokrenula potragu po moskovskim zatvorima za svojim mužem. I to bez uspjeha.

"First Lady" ruske oporbe

"Najdramatičniji dan", kako je jednom rekla Julia Navalnaja, dogodio se ipak u 2013. Bio je to dan kada je njezin suprug osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od pet godina – zbog navodne pronevjere. On je, prema optužnici, tijekom 2009. kao tadašnji savjetnik guvernera regije Kirov oštetio tamošnje državno drvoprerađivačko poduzeće Kirovles za (preračunato) oko 33.000 eura. Slike iz sudnice iz tog vremena pokazuju Juliju Navalnaju kako pognute glave prati suđenje. Ona je tada, kako je otkrila, bila spremna na sve moguće ishode. No, nakon što se javnost pobunila, sud je zatvorsku kaznu preinačio u uvjetnu.

Kasnije je Navalnaja rekla da se pomirila s rizicima političkog rada njezinog muža: "Ljudi vjeruju u njega, oči im svijetle, izlaze na ulicu, iako ih zastrašuju, iako im prijete zatvorom. To je divno", naglasila je ona u intervjuu za magazin Afisha.

Na političku pozornica je Julija Navalnaja zakoračila tek 2013. Radilo se o predizbornoj kampanji njezinog supruga koji se tada kandidirao za gradonačelnika Moskve. Navalni se zalagao za transparentnost u politici, pa i po pitanju njegovih prihoda, njegove imovine, ali i svega što se tiče njegove obitelji. Tako se Navalni pozicionirao kao suprotnost političarima staroga kova. On je na izborima za gradonačelnika osvojio oko 27 % glasova, i tako završio na drugom mjestu – iza pobjednika Sergeja Sobjanina. Julija Navalnaja je tako postala "First Lady" oporbenog lidera.

Novi test pred kojim se našla bilo je trovanje njezinog muža u ljeto 2020. u Omsku. Liječnik Aleksandr Polupan za DW je rekao kako se Navalnaja u toj stresnoj situaciji ponašala staloženo, demonstrirala je jaku volju, kaže da je bila samouvjerena. Polupan je mišljenja da je upravo njezina upornost značajno doprinijela tome da se Navalnog prebaci u Njemačku, odnosno da je taj slučaj dobio tako veliku medijsku i javnu pažnju. Navalnaja je naime tada poslala apel ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da dozvoli medicinski tretman njezinog supruga u Saveznoj Republici. Putin je kasnije rekao da je on osobno zamolio Državno odvjetništvo da Navalnom dozvoli izlazak iz zemlje, i to je učinio, kako je dodao, neposredno nakon što ga je to zamolila supruga oporbenog vođe.

"Simbol moralnog otpora"

Aleksej Navalni je sada mrtav čovjek, a njegova žena želi postati njegova nasljednica. "Jedna pametna, lijepa žena, žena koja zrači, žena koja, kako se pribojavam, nema više što izgubiti", tako o Juliji Navalnoj piše politolog Dmitrij Oreškin. On smatra da bi se Navalnaja mogla pokazati kao važan simbol otpora protiv "muške" tiranije u Rusiji. Dok većina muške populacije čvrsto vjeruje u priču o napadu NATO-a na Rusiju, žene za to vrijeme moraju rješavati konkretne probleme, kaže on: "Njihovi muževi su ubijeni, braća im moraju u vojsku, a sinove se šalje u smrt u Ukrajini. Misli žena u Rusiji se ne vrte oko nikakve ideologije, one samo žele da se kući vrate članovi njihovih obitelji. Imidž Navalnaje mogao bi djelovati kao ujedinjavajući faktor za opoziciju u zemlji, ali i u inozemstvu."

Andrej Kolesnikov iz organizacije Carnegie Endowment for International Peace u Washingtonu smatra pak da bi Julija Navalnaja mogla postati "moralni simbol otpora". On dodaje: "Ako ikada budemo u situaciji da se nominira demokratsku predsjedničku kandidatkinju, onda će Julija u svakom slučaju po mišljenju milijuna ljudi biti najbolja kandidatkinja."

Navalnaja nastavlja borbu svog muža

Julija Navalnaja se, po vlastitim navodima, već kao dijete zanimala za društveni i politički život, odnosno medije: "Od mog 18. rođendana sam dala svoj glas na svim izborima", naglasila je ona svojedobno za magazin Afisha. Brašni par Raisa i Mihail Gorbačov ona je smatrala obiteljskim idealom u svijetu politike, smatra ih je parom koji "skoro svake večeri nakon posla zajedno ide u šetnju". Navalnaja je bila mišljenja da je njezina veza s Aleksejem, usprkos svim rizicima, oboma davala snagu. Ona je, kako je otkrila, imala i svoje ideje koje bi se onda našle i u govorima Navalnog, on je za nju bio netko na koga se može osloniti, rekla je.

A sada je situacija drugačija, priznala je ona u video-poruci nakon smrti svog muža: "Ubojstvom Alekseja Putin je ubio polovicu mog bića, polovicu mog srca, ubio je polovicu moje duše." A ona druga polovica, koja je preostala, kazala je ona, sada je puna "bijesa, gnjeva i mržnje", dakle stvari koje će ju gurati prema naprijed, kako bi ostvarila san svog muža: izgradnju Rusije koja je "puna dostojanstva, pravde i ljubavi".