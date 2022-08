Jesu li djela Karla Maya rasistička?

Krajolici kao na filmu...

Moja Afrika

Jedna od najljepših scena filma "Out of Africa" koji pred raskošnom kulisom Kenije priča priču o danskoj barunici Tanji Blixen je let iznad Great Rift Valley. Film je Keniji 1980-ih godina podario turistički boom. Svi su, oduševljeni filmom, htjeli na safari u Keniju. To oduševljenje traje do danas.