Jeruzalem: gradnja mostova pjesmom

Avital već poznaje melodiju, ali još mora naučiti tekst. Ova 15-godišnja izraelska Židovka uvježbava pjesmu „Khallina Nimshi", u prijevodu: „Daj da krenemo". No ona ne razumije arapski tekst.

Za Jasmin su te riječi poznate, jer je arapski njezin materinski jezik. Obje djevojčice pjevaju zajedno s još 13 učenica i učenika u zboru Jerusalem Youth Chorus. Jednom tjedno sastaju se u učionici jedne škole u Zapadnom Jeruzalemu. Među njima ima židova, kršćana, muslimana. Dio njih govori hebrejski, a dio arapski.

Zato su s njima uvijek prevoditelji. „Oni nam objašnjavaju o čemu se u pjesmi radi. Dakle, mi možemo osjetiti emocije, ali izgovor već predstavlja izazov", kaže Avital.

Avital uči tekst na arapskom jeziku

Jeruzalem: grad pun nepovjerenja

Ovdje nije samo po sebi razumljivo da Izraelka Avital i Palestinka Jasmin redovito zajedno idu na probe i da se njihov repertoar sastoji od hebrejskih, arapskih i engleskih pjesama. Jer u gradu koji je svet i za židove i za kršćane i za muslimane među njima vlada veliko nepovjerenje, a sukobi su svakodnevica.

Većina stanovnika Zapadnog Jeruzalema su židovski Izraelci, a stanovnici anektiranog Istočnog Jeruzalema su Palestinci koji imaju poseban status. Oni su tzv. „stalni stanovnici" grada i mogu se slobodno kretati po Izraelu, za razliku od primjerice Palestinaca iz Zapadnog Jordana.

U Jeruzalemu skoro uopće nema prijateljskih kontakata između Izraelaca i Palestinaca, oni žive u različitim gradskim četvrtima i idu u odvojene škole. Upravo to želi se promijeniti ovim zborom.

„Zbor je nešto potpuno drugo nego naša svakodnevica u Jeruzalemu", kaže Jasmin i pojašnjava: „Ovdje mogu upoznati nove ljude i novi način razmišljanja. Zato sam tu. Željela sam susresti ljude koji žive u istom gradu kao i ja." Iz istog razloga je i Avital u ovom zboru. To je dobra mogućnost za uspostavu kontakta s različitim kulturama, kaže ona i ističe: „Vjerujem da je upravo to ono što treba naša zemlja."

Voditelji zbora zato strogo paze da je polovica članova iz Istočnog, a druga polovica iz Zapadnog Jeruzalema. I pjesme se biraju prema kvotama, kaže dirigent Hani Kreitem: „Pjevamo isti broj hebrejskih i arapskih pjesama kako bi se svatko dobro osjećao i istodobno morao pjevati na drugom jeziku."

Jasmin: „Vjerujem da je upravo to ono što treba naša zemlja"

Zbor otvara jedan novi svijet

Tko želi pjevati u ovom zboru mora najprije proći audiciju, ali na njoj ne treba samo pokazati dobar glas nego i otvorenost i želju za diskutiranjem. Svaka proba traje četiri sata, od čega je sat i pol rezervirano za diskusiju. Svi moraju sudjelovati. Tako mladi trebaju naučiti saslušati druge i shvatiti koliko različit može biti svakodnevni život, ovisno o tome iz kojeg dijela grada dolazite. Prevoditelji i voditelji prate rasprave.

„Mi govorimo slobodno i otvoreno", kaže Jasmin i ističe: „Brzo sam stvorila povjerenje prema drugima, rado slušam što imaju za reći. I imam osjećaj da se oni stvarno zanimaju za mene. Čini mi se kao da se u mom životu otvara jedan posve novi svijet."

I Avital se brzo naviknula na diskusije. Ona je tamo prije svega naučila neke posve praktične stvari: „Malo mi je neugodno, ali uvijek sam mislila da su svi Arapi muslimani. Ovdje sam naučila da su dio njih kršćani i da imaju potpuno druge blagdane nego mi."

Hani Kreitem vodi ovaj zbor već četiri godine

„Ovdje imamo naš vlastiti svijet"

Ovaj zbor postoji već 10 godina i financira se isključivo dobrovoljnim prilozima. Američki zborski glazbenik Micah Hendler, koji ga je osnovao, nije ponosan samo na nastupe u SAD-u i Japanu. Također mu je posebno važno da se probe redovito održavaju, pa i u politički krajnje konfliktnim vremenima.

Prošlih tjedana je Jeruzalem uvijek iznova bio tema u medijima zbog napada noževima i sukoba na Brdu hrama. No pjevači i pjevačice u zboru ne dopuštaju da to utječe na njih. Amal kaže: „Čak i ako se uvijek iznova dogode atentati, kakve to ima veze s nama?" A i Jasmin se slaže s njom: „Zbor je nešto posve drugo! On je odvojen od svega što se tamo vani događa, mi ovdje imamo naš vlastiti svijet."

Proba se nastavlja odgovarajućom pjesmom: „A Million Dreams". U njoj se na engleskom pjeva o tome kako se može stvoriti nova realnost ako se samo dovoljno čvrsto vjeruje u svoje snove. Jedno za drugim uključuju se pjevačice i pjevači, najprije sopran, potom alt i na kraju tenori. A onda od mnogo različitih glasova nastaje harmonična cjelina.

