Vance: od Trumpovog kritičara do potpredsjedničkog kandidata

Donald Trump je kod proglašavanja svog potpredsjedničkog kandidata pomalo postupao kao u svom nekadašnjem šou „Pripravnik" („The Apprentice"): najprije je imenovao one koji ne dolaze u obzir. I dok su se delegati na kongresu Republikanske stranke u Milwaukeeu bavili službenim proglašavanjem Trumpa svojim predsjedničkim kandidatom, polako su stizale prve vijesti. Senator Marco Rubio – ispada. Guverner Doug Burgum – ispada. Oni su se tjednima spominjali kao kandidati za republikanskog potpredsjednika SAD-a, isto kao i onaj koji je na kraju izabran: J.D. Vance.

Autsajder

Za razliku od Mikea Pencea, Trumpovog potpredsjednika za vrijeme njegovog prvog predsjedničkog mandata, Vance do sada nije imao posebno dugu političku karijeru. On je u Washingtonu novak. Kao senator u Kongresu tek od 2023. zastupa svoju rodnu saveznu državu Ohio. Proteklih godinu i pol se isticao kao pristaša desnog krila republikanaca.

Trump, koji je također kao politički autsajder postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, izabrao je dakle za svog potpredsjednika upravo Vancea koji mu je barem po tome sličan. No on sličnosti s Trumpom pokazuje i kod oštre retorike.

To je bilo vidljivo i kada je ovaj 39-godišnjak samo nekoliko sati nakon atentata na Trumpa za taj napad okrivio američkog predsjednika Joea Bidena. Bilo je za očekivati da će se politizirati napad u kojem je ubijen jedan i ranjeno dvoje Trumpovih pristaša, a i sam Trump zadobio ozljede na uhu. No Vanceova objava na platformi X je došla izuzetno brzo.

Donald Trump i J.D. Vance na republikanskom kongresu u Milwaukeeu (15.7.2024.) Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Autor

Za razliku od Trumpa, James David Vance potječe iz radničke obitelji. Odrastao je u Ohiou u nestabilnim obiteljskim prilikama i veći dio svog djetinjstva proveo kod bake i djeda. Nakon završetka škole otišao je u vojsku i služio u Iraku.

Vance, koji je uvijek iznova isticao važnost obrazovanja, nakon služenja vojske je upisao i završio studij prava na elitnom sveučilištu Yale. Ondje je upoznao i svoju suprugu Ushu Chilukuri Vance, kćer indijskih doseljenika, s kojom ima troje djece.

Kasnije je radio u financijskom sektoru i u to vrijeme sve više počeo razmišljati o svojim korijenima i izazovima s kojima se suočava bjelačka radnička klasa iz koje i sam potječe.

Ta razmišljanja je unio u svoje memoare „Hillbilly-Elegie" s kojima je 2016. postigao veliki uspjeh. Ovaj bestseler, po kojem je također snimljen i film, priča o društvenom sloju koji je u to doba omogućio Trumpovu pobjedu na izborima. S tom knjigom Vance nije dobio samo društveno priznanje, nego i mogućnost da u javnost iznese svoje političke želje.

Promjenjiv

Prije nekoliko godina Vance nije imao dobro mišljenje o Trumpu. Govorio je da nikada neće biti njegov pristaša i nazivao ga „idiotom". Navodno je u jednoj privatnoj poruci Trumpa usporedio s Adolfom Hitlerom. A u svom komentaru u listu New York Times je napisao: „Gospodin Trump nije podoban za najvišu dužnost u našoj zemlji."

J.D. Vance je u politiku ušao tek 2021. godine Foto: Marco Bello/REUTERS

Vance se politikom intenzivnije počeo baviti tek 2021. i godinu dana kasnije se kandidirao za senatora.

Tijekom stranačkih predizbora za senatorsku kandidaturu Vance je prestao kritizirati Trumpa, pa je dobio njegovu podršku i tako na kraju pobijedio svoje unutarstranačke konkurente. Svoj izbor za senatora Vance ne zahvaljuje samo svojim političkim porukama, nego i krajnje darežljivim donatorima. Među njima je bio i Peter Thiel, osnivač tvrtke za internetske novčane transakcije Paypal. On je za Vanceovu predizbornu kampanju dao milijune dolara.

Tvrdolinijaš

I u Njemačkoj i u Europi može se s napetošću pratiti uspon Trumpova potpredsjedničkog kandidata. On zastupa konzervativni izolacionizam koji prevladava kod republikanaca. Tome je pridonijela Trumpova politika „Amerika na prvom mjestu", koja predstavlja protutežu intervencionističkoj vanjskoj politici Ronalda Reagana ili Georgea W. Busha.

Vance se vrlo odlučno izjasnio protiv američke milijardske pomoći Ukrajini koju je napala Rusija. Samo nekoliko dana nakon početka rata u Ukrajini Vance je desničaru Steveu Bannonu rekao: „U stvari mi je svejedno što se događa u Ukrajini." Dvije godine kasnije je napisao: „Bidenova vlada nema održiv plan na koji način bi Ukrajinci mogli dobiti ovaj rat. Što prije se Amerikanci suoče s tom istinom, to ćemo prije moći ukloniti ovaj kaos i posredovati u sklapanju mira."

Osim toga, on od Europljana očekuje da oni učine više za Ukrajinu. Istovremeno je dao jasnu podršku Izraelu u borbi protiv islamističkog Hamasa.

J.D. Vance je uz Trumpovu podršku izabran u Senat Foto: Mike Segar/REUTERS

Što se tiče unutarnje politike, Vance se izjasnio protiv unošenja prava na pobačaj u zakone, kao i protiv slobodnog pristupa sredstvima za kontracepciju. I kod drugih društvenih tema orijentira se prema desnom krilu Republikanske stranke. On tako zahtijeva dopuštanje doseljavanja samo onima od kojih će SAD imati koristi i podržava završavanje Trumpovog zida na granici.

Osim toga, jednom prilikom je rekao: „Skeptičan sam prema predodžbi da samo ljudi uzrokuju klimatske promjene."

Potpredsjednički kandidat

Već u objavi da će Vance biti njegov potpredsjednik ako pobjedi na izborima Trump je jasno dao do znanja koje zadaće predviđa za mladog senatora. On je tako napisao da se Vance u predizbornoj kampanji, među ostalim, treba koncentrirati na radnike i poljoprivrednike u važnim saveznim državama Pennsylvaniji, Michiganu, Wisconsinu, Ohiou i Minnesoti. To su tzv. „swing države" u kojima je ishod predsjedničkih izbora tradicionalno neizvjestan, pa ih se smatra odlučujućima. Dakle, Trump očekuje da će Vance privući biračice i birače iz bjelačkog radničkog sloja.

Proteklih mjeseci se puno špekuliralo o mogućem Trumpovom potpredsjedničkom kandidatu. Analitičari su računali s time da će zbog privlačenja određenih skupina birača izabrati jednu ženu ili jednog crnca. No već proteklih tjedana je polako bivalo jasno da to neće biti slučaj.

Vance je na stranačkom kongresu u Milwaukeeu bio u središtu pozornosti – barem tako dugo dok se ondje s povezom na uhu nije pojavio Trump, koji je potom i službeno proglašen republikanskim predsjedničkim kandidatom.

Vance do sada nije otkrio za što će se zalagati u predizbornoj kampanji. Njegov govor na stranačkom kongresu se, prema srednjoeuropskom vremenu, očekuje u noći sa srijede na četvrtak.

Julia Naue/Luzia Geier (dpa)