Izvještaj o upadu u Kapitol: "Vrhunac pokušaja državnog udara"

Javno saslušanje još jednom se na kraju vraća na događaje od 6. siječnja 2021. Caroline Edwards je bila jedna od prvih policajki, koje su izgrednici ozlijedili tijekom juriša na Kapitol. "Ono što sam vidjela bilo je bojno polje. Nisam mogla vjerovati da policajci leže po zemlji. Okliznula sam se na ljudsku krv. Pridržavala sam ljude dok su padali. Bio je to pokolj, bio je kaos", rekla je ona. "Ja sam završila policijsku obuku, ali nisam prekaljena u borbi. Tog dana je zapravo bila višesatna borba prsa u prsa."

"Nasilje nije bilo slučajno"



Istražni odbor želi pokazati da je upad u Kapitol bio planiran, a nikako slučajnost. Intriga, u čijem je središtu bio bivši predsjednik Donald Trump.

Radikalne grupe i pristaše slijedili su njegov poziv, kaže predsjedavajući Odbora Bennie Thompson: „6. siječnja je bio vrhunac pokušaja državnog udara. Besramni pokušaj da se zbaci vlada, kako je to kasnije nazvao jedan izgrednik. Nasilje nije bilo slučajno. Bio je to Trumpov posljednji očajnički pokušaj da zaustavi prijenos vlasti."

Priča o krađi izbora



Ali Sjedinjene Države su zemlja u kojoj više ništa nije jasno i očigledno. Nacija u kojoj se ljudi više ne mogu složiti oko toga što je istina, a što laž.



I tako Odbor počinje svoje javno zasjedanje s očiglednim: Naime, da izbor Joea Bidena za predsjednika 2020. nije bio namješten. A kao dokaz zabilježena je izjava Trumpovog ministra pravosuđa Williama Barra: „Imao sam tri razgovora s predsjednikom kojih se sjećam. I u tom kontekstu sam jasno stavio do znanja da se ne slažem s njegovom idejom, što tvrdi da su izbori pokradeni. Rekao sam predsjedniku da je to 'glupost'."

Bijes desničarskih militantnih skupina

Osim toga, video snimka nasilnog napada na zgradu parlamenta u Washingtonu D.C. pokazivana je više puta. Istražni odbor je uvjeren da su militantne skupine kao što su „Oath Keeper" (Čuvari zakletve) i „Proud Boys" (Ponosni momci) planirali upad u zgradu.



Brizantni Trumpov citat

Zastupnica Liz Cheney navodi citate iz jednog od 1.000 intervjua sa svjedocima. Dok je gledao slike u Bijeloj kući, nakon toga, tada već bivšem predsjedniku nasilje nije predstavljalo nikakav problem.

Ona kaže: „I znajući da su demonstranti povikali da se objesi potpredsjednika Mikea Pencea, predsjednik je odgovorio: 'Možda naše pristaše ispravno misle'. Mike Pence to 'zaslužuje'."

Komisija povlači vezu između Trumpa, članova republikanaca i nasilnih skupina. Predsjednik je prekršio svoju prisegu da će braniti Ustav od stranih i domaćih neprijatelja.

Republikanci sumnjaju u legitimnost



Većina republikanaca to ne želi i ne podržava. Ali, vođa manjine Kevin McCarthy govorio je prije saslušanja o "Pelosijinom istražnom odboru". Naime, istraga je pokrenuta isključivo na poticaj predsjednice Predstavničkog doma Nancy Pelosi.



„Odbor, koji istražuje događaje od 6. siječnja je drugačiji od bilo kojeg drugog odbora u povijesti SAD-a. To je najpolitičkije i najmanje legitimno tijelo", rekao je McCarthy. „Koristio je sudske pozive da napadne republikance, prekršio je principe zakonskog procesa i ograničio slobodu pojedinaca da se politički izraze."

McCarthy je izbjegao pitanje, smatra li da je Joe Biden legitimni predsjednik Sjedinjenih Država. On se nada da će sam postati glasnogovornik Predstavničkog doma poslije izbora za Kongres na jesen - a to je moguće samo uz podršku bivšeg predsjednika Trumpa.



A on je na vlastitoj platformi napisao da 6. siječnja nije bio samo protest, već „najveći pokret u povijesti zemlje" da se Amerika ponovo učini velikom, istaknuo je Trump.



Hoće li biti podignuta optužnica?

Postavlja se pitanje bi li na kraju javne prezentacije američko Ministarstvo pravosuđa moglo biti prinuđeno pokrenuti istrage ili podnijeti optužnicu protiv Trumpa na osnovi posrednih dokaza i svjedočenja.



Republikanka Liz Cheney barem prepoznaje namjeru: "Predsjednik Donald Trump je ujutro 6. siječnja namjeravao ostati predsjednik Sjedinjenih Država. Usprkos legitimnom rezultatu predsjedničkih izbora i suprotno svojoj ustavnoj dužnosti, da se odrekne vlasti."



Obraćajući se kolegama iz Republikanske stranke rekla je da će jednog dana Donald Trump nestati. „Ali vaša sramota će ostati."

ss/tagesschau