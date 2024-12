Izrael: Netanyahuov rat na osam fronti

Benjamin Netanyahu je premijer u ratu. Kada on posebno želi naglasiti koliko je velika prijetnja kojoj je Izrael trenutačno izložen, onda on govori o „ratu na sedam fronti“. O ratu koji vodi on, šef izraelske vlade. I dodaje da je on jedini koji može zaštititi svoju zemlju.

Umjesto sedam fronti, promatrači u međuvremenu sve češće govore i novoj, osmoj fronti. Premijer Izraela se naime bori protiv jedne od najvažnijih institucija u zemlju – protiv pravosuđa. Radi se o sudskom postupku u okviru kojeg se Netanyahua tereti za korupciju i zloporabu službenog položaja u više slučajeva.

Osim toga radi se i o istrazi koju vodi izraelska tajna služba Shin Bet, koja u neposrednom okruženju premijera Netanyahua traži moguće dokaze za odavanje državnih tajni. Kako se sumnja, neki suradnici su distribuirali strogo povjerljive informacije kako bi utjecali na javno mnijenje. Možda su to činili čak i uz znanje samog premijera, nagađa se.

Protiv premijera istragu vodi i Shin Bet Foto: Manfred Siebinger/imago images

Netanyahu je na Facebooku objavio jednu video-poruku koncem studenog, kojom se oštrim riječima brani od tih prigovora: “Ovaj lov na vještice ne cilja na mene kao premijera”, rekao je on. I dodao: "On cilja na vas, protiv naroda koji me je birao, i mog liderstva, kako bih pobijedio naše neprijatelje."

Promatrači: rat protiv demokracije

Netanyahuov rat protiv izraelskih institucija kritični promatrači poput Matana Hodorova smatraju de facto ratom protiv Izraela kao demokratske države: „Ja stvarno mislim da je to osma fronta“, rekao je Hodorov na TV-postaji Channel 13. „Kada se usred rata čelnici sigurnosnog aparata i pravni savjetnici, koji bi zapravo trebali braniti zemlju pred međunarodnim sudovima, moraju pozabaviti i premijerom, koji istovremeno pokušava da ih smijeni s njihovih dužnosti, odnosno koji poput kakvog autokratskog vladara pokušava zavladati institucijama koje bi ga ga ustvari trebale kontrolirati, to je onda osma fronta protiv izraelske demokracije."

Netanyahu je prvi izraelski premijer protiv kojeg je već tijekom mandata podignuta optužnica. On je zapravo ovaj tjedan trebao svjedočiti pred sudom. Tri ročišta tjedno, svako ročište po više od šest sati. No, sudski termini su ponovno odgođeni na nekoliko dana. U Izraelu se mnogi pitaju: može li premijer, s obzirom na taj sudski postupak, uopće obnašati svoju dužnost?

Ministar kritizira izraelsko pravosuđe

Sve to je za premijerove bliske suradnike dovoljno dobar razlog da pod znak pitanja stave izraelsko pravosuđe. „Ja se ne brinem oko moguće nesposobnosti za obnašanje dužnosti“, rekao je ministar komunikacije Shlomo Karhi. On smatra da to ionako nije realistično. „Ne postoji demokratska zemlja u kojoj bi neki državni službenik proglasio premijera nesposobnim za obnašanje dužnosti samo zato što mu se ne sviđa kako on radi svoj posao. To nije demokracija. Pa nismo došli na rub pravosudnog puča”, rekao je ministar. Karhi smatra da sud nema ovlasti po tom pitanju. Jedini koji imaju ovlasti da maknu premijera s njegove dužnosti su ili parlamentarni zastupnici ili narod na biralištima, naglasio je ministar komunikacija.

Već i prije 7. listopada su Netanyahu i njegovi ekstremno desni, odnosno ultra religiozni koalicijski partneri pokušali povećati utjecaj vlade na pravosuđe – primjerice imenovanjem sutkinja i sudaca. Mnogi građani to smatraju opasnošću za vladavinu prava. Tjednima su stotine tisuća ljudi prosvjedovali na ulicama zbog planirane reforme pravosuđa.

Kakvu ulogu igra tajna služba?

Rat u palestinskim maslinicima To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Netanyahu u međuvremenu kritizira i druge institucije poput domaće tajne službe Shin Bet. I to zato što ona vodi istragu protiv premijera. „Za Netanyahua je domaća tajna služba prava opasnost“, kaže bivši šef Shin Beta, Ami Ayalon. „To je jedina organizacija koju se mora uništiti ako premijer doista želi etablirati autoritarni sustav i uništiti demokraciju.“ Shin Bet je naime jedina organizacija koja po definiciji svoje nadležnosti ima zadaću da brani demokraciju i njezine institucije, pojasnio je Ayalon. „To znači da bi mu svaki sigurnosni dužnosnik rekao da je on tu kako bi služio kraljevstvu, a ne kralju."

Netanyahu kaže da zemlja mora biti jedinstvena: „Građani Izraela, mi se borimo na sedam fronti i mi se borimo i na ovoj fronti.“ I dodaje: „Na kraju će pobijediti istina. Ne popuštajte teroru, ne gubite nadu.“ Netanyahu se očito u ovom trenutku ne mora bojati velikih, masovnih protesta protiv njega i njegove vlade. Za to mnogim Izraelcima nakon 14 mjeseci rata jednostavno nedostaje snage.