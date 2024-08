Izbori u Tiringiji i Saskoj - trijumf desnice?

Posljednja istraživanja javnog mijenja javnog servisa ZDF uoči nedjeljnih (1. rujna) izbora u saveznim pokrajinama Saska i Tiringija pokazuju gotovo nepromijenjenu sliku posljednjih tjedana: u Saskoj vodi Kršćansko-demokratska unija (CDU) aktualnog saskog demokršćanskog premijera Michaela Kretschmera iza kojeg slijedi desničarska Alternativa za Njemačku (AfD). Stranke koje trenutno s CDU-om tvore koalicijsku vladu u ovoj saveznoj pokrajini, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) i Zeleni podržava po šest posto birača.

Napeto u obje pokrajine

Novoosnovana stranka Savez Sahra Wagenknecht (BSW), istoimene bivše čelnice stranke Ljevica, može računati s podrškom od oko 12 posto. Sama stranka Ljevica, nasljednica režimske DDR-ove partije, nekad jedna od najjačih snaga na istoku zemlje, ovoga puta sa četiri posto ne bi prešla izborni prag. Ako se nakon izbora zadrže ove vrijednosti, na vlasti bi u Saskoj mogla ostati sadašnja koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih (zbog stranačkih boja nazvana i Kenija koalicija, po bojama zastave ove zemlje).

U Tiringiji je situacija nešto drugačija. Ovdje vodi AfD ispred CDU-a. I to uvjerljivo s 29 posto ispred CDU-a s 23. BSW se s 18 posto nalazi na trećem mjestu. Stranka Ljevica u ovoj saveznoj pokrajini sa 14 posto stoji nešto bolje, ali i to zahvaljujući dosadašnjem premijeru i kandidatu te stranke Bodi Ramelowu. SPD može računati s podrškom oko 6 posto birača. Stranka Zeleni prema sadašnjim rezultatima sa četiri posto ne bi ušla u parlament. Prema ovim podacima bi bila moguća koalicija Ljevice, BSW-a i SPD-a. Teoretski i koalicije AfD-a i CDU-a kao i AfD-a i BSW-a. No i CDU i BSW su više-manje isključili suradnju s AfD-om kojeg u ovoj saveznoj pokrajini Ured za zaštitu ustavnog poretka vodi kao organizaciju koja djeluje protiv ustavnog poretka SR Njemačke.

Je li Merz (lijevo) pomogao svom CDU-u antimigracijskom retorikom? Foto: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Nema promjena nakon Solingena

Ispitivanje ZDF-a od četvrtka, ali i privatne postaje RTL dan kasnije, pokazuju jedan trend: suprotno očekivanjima raspoloženje birača nije se bitno promijenilo nakon napada u Solingenu prošlog petka kada je ubijeno troje a ozlijeđeno desetero posjetitelja jednog gradskog festivala i za što je osumnjičen jedan sirijski izbjeglica.

No stručnjaci ukazuju na to da su ispitivanja javnog mnijenja, posebice u ovom razdoblju opće promjene političkog krajobraza, nezahvalna radnja. „Ishod izbora u Tiringiji i Saskoj je teško predvidiv. Mi se suočavamo s mnogim nesigurnostima i dvoumljenjima kod birača", rekao je direktor demoskopskog instituta Forsa Manfred Güllner na jednoj tribini krajem tjedna.

On je ukazao i na to da su premijeri u obje pokrajine, i Kretschmer i Ramelow, izuzetno popularni i kod pristaša drugih stranaka. No na kraju se ipak mnogi odlučuju za stranku a ne za kandidata. „Mislim da ćemo morati pričekati ishod u nedjelju navečer ili čak konačne rezultate prije nego što ćemo uopće moći raspravljati o budućim koalicijama", zaključio je Güllner.

Sahra Wagenknecht uopće ne kandidira u Tiringiji ali je na svakom plakatu Foto: -/dts-Agentur/picture alliance

Migracije u prvom planu

Politolog Hans Vorländer sa sveučilišta u Dresdenu smatra da bi napad u Solingenu i prije svega rasprava i preokret koji se dogodio proteklog tjedna u njemačkoj politici itekako mogao utjecati na izbore u nedjelju. On smatra da bi od inicijative koju je preuzeo vođa oporbe u Bundestagu i predsjednik CDU-a Friedrich Merz, koji je kancelara Olafa Scholza (SPD) pritisnuo uz zid svojim zahtjevima za drastične promjene u odnosu Njemačke prema migraciji, mogli profitirati njegovi demokršćani.

Tim više što je Scholz brzo reagirao i pristao na neke zahtjeve demokršćana poput drastičnog smanjenja socijalne pomoći za izbjeglice koje stignu u Njemačku preko neke druge članice EU-a i time ignoriraju tzv. Dublinski sporazum. Posebice se premijer Saske Kretschmer do sada isticao po kritici izbjegličke politike svoje vlastite stranke ali još više i po kritici vojne pomoći Ukrajini, što je tema koja je na istoku zemlje važna gotovo kao i pitanje ilegalnog useljavanja. Protiv pomoći Ukrajini su i AfD i BSW.

Izbor u Saskoj i Tiringiji se naravno pomno prate i u Berlinu. Socijaldemokratsko-zeleno-liberalna vlada bi se mogla naći pod dodatnim pritiskom u slučaju da SPD ili Zeleni ne prijeđu izborni prag u jednoj od dvije savezne pokrajine.