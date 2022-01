Italija: stroge mjere i sve veći otpor

Vlada u Rimu je pod sve većim pritiskom zbog svojih mjera za borbu protiv pandemije koronavirusa. Od početka ove godine Italija je uvela opću obvezu cijepljenja za sve građane starije od 50 godina. Također je praktički uvela i lockdown za sve one koji nisu cijepljeni, a od 10. siječnja je još pooštrila mjere.

Prema važećem zakonu, necijepljene osobe svih uzrasta ne smiju koristiti javni prijevoz do 15. lipnja, a necijepljeni stariji od 50 godina ne smiju odlaziti na posao. Covid-potvrda je sada nužna u hotelima, kongresnim centrima, restoranima, na skijalištima.

Od 1. veljače status cijepljene osobe važit će samo šest mjeseci - a da bi se produžilo važenje, bit će potrebno booster-cjepivo. Ova mjera će se vjerojatno odnositi i na ulazak u Italiju.

Amnesty International: diskriminacija necijepljenih

Organizacija za ljudska prava Amnesty International (AI) pozvala je vladajuću koaliciju premijera Maria Draghija da okonča „nerazmjernu diskriminaciju necijepljenih".

U javnom prijevozu se redovito kontroliraju covid-potvrde

AI je priopćio da je obveza cijepljenja možda opravdana, ali da mora biti bude vremenski ograničena i „razmjerna" legitimnom cilju zaštite javnog zdravlja.

„Vlada mora nastaviti jamčiti da cijelo stanovništvo može uživati svoja temeljna prava, kao što je pravo na obrazovanje, rad i medicinski tretman, imajući posebno obzira prema pacijentima kojima je potrebna hitna operacija, a koji nisu oboljeli od covida", navodi se u priopćenju.

Prema Amnestyju, necijepljene osobe također trebaju imati pravo da „bez diskriminacije" rade, pohađaju škole i sudjeluju u društvenom životu, na primjer kroz alternativne mjere kao što su nošenje maski i testiranje na koronavirus.

Napetosti na više razina vlasti

U međuvremenu sve više regija u Italiji poziva na prilagođavanje tzv. korona-semafora o kojem ovisi uvođenje mjera, jer s obzirom na vrlo zaraznu varijantu omikron nekoliko regija prijeti svrstavanje u „narančastu zonu" s dodatnim ograničenjima.

Znanstveno-tehničko savjetodavno vijeće vlade odbacilo je zahtjev virologa i predstavnika regija da se odustane od svakodnevnog objavljivanja broja novozaraženih, od kojih je sve više onih bez ozbiljnih simptoma.

Prosvjedi se održavaju širom Italije (Rim, 15.01.2022.)

U Vladi postoje napetosti između ministra zdravstva Roberta Speranzea iz male ljevičarske stranke koji je, zajedno s premijerom Draghijem, do sada odbijao popuštanje mjera i ministra gospodarstva Giancarla Giorgettija iz desničarske nacionalne Lege koji zahtijeva smanjenje ograničenja jer bi u suprotnom bio ugrožen gospodarski oporavak.

Ponovo se više demonstrira

Čini se također da se ponovo povećava broj prosvjednika koji svake subote demonstriraju u desecima talijanskih gradova protiv ponovnog pooštrenja mjera.

Na skupu koji je prošlog vikenda održan u Milanu govorio je Luc Montagnier, 89-godišnji francuski dobitnik Nobelove nagrade za medicinu (za otkriće virusa side) i skeptik u vezi sa cjepivom. Pred publikom koja mu je klicala on je rekao da cijepljenje ne štiti od zaraze koronavirusom, nego čak potiče zarazu drugim virusima.

Andrea Crisanti

Poznati talijanski mikrobiolog Andrea Crisanti upozorio je vladu u Rimu na probleme u vezi s planiranom masovnom vakcinacijom četvrtom ili čak petom dozom. Kao prvo, smatra on, to bi preopteretilo zdravstveni sustav i drugo, postoji opasnost od trajnog utjecaja na složeni imunosni sustav cijepljene osobe. On zastupa mišljenje da cjepiva protiv korone nisu opravdala očekivanja.

Gradonačelnik Messine štrajka glađu

Gradonačelnik Messine na otoku Siciliji stupio je u utorak u štrajk glađu iz prosvjeda protiv vladinih mjera za suzbijanje koronavirusa. On je u ponedjeljak podnio ostavku na dužnost gradonačelnika koja vrijedi od veljače.

Cateno De Luca (49) je prošlog vikenda postavio šator u luci Messine, grada koji ima oko 250.000 stanovnika, u kojem od tada spava. Njegova namjera je da simbolično „blokira” Mesinski tjesnac između Sicilije i talijanskog kopna.

De Luca prosvjeduje protiv pravila koje određuje da samo cijepljeni ili oni koji su preboljeli koronu mogu doći na Siciliju ili otići s nje trajektom ili zrakoplovom. Političar tvrdi da država drži Siciliju u „zarobljeništvu".

John Malkovich izbačen iz luksuznog hotela

Američkom glumcu Johnu Malkovichu bio je zabranjen ulazak u luksuzni hotel u Veneciji jer nije imao covid-potvrdu, prenijeli su u srijedu talijanski mediji.

Johnu Malkovichu je uskraćen boravak u hotelu jer nema covid-potvrdu

Lokalni list je javio da je holivudska zvijezda bila u Veneciji na dva dana snimanja za američku televizijsku seriju „Ripley" i da mu je tom prilikom onemogućen ulazak u luksuzni apartman koji je za njega bio rezerviran u hotelu Danieli koji gleda na Canal Grande. Umjesto toga, bio je smješten u privatnom smještaju gdje covid-potvrda nije potrebna, navodi list.

Statistički podaci

U Italiji s oko 60 milijuna stanovnika gotovo 80 posto njih je potpuno cijepljeno.

Ovih dana se registrira oko 150 tisuća zaraza dnevno i oko 250 smrtnih slučajeva. Prema navodima vlasti, varijanta omikron utvrđena je kao uzrok u 81 posto potvrđenih novih zaraza.

Omikron je sve dominantniji u svijetu i stručnjaci se slažu da se širi neusporedivo brže od prethodnih varijanti, ali u mnogo manjoj mjeri zahtijeva hospitalizaciju zaraženih i rijetko dovodi do težeg oboljenja i smrti.

U Italiji koja ima najstariju populaciju u Europi, s oko 23 posto stanovnika starijih od 65 godina, od početka pandemije registrirano je više od 141.000 smrtnih slučajeva povezanih s koronom. Italija je po smrtnosti od covida ili s njim druga u Europi, poslije Velike Britanije, i deveta u svijetu.

Priredila: Dijana Roščić

