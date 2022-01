Istočna konkurencija za Boeing i Airbus

Nose nazive poput MC-21 i C919 i cilj im je izazvati Airbus i Boeing, kompanije koje već desetljećima vladaju svjetskim tržištem zrakoplova. Kod oba modela se radi o dvomotornim uskotrupnim zrakoplovima: MC 21 dolazi iz Rusije, C919 iz Kine. Oba modela kasne godinama u svom razvoju i za sada još nisu kod odgovornih u Boeingu i Airbusu izazvali pretjerane brige.

No nakon mnogo odgođenih termina puštanja u promet, oba zrakoplova su spremna za komercijalnu upotrebu, ruski model još ove, kineski, zbog pandemijskih uvjeta u testnoj bazi u Xi`anu vjerojatno tek sljedeće godine.

Radi li se o prekretnici?

Prostraniji od konkurencije MC-21

No jedno je sigurno: Boeing i Airbus se moraju pripremiti na konkurenciju u najisplativijem segmentu tržišta. Pritom su novi zrakoplovi, barem kada se govori o modelu MC-21, u mnogim segmentima čak i nadmoćniji konkurenciji sa zapada. Što i ne čudi jer recimo glavni takmac ruskom modelu, Boeingov 737, je s brojnim modifikacijama tijekom vremena, na tržištu još od 1967. Airbusov A320 od 1987.

Rusija je u još nečemu veći konkurent od Kine: ovdje civilna zrakoplovna industrija postoji još od sovjetske ere.

Iako je proizvodnja od raspada Sovjetskog Saveza pala na 14 zrakoplova godišnje (toliko Airbus proizvede za nekoliko dana), tradicija je tu.

No isto tako treba reći da zrakoplovne kompanije poput Tupoljeva ili Iljušina već preko 30 godine nisu razvile niti jedan novi zrakoplov. Put do uporabne dozvole modela Irkut MC-21-300 krajem 2021. bio je dug i trnovit. Testni let je obavljen još 2017. od tada su četiri prototipa uspješno obavila testne letove.

Bolja ekonomičnost

Standardna inačica MC-21 sa 163 mjesta po pitanju kapaciteta i dometa može konkurirati zapadnim zrakoplovima. “Na papiru MC-21 ima bolje odlike od

konkurentskog Airbusa A320neo”, kaže Nico Buchholz, pri Lufthansi zadužen za nabavku zrakoplova.

Po pitanju ekonomičnosti MC-21 bi mogao biti stvarna konkurencija. No pitanje je hoće li ruski zrakoplov iste visoke standarde ispunjavati i kad je u pitanju sigurnost, snaga i učinkovitost. To će se vidjeti najkasnije na ljeto kada bi ovaj model trebao ući u redovni promet kod Rosije, kćeri-kompanije državnog Aeroflota.

I po pitanju udobnosti, tradicionalno slabe točke sovjetskih i ruskih zrakoplova, bi MC-21 trebao pružati nešto drugo.

Na zrakoplovnom salonu u Dubaju gosti su se mogli uvjeriti u to da je ruski zrakoplov 11 cm širi od A320, a promjer kabine je 27 cm veći nego kod Boeinga 737. To nije dovoljno za smještanje još jednog sjedala pored postojećih šest po redu ali ipak omogućava više mjesta između sjedala i na prolazu. I prozori su veći nego kod konkurencije.

Moguće sankcija kao rizik

Treba li strahovati od konkurencije s istoka - Airbus A320neo

No iznad ruskog modela stoji jedna sjena: njegova proizvodnja je u potpunosti ovisna o uvozu sa zapada, od kompozitnih materijala koji se uvoze iz SAD-a i Japana pa do ventilatora za mlazne motore koje isporučuje američka kompanija Pratt&Whitney.

Rusiji zbog napete političke situacije prijete međunarodne sankcije koje bi mogle ugroziti isporuku važnih dijelova.Osim toga Rusija ionako Iranu, jednom od važnih tržišta, ne smije prodavati proizvode u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni na zapadu. Prototipovi s dijelovima iz Rusije još nisu dobili uporabnu dozvolu.

Bolja kvaliteta nego u Airbusovom pogonu u Hamburgu?

Još u fazi testiranja - C919

No već sad MC-21 ima sigurnih 175 narudžbi, uglavnom ruskih kompanija i još „nekoliko stotina pisama namjere“. Prema očekivanjima Jurija Sljusara, glavnog direktora kompanije United Aircraft Corporation (UAC) u čijem vlasništvu se nalazi tvrtka Irkut koja proizvodi MC-21, u sljedećih 20 godina će samo u Rusiji biti u upotrebi preko 800 ovih zrakoplova. „Ako dokažemo učinkovitost na domaćem tržištu, možemo se okrenuti međunarodnom“, kaže Sljusar.

Istu strategiju okretanja domaćem tržištu slijedi i kineski proizvođač modela C919, tvrtka Comac (Commercial Aircraft Corporation of China). “Kinesko tržište je dovoljno veliko za pozamašne narudžbe”, smatra Nico Buchholz.

Glavna prednost kineskog proizvođača u usporedbi s ruskim je veće iskustvo u industrijaliziranoj proizvodnji većeg broja zrakoplova i viši stupanj kvalitete. Tomu su pridonijeli i sami zapadni proizvođači koji su u Kini izgradili pogone. „Kvaliteta zrakoplova koji su proizvedeni u Kini je djelomice bila viša od zrakoplova koji su silazili s pokretnih traka Airbusovog pogona u Hamburgu“, objašnjava bivši menadžer Lufthanse Buchholz.

