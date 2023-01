Isporuka Leoparda je šansa za ispravljanje grešaka

To je déjà vu, već viđeno – taj osjećaj koji nam kaže „to smo već jednom doživjeli". Ukrajina i njeni partneri na Zapadu sa sve većom nervozom promatraju gomilanje ruskih trupa, na primjer u Bjelorusiji, i nagađaju gdje bi i kada predsjednik Vladimir Putin uskoro mogao izvršiti udar. Gotovo godinu dana nakon invazije, to ostaje dio njegove taktike iscrpljivanja.

Njemačka je pod sve većim pritiskom da isporuči više oružja i oklijeva, dok Velika Britanija prednjači i želi biti prva članica NATO-a koja će Ukrajini poslati moderne borbene tenkove. Kritike na račun Berlina su sve veće. „Germany-Bashing" (javno prozivanje i psovanje) na Twitteru ponovo je u modi. Stare pukotine između istočne Europe i Njemačke prijete da se ponovo otvore. Ovo podsjeća na situaciju u zimi 2022. godine, kada je Estonija htjela poslati haubice D-30 iz doba DDR-a u Ukrajinu, ali se Berlin usprotivio i pristao na to tek nakon što je Rusija umarširala u Ukrajinu.

Njemačka neodlučnost

Točka kristalizacije sada je vjerojatno najpoznatiji i najtraženiji proizvod njemačke industrije naoružanja – borbeno oklopno vozilo Leopard 2. Kijev mjesecima traži od Berlina ove tenkove. Do sada je odgovor glasio „ne", mada sve manje i manje uvjerljivo. Vicekancelar Robert Habeck je nedavno rekao da Berlin ne bi trebao stajati na putu isporukama Leoparda 2, ako ga druge zemlje žele isporučiti Ukrajini. Poljska i još nekoliko zemalja NATO-a su spremne poslati svoje Leoparde ukrajinskim snagama, ali im je potrebno odobrenje Njemačke, koja je proizvela ovaj tenk.

Roman Gončarenko

Na početku ruske invazije na Ukrajinu Berlin je bio s pravom naširoko kritiziran zbog svog neodlučnog stava. Ta neodlučnost, ali i izgradnja plinovoda Sjeverni tok 2, bile su najveće njemačke greške prije ruske invazije na Ukrajinu. Od tada je napravljena impresivna ispravka ovih grešaka. Njemačka je u rekordnom roku okončala svoju ovisnost o ruskim energentima i povećala isporuke oružja Ukrajini.

Prije nekoliko tjedana Berlin je najavio da će Ukrajini isporučiti borbene transportere tipa Marder i jedan raketni sustav Patriot. To nisu male stvari i zahvalnost Kijeva bi mogla biti veća. Leopard 2 je prilika da se razbiju posljednje sumnje u njemačku pouzdanost, ali i da se konačno isprave ranije greške i zatvori ovo poglavlje.

Prilika za novog ministra obrane Pistoriusa

Odobrenje Berlina za isporuku Leoparda 2 mora doći – i doći će. Pritisak raste, sve je više naznaka da će se to dogoditi i to je sada samo pitanje vremena. Dalje oklijevanje i odgađanje teško je moguće bez velikog narušavanja imidža. Nakon najave Velike Britanije da će krenuti s isporukama, to više nije jednostran potez koji je kancelar odbijao iz obzira prema svojim građanima i njihovoj skepsi. U svom članku za magazin Foreign Affairs u prosincu Olaf Scholz je napisao da je Njemačka spremna "preuzeti odgovornost kao jedan od glavnih jamaca sigurnosti u Europi". Između ostalog, obećao je da će Njemačka obučiti i opremiti ukrajinske oružane snage.

Odobravanje isporuke Leoparda 2 bio bi korak u pravom smjeru: što brže, to bolje. Sljedeća prilika za to bio bi sastanak ministara obrane o pomoći Ukrajini, koji se održava u američkoj bazi u Rammsteinu krajem ovoga tjedna. Novi njemački ministar obrane Boris Pistorius ima jedinstvenu priliku da dođe na skup s povijesnom najavom i da zeleno svjetlo za isporuku borbenih tenkova tipa Leopard 2. Ukrajina i njeni partneri nemaju mnogo vremena. Predstoji još brutalnija i krvavija faza rata. Njemačka sebi više ne može priuštiti neodlučnost i oklijevanje.