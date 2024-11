Ima li Salvador stvarno koristi od bitcoina?

"Rekao sam vam" – trijumfalno je na mreži X objavio salvadorski predsjednik Nayib Bukele. On od 2021. ulaže državni novac u bitcoin. Zahvaljujući nedavnom porastu vrijednosti bitcoina, imovina Salvadora povećala se za više od 100 milijuna dolara u tjedan dana. Budući predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je nekoć bio kritičan prema kriptovalutama, tijekom predizborne kampanje je promijenio mišljenje i obećao da će SAD učiniti svjetskim kripto-centrom.

To je odmah utjecalo na rast vrijednosti, posebno na "vodeću valutu" bitcoin. Rafael Lemus, ekonomist sa Sveučilišta UCA u San Salvadoru, ipak je oprezan. "Netko tko je ulagao privatna ili državna sredstva mogao je ostvariti dobit ako je kupovao ispod trenutne tržišne cijene i ako vrijednost bitcoina raste," izjavio je Lemus za CNN. "No dok ne dođe do prodaje bitcoina, to je samo potencijalna dobit."

"Teret za državni proračun"

Predsjednik Bukele još nije prodao bitcoine, zato nije bilo ni gubitaka ni dobiti, kaže i salvadorska ekonomistica Tatiana Marroquín. "Ali radi se o javnom novcu koji nije bio uložen u neke druge stvari. Ako napravimo analizu troškova i koristi, to je jednostavno teret za državni proračun", kritizira ona. "Ako je predsjednik dosad uložio 100 milijuna dolara u bitcoin, taj novac nije bio dostupan pa smo morali plaćati visoke kamate za druge kredite da bismo, primjerice, isplatili plaće."

Salvadorski predsjednik Nayib Bukele od 2021. ulaže državni novac u bitcoin Foto: Camilo Freedman/SOPA Images/Sipa USA/picture alliance

Marroquín dodaje: "Da bismo ulagali u bitcoin moramo posuđivati novac za druge troškove. Salvador nema novca viška, nama nedostaje novac. Ne možemo si priuštiti gubitak nijednog dolara."

Stanovništvo ostaje skeptično

Nedostaje i transparentnosti. Ulaganja autoritarnog predsjednika mogu se pratiti samo putem njegovih objava na X-u. Oko 250 milijuna dolara javnog novca predsjednik Salvadora uložio je kako bi promovirao korištenje bitcoina. To uključuje razvoj bitcoin aplikacije Chivo Wallet, vaučere od 30 dolara za svakog građanina kao poticaj za korištenje te postavljanje brojnih bankomata širom zemlje.

Apsolutni gubitak, kaže ekonomistica Marroquín, jer se kriptovaluta ne koristi. Unatoč vladinoj promociji bitcoina, u listopadu je samo 7,5 posto građana izjavilo da ga koristi za transakcije, dok ga u svakodnevnom životu koristi samo tri posto.

Prosvjedi protiv zakona o bitcoinu (San Salvador, 12.12.2021.) Foto: Camilo Freedman/SOPA/ZUMA/picture alliance

Siromaštvo raste

No otkad je Salvador krajem 2021. prihvatio kriptovalutu kao službeno sredstvo plaćanja, prihod u turističkom sektoru povećao se za oko 30 posto. Sve više bitcoin entuzijasta dolazi u ovu malu srednjoameričku državu kako bi vidjeli kako to funkcionira. Neki stanovnici Salvadora žale što nisu investirali kad su cijene bitcoina bile niske. Mnogi bi sada bili bogatiji.

Ali ostaje upitno hoće li dobit države od bitcoina zaista koristiti građanima Salvadora. U toj srednjoameričkoj zemlji oko 48 posto stanovništva živi ispod granice siromaštva – gotovo polovica od oko 6,5 milijuna stanovnika živi u teškim uvjetima. Bukele nije predstavio održivi plan za smanjenje siromaštva ni u svom drugom mandatu.

Siromaštvo se čak povećalo, kaže ekonomistica Marroquín. "To pokazuju podaci CEPAL-a i Svjetske banke. Salvador se nije oporavio od pandemije. Potencijalna dobit od bitcoina neće pomoći ljudima u Salvadoru."