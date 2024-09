I Kinezi „otkrivaju“ kavu

Kinezi i njihov čaj: može li uopće drugačije? Ipak može: kao nigdje drugdje se i u Kini širi moda piti kavu. No nama za utjehu: u Kini se kava i sve više uzgaja.

U Pekingu je prije nekoliko dana počeo velesajam Cafe Show China i to je bila manifestacija koja je donedavno privlačila tek mali broj stručne publike. Ali to se promijenilo: ove godine je sve puno posjetitelja koji razgledavaju najnovije mašine za kavu, različite vrste filtera i mlinaca, a posvuda mogu i probati tako napravljenu kavu.

I posjetitelji dopisniku ARD-a iz Pekinga, Benjaminu Eysselu kažu kako „sve češće“ piju kavu i kako ih to opušta. Jedan student kaže i kako ne kupuje kavu u američkom lancu Starbucks jer mu je tamo preskupa. Radije ide u Luckin Coffe. Jer u međuvremenu, osim stranih lanaca kavana se kineskim tržištem brzo širi i domaća konkurencija: Luckin Coffe već ima 20 tisuća filijala i najveći je lanac u Kini. A konkurencije ima još: na trećem mjestu je Cotti Coffe, također i šangajski „butik za kavu“ Manner se bori za tržište povoljnim cijenama...

Naravno da je američki Starbucks došao u Kinu čim je to bilo moguće. Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

Ponuda – i potražnja je sve veća i kave ima za svačiji ukus: bio to espresso ili filter-kava, kava pržena na tradicionalni, na japanski ili na nordijski način, instant kava... U Kini i pogotovo u urbanim središtima se već može naći baš svakakva vrsta kave i potrošača je sve više.

Finci to popiju za dva dana

Doduše ta je potrošnja je za naše pojmove još uvijek i više nego skromna. Svjetski rekorderi u pijenju kave su zapravo Finci – u prosjeku tamo stanovnici potroše 11 kila kave godišnje. A i mi vjerojatno popijemo više kave tijekom jednog tjedna nego što ih Kinezi popiju u čitavoj godini: 11 šalica. Ali Kineza ima 1,4 milijarde...

Mnogi će radije u neku od sad već 20.000 podružnica kineskog lanca Luckin Coffee - tamo je ipak jeftinije Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

U strahu kako će sad Kinezi opustošiti svjetsko tržište kave treba znati kako se kava već tridesetak godina uzgaja – i u Kini. Na ovom velesajmu u Pekingu je i Ye Hong kao predstavnik gotovo 500 uzgajivača iz pokrajine Yunnan na jugu zemlje. „Naraštaj mog oca je doduše počeo uzgajati kavu, ali za razliku od mene, oni nikad nisu pili kavu. Nitko nije poznavao kavu iz Yunnana jer nisu znali niti kako se prerađuje, niti što to znači kvalitetna kava.“ To za Kinu nije nipošto izuzetak: na primjer Kina je danas jedan od najvećih izvoznika proizvoda od rajčice koja je izvorno i bila zasađena „samo za izvoz“ – tradicionalna kineska kuhinja uopće ne poznaje to povrće.

Naravno da će zanimanje Kineza za kavu nešto promijeniti na svjetskom tržištu, ali u Kini se i uzgaja kava. Foto: Christoph Hardt/Geisler/picture alliance

Slično je sad i s kavom: „Tek tamo negdje od 2016. su ljudi polako počeli uzgajati i bolje vrste kave. Time je i kava iz našeg područja postala sve poznatija, a i naše poduzeće je steklo samopouzdanje kako radimo dobru kavu“, kaže Ye Hong novinaru ARD-a. No i kod uzgoja kave je Kina još u pelenama: daleko najveći proizvođač je i dalje Brazil, Ye Hong i njegove kolege iz Yunnana trenutno čine negdje oko 1% svjetske proizvodnje kave.

Benjamin Eyssel, ARD Peking