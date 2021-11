I desničari žele mjesto u predsjedništvu Bundestaga – zasada bezuspješno

Bärbel Bas je nova jaka žena u njemačkom Bundestagu. Ova socijaldemokratkinja (SPD) je krajem listopada izabrana za predsjednicu Bundestaga kao nasljednica demokršćana Wolfganga Schäublea (CDU). To ju čini jednim od pet najviših predstavnika Njemačke. Osim nje, tu su savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier, kancelarka u odlasku Angela Merkel (CDU), predsjednik Saveznog vijeća Bundesrata Bodo Ramelow (Ljevica) i predsjednik Saveznog ustavnog suda Stephan Harbarth.

Načelno: jednako pravo za sve

Ova petorka je na čelu takozvanih ustavnih organa, koji su izraz podjele vlasti: zakonodavne, izvršne i sudske. Zajedno čine temelj demokracije, a sve zajedno je moguće samo na osnovu slobodnih izbora.

Bärbel Bas je na dužnost došla jer je njezina stranka najjača politička snaga u Bundestagu. To pravo nije zakonski određeno, ali se na tu funkciju tradicionalno bira netko iz redova najvećeg kluba zastupnika.

Jedna od najvažnijih zadaća predsjednice je vođenje parlamentarnih sjednica. U tome joj pomaže njenih pet zamjenika - četiri žene i jedan muškarac. Zajedno čine predsjedništvo Bundestaga. U članku 2. Poslovnika se kaže da „Bundestag bira predsjednika i njegovog zamjenika za vrijeme trajanja izbornog roka u posebnim postupcima glasovanja s tajnim glasačkim listićima. Svaku parlamentarnu skupinu u njemačkom Bundestagu u Predsjedništvu predstavlja najmanje jedan potpredsjednik."

Predsjednica i potpredsjednici Bundestaga: Aydan zoguz (SPD), Wolfgang Kubicki (FDP), Bärbel Bas (SPD), Petra Pau (Ljevica), Yvonne Magwas (CDU) i Claudia Roth (Zeleni)

AfD pod prismotrom Ureda za zaštitu ustava

Tako je bilo desetljećima – sve do 2017. godine, kada je Alternativa za Njemačku (AfD) prvi put ušla u Bundestag. Njeni kandidati ni u jenom pokušaju nisu uspjeli dobiti potrebnu većinu za dužnost potpredsjednika Bundestaga. Razlog: ostale stranke odbijaju bilo kakvu suradnju s desnim populistima, koji su pod prismotrom Ureda za zaštitu Ustava zbog ekstremističkih tendencija. Zato SPD, CDU/CSU, Liberali (FDP), Zeleni i Ljevica ne žele nikoga iz AfD-a birati u predsjedništvo Bundestaga.

Tu se javlja načelna dilema: svaki zastupnički klub ima izričito pravo biti zastupljen u glavnom parlamentarnom tijelu, ali kandidati moraju biti izabrani većinom glasova zastupnika. Ali ovi glasaju samo po svojoj savjesti.

Berlinski stručnjak za ustavno pravo Christian Pestalozza to u razgovoru za DW objašnjava ovako: "Zastupnički klubovi imaju pravo na mjesto, ali ne i na osobu koju sami izaberu."

Šest neuspješnih kandidata AfD-a

Što to značiti u praksi, AfD je doživio u posljednje četiri godine: nijedan od njegovih šestoro kandidata nije prošao. Stranka je protiv te prakse podnijela tužbu Ustavnom sudu za zahtijevom da se o tome odlučuje po ubrzanom postupku. No sud je odbio hitni postupak, a u redovnom se odluka očekuje tek tokom sljedeće godine.

Ustavni stručnjak Christian Pestalozza smatra da, s obzirom na odredbe u poslovniku, Bundestaga "ne može odbiti sve zastupnike iz redova AfD-a". Netko će na kraju morati biti prihvaćen. Ali to bi još moglo potrajati. U prošlom sazivu, u kojem je AfD bio najjača opozicijska stranka, taj joj je put bio predug.

Michael Kaufmann (AfD) je u Tiringiji izabran za potpredsjednika pokrajinskog parlamenta

A ni sada izgledni nisu dobri. Michael Kaufmann, kojeg je AfD predložio za zamjenika predsjednice Bundestaga, u prvom pokušaju također nije uspio. Svoj poraz komentirao je riječima da je novi Bundestag "pao" na prvom testu demokracije. A čelnica Kluba zastupnika AfD-a Alice Weidel je rekla da se time „marginaliziraju milijuni birača koji su glasali za nas i koje predstavljamo u njemačkom Bundestagu".

Michael Kaufmann: drugi pokušaj

U Tiringiji je Michael Kaufmann prošle godine uspio biti izabran na mjesto potpredsjednika tamošnjeg pokrajinskog parlamenta. Za njega je glasao i Bodo Ramelow, predsjednik tamošnje vlade iz redova Ljevice. Zbog toga je bio oštro kritiziran, ali je on na napade rekao da on niti voli AfD kao stranku niti gaji simpatije prema Kaufmannu, "ali poštuje parlamentarna pravila".

S tim se stavom načelno slaže i Pestalozza: "Ne bi bilo dobro da Bundestag odbacuje sve kandidate AfD-a načelno i bez obzira na to o kome se radi, samo da se istakne kako većina ne voli tu stranku." No, pritom se zastupnicima mora dopustiti da ne prihvaćaju "naslijepo" predložene kandidate. To se naravno odnosi na sve zastupničke klubove.

AfD je u međuvremenu najavio da će se Michael Kaufmann po drugi put kandidirati za mjesto zamjenika u Predsjedništvu Bundestaga.

